  NEET કેસમાં મોટી ધરપકડ, NTA ના એક્સપર્ટ ટીચરે જ લીક કરાવ્યું હતું બાયોલોજીનું પેપર

NEET કેસમાં મોટી ધરપકડ, NTA ના એક્સપર્ટ ટીચરે જ લીક કરાવ્યું હતું બાયોલોજીનું પેપર

NEET-UG 2026 પેપર લીક કેસમાં સીબીઆઈએ પુણેના સીનિયર બોટની ટીચર મનીષા ગુરૂનાથ મંડારેની ધરપકડ કરી છે. મનીષા મંડારેને નીટ-યુટી બાયોલોજી પેપર લીકની માસ્ટરમાઇન્ડ માનવામાં આવી રહી છે. આ પહેલા કેમેસ્ટ્રી એક્સપર્ટ પીવી કુલકર્ણીની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે.

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 16, 2026, 05:35 PM IST|Updated: May 16, 2026, 05:35 PM IST
About the Author

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

