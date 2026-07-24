'ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું જોઈએ', સોનમ વાંગચુકના ઉપવાસ છતાં CJP મક્કમ; અભિજીત દીપકેનું નિવેદન

નીટ પેપર લીક મામલાને લઈને અનિશ્ચિતકાળ અનશન પર બેઠેલા સોનમ વાંગચુકે સરકાર પાસેથી આશ્વાસન મળ્યા બાદ પોતાનું અનશન 26 દિવસ બાદ ખતમ કરી દીધો છે. આ પહેલા સીજેપીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકેએ સોનમ વાંગચુકને અપીલ કરી હતી કે તેઓ ભૂખ હડતાલ તોડી દે. આ વચ્ચે દીપકે પોતાની માંગો પર યથાવત છે. તેમણે એક્સ પર લખ્યું કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું જોઈએ.
PTI ને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં સીજેપીના પ્રવક્તા દીપક બાલિયાને કહ્યુ કે પ્રદર્શન કરી રહેલા યુવાઓની સૌથી મોટી માગ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું છે. તેમણે કહ્યું કે આ વિદ્યાર્થીઓનો પ્રથમ અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. દીપક બાલિયાન પ્રમાણે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ જવાબદારી નક્કી કરી શકાય છે. તેમનું કહેવું છે કે શિક્ષણ મંત્રીના કાર્યાકાળમાં થયેલી ગેરરીતિને કારણે 20 વિદ્યાર્થીઓના જીવ ગયા. તેમણે કહ્યું કે દેશભરમાં છાત્રો સવારથી પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે અને તે નારાજ, પરેશાન અને નિરાશ છે.
સોનમ વાંગચુક વિશે શું કહ્યું?
દીપક બાલિયાને કહ્યુ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અને તેમનો પરિવાર અભ્યાસ માટે દેવું કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કર છે, પરંતુ જ્યારે પરીક્ષાના પેપર લીક થઈ જાય છે તો તેની મહેનત પર અસર પડે છે. તેનાથી વિદ્યાર્થીઓને માનસિક રૂપથી મુશ્કેલી થાય છે. તેમણે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ ઈચ્છે છે કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપે જેથી જવાબદારી નક્કી થઈ શકે અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં જરૂરી સુધાર કરી શકાય. તેમણે કહ્યું કે સોનમ વાંગચુકની સાથે સન્માનજનક વ્યાવહાર કરવો જોઈએ. તેમનો આરોપ છે કે તેમને પડદા પાછળ છુપાવી લઈ જવામાં આવ્યા, જે યોગ્ય નહોતું.
VIDEO | Delhi: CJP spokesperson Deepak Balyan, says, "The primary demand of the youth protesting across the country is the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. That is their first issue. The second issue is directly linked to his resignation. Once… pic.twitter.com/kSGctGpwAu
— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2026
પોલીસની કાર્યવાહીનો ઉલ્લેખ
દીપક બાલિયાને 20 જુલાઈએ વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલી પોલીસ કાર્યવાહીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે શું પ્રધાનમંત્રી આ મામલા પર કંઈ બોલશે. તેમણે કહ્યું કે મામલાની સુનાવણી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં હશે અને દોષિતોને જલ્દી સજા આપવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર કડક કાયદાની વાત કરે છે પરંતુ શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામા પર કેમ વાત કરતી નથી. સીજેપીએ કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓની માંગો પર ગંભીરતાથી વિચાર કરો જોઈએ.