/NEET Exam: ન ફોન, ન ઈન્ટરનેટ, પેપર સેટર્સને 21 જૂન સુધી આઇસોલેશનમાં રાખવામાં આવશે, આવી છે નીટ રી-એક્ઝામની તૈયારી

NEET UG Re-Exam 2026 Security: નીટ-યુજી 2026 રી-એક્ઝામને લઈને મજબૂત સુરક્ષાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પેપર લીક વિવાદ બાદ શિક્ષણ મંત્રાલય અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) પરીક્ષાની ગોપનીયતા બનાવી રાખવા માટે દરેક સ્તર પર સર્વેલાન્સ કરી રહી છે. પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરનાર નિષ્ણાંતો, ટ્રાન્સલેટર્સ અને અન્ય કર્મચારીઓને વિશેષ ગુપ્ત સુરક્ષિત સ્થળે મોકલવામાં આવ્યા છે. આ વ્યવસ્થા 21 જૂને પરીક્ષા સમાપ્ત થવા સુધી જારી રહેશે. મોબાઈલ, ઈન્ટરનેટ અને અન્ય ડિજિટલ ડિવાઇસના ઉપયોગ પર પણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે.
21 જૂને યોજાનારી પુનઃપરીક્ષાને નિષ્પક્ષ અને પારદર્શી બનાવવા બહુસ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા લાગૂ કરવામાં આવી છે, જેનાથી કોઈ ગેરરીતિની સંભાવનાને ખતમ કરી શકાય.
બહારના સંપર્ક પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે પરીક્ષા સાથે જોડાયેલા કર્મચારીઓ માટે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, સ્માર્ટવોચ અને અન્ય સંચાર ડિવાઇસના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. ઈન્ટરનેટ અને બહારના સંપર્કની સુવિધા પણ સીમિત કરી દેવામાં આવી છે. પરિસરમાં આવતા-જતા દરેક વ્યક્તિનો રેકોર્ડ રાખવામાં આવી રહ્યો છે અને માત્ર સત્તાવાર લોકોને પ્રવેશની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
પેપર લીક વિવાદ બાદ એલર્ટ
મેમાં આયોજીત NEET-UG પરીક્ષા પેપર લીક વિવાદને કારણે રદ્દ કરવી પડી હતી. તેનાથી દેશભરના 22 લાખથી વધુ ઉમેદવારોમાં ચિંતા પેદા થઈ છે. તેને જોતા આ વખતે સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે, જેથી પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા જળવાઈ રહે.
દરેક સ્તર પર ખાસ નજર
અધિકારીઓ અનુસાર પ્રશ્ન પત્ર તૈયાર કરવા, ભાષાંતર, પ્રિન્ટિંગ, પેકેજિંગ, વિતરણ, પરિવહન અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન જેવી બધી પ્રક્રિયાઓને અલગ-અલગ હિસ્સામાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે. તેનાથી કોઈ એક વ્યક્તિ કે સમૂહને પ્રક્રિયાની સંપૂર્ણ જાણકારી ન મળી શકે.
વાયુસેનાની મદદ અને ડિજિટલ મોનિટરિંગ
પ્રશ્નપત્રોના સુરક્ષિત પરિવહન માટે ભારતીય વાયુસેનાના વિમાનોના ઉપયોગ પર પણ વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, મેસેજિંગ એપ અને ઓનલાઇન ફોરમ પર 24 કલાક નજર રાખવામાં આવી રહી છે, જેથી નકલી પ્રશ્નપત્ર, અફવા કે શંકાસ્પદ ગતિવિધિની ઓળખ થઈ શકે.
શિક્ષણમંત્રીએ આપ્યા નિર્દેશ
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યા છે કે પાછલી પરીક્ષામાં સામે આવેલી દરેક નબળાઈને દૂર કરવામાં આવે. તેમનો ઉદ્દેશ્ય તે ખાતરી કરવાનો છે કે 21 જૂને યોજાનાર પુનઃપરીક્ષા નિષ્પક્ષ, સુરક્ષિત અને પારદર્શી રીતે પૂર્ણ થાય.