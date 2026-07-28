/જંતર મંતર પ્રોટેસ્ટ પર સુપ્રીમનો આદેશ- 18 વર્ષથી ઓછી વયના વિદ્યાર્થીઓને તરત છોડી મૂકો

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વમાં નીટ પેપર લીક મુદ્દે દિલ્હીમાં ધરણા પર બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓએ ગત 20 જુલાઈએ સંસદ માર્ચનું આહ્વાન કર્યું હતું. આ દરમિયાન પોલીસ અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ પણ થયું હતું. જેમાં અનેક આંદોલનકારીઓ ઘાયલ થયા હતા. ત્યારબાદ આ મામલે દેશના અલગ અલગ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ આંદોલન પર ઉતરી આવ્યા હતા અને પોલીસ સાથે તેમનું ઘર્ષણ જોવા મળ્યું હતું. આ તમામ મામલાઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સીજેઆઈ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી, અને જસ્ટિસ વી મોહનાની બેન્ચ સામે આજે સુનાવણી થઈ. જેમાં ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા સૂર્યકાંતે આંદોલનકારીઓ પર પોલીસ કાર્યવાહી પર ચિંતા વ્યક્ત કરી.
કોર્ટે વ્યક્ત કરી ચિંતા
સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતાવાળી 3 સભ્યોની બેન્ચ સુનાવણી કરી રહી હતી. આ બેન્ચમાં જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી, અને જસ્ટિસ વી મોહના પણ સામેલ હતા. આ સુનાવણીમાં કોર્ટે પેલેટ ગનના ઉપયોગ, ઈલેક્ટ્રિક બેટન, સગીરોની અટકાયત, અને પોલીસની સિવિલ ડ્રેસમાં હિંસા જેવા અનેક ગંભીર આરોપો પર કડક ટિપ્પણી કરી અને કહ્યું કે આ તમામ મામલાઓની સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ.
NEET paper leak protest violence | Hearing pleas alleging police excesses against students protesting over the alleged NEET paper leak and other examination irregularities, the Supreme Court has observed that “agitations in a democracy are bound to happen” and said that once a… pic.twitter.com/EJO89P9v6s
— ANI (@ANI) July 28, 2026
સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો આદેશ
આ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટે દેશભરમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી પર રોક લગાવી છે. કોર્ટે 18 વર્ષથી નાની ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓને તરત છોડી મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે. જો કે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા પ્રદર્શનકારીઓને કોઈ રાહત નહીં મળે. કોર્ટે કહ્યું કે પ્રદર્શન સંલગ્ન તમામ સીસીટીવી ફૂટેજ, ડ્રોન રેકોર્ડિંગ, વાયરલેસ સંચાર અને અન્ય સંબંધિત રેકોર્ડ સુરક્ષિત રાખવામાં આવે. કોર્ટે કહ્યું કે પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓનો ડિજિટલ ડેટા, અને વ્યક્તિગત જાણકારી જાહેર નહીં કરાય. કોર્ટે કેન્દર્ અને સાત રાજ્યોને નોટિસ પણ ફટકારી છે. કોર્ટે કહ્યું કે સરકારોનો પક્ષ જાણ્યા બાદ હાઈ લેવલ કમિટી બનાવવામાં આવશે. કોર્ટે કહ્યું કે વર્તમાન ઘટનાઓની સંપૂર્ણ રીતે નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસ કરાશે.
અરજીકર્તાઓના વકીલ ગોપાલશંકર નારાયણે કોર્ટને જણાવ્યું કે આ ફક્ત દિલ્હીની ઘટના નથી પરંતુ સમગ્ર દેશમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન સાથે જોડાયેલો મામલો છે. આ પ્રદર્શનોને દબાવવા માટે પોલીસે પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કર્યો. જેમાં એક 19 વર્ષના છોકરાની આંખની રોશની સુદ્ધા જવાનો મામલો છે.
સુનાવણી દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે કહ્યું કે આ સંપૂર્ણ રીતે શાંતિપૂર્ણ વિદ્યાર્થી પ્રદર્શન હતું. જેમાં કેટલીક માંગણીઓ ઉઠાવવામાં આવી હતી જે સંપૂર્ણ રીતે બંધારણના દાયરામાં હતી. વધુમાં સીજેઆઈએ કહ્યું કે આવા શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનોમાં ક્યારેક કેટલાક અનિચ્છનીય લોકો સામેલ થઈ જાય છે જે પોતાના એજન્ડા સાથે આવે છે અને ત્યારબાદ તેઓ પોતે જ આયોજકો જેવો વ્યવહાર કરે છે.
આ મામલે પોલીસકર્મીઓના પરિવારો તરફથી પણ અરજીઓ દાખલ થઈ છે. જેમાં પોલીસકર્મીઓ ઉપર પણ હુમલાની વાત ઉઠાવવામાં આવી છે. વકીલોએ પોલીસ ઉપર પણ ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. એક વકીલે કહ્યું કે જંતર મંતર પર પથ્થરો ભરેલો ટ્રેક પોલીસના અનેક ઘેરા પાર કરીને કેવી રીતે પહોંચી ગયો. જો આ પોલીસની જાણકારીમાં નહતું તો આ મામલો પોલીસ પર વધુ ગંભીર સવાલ ઉભા કરે છે.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। देश भर में सार्वजनिक प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों पर पुलिस… pic.twitter.com/bgNYFSNB9z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 28, 2026
પ્રોટોકોલની જરૂર
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે દેશભરમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન ઘટેલી ઘટનાઓની નિષ્પક્ષ અને સ્વતંત્ર તપાસ થવી જોઈએ। ભારતના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે કહ્યું કે વિરોધ પ્રદર્શન લોકતંત્રનો એક અનિવાર્ય હિસ્સો છે. દેશભરમાં જાહેર પ્રદર્શનો અને વિરોધ પ્રદર્શનો પર પોલીસની પ્રતિક્રિયાને નિયંત્રિત કરવા માટે એક સ્પષ્ટ પ્રોટોકોલની જરૂર છે.