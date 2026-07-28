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જંતર મંતર પ્રોટેસ્ટ પર સુપ્રીમનો આદેશ- 18 વર્ષથી ઓછી વયના વિદ્યાર્થીઓને તરત છોડી મૂકો

CJP Protest: સીજેપી પ્રોટેસ્ટ દરમિયાન  થયેલી હિંસા મામલે થયેલી પોલીસ કાર્યવાહી સંલગ્ન જનહિત અરજીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ. સુનાવણી દરમિયાન સીજેઆઈએ પેલેટગનના ઉપયોગ સહિત અનેક મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. પ્રદર્શનકારીઓને કોર્ટે રાહત પણ આપી છે. એફઆઈઆર પર દંડાત્મક કાર્યવાહી પર હાલ રોક લગાવી છે. આ સાથે કેન્દ્ર સહિત 7 રાજ્યોને નોટિસ આપી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:22 PM IST
જંતર મંતર પ્રોટેસ્ટ પર સુપ્રીમનો આદેશ- 18 વર્ષથી ઓછી વયના વિદ્યાર્થીઓને તરત છોડી મૂકો
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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