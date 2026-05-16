'પપ્પા બસમાં દૂધ અને છાશ મોકલી આપજો' પિતા સાથે છેલ્લી વાતચીત બાદ નીટ છાત્રનો આપઘાત

રાજસ્થાનના સીકરમાં નીટના છાત્ર 22 વર્ષીય પ્રદીપ માહીચે પરીક્ષા રદ્દ થવાના તણાવમાં આપઘાત કર્યો છે. પ્રદીપ ત્રણ બહેનોનો એકમાત્ર ભાઈ હતો અને પરીક્ષામાં તેને સારા માર્ક્સ આવવાની આશા હતી પરંતુ તેનું સપનું ભ્રષ્ટ તંત્રએ છીનવી લીધું છે.
સીકરઃ નીટ યુજીની પરીક્ષાનું પેપર લીક થયા બાદ લાખો વિદ્યાર્થીઓ નિરાશ થઈ ગયા છે. વર્ષોથી મહેનત કરી રહેલાં વિદ્યાર્થીઓ પર આભ તૂટી પડ્યું છે. આ વચ્ચે રાજસ્થાનના સીકરમાં 22 વર્ષીય વિદ્યાર્થીએ આત્મહત્યા કરી લીધી છે. પ્રદીપ માહીચ નામનો વિદ્યાર્થી ડોક્ટર બનવાનું સપનું જોઈ નીટની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, હવે આ દુનિયામાં રહ્યો નથી.
ગુઢા ગોર્જી શહેરના બડિયા નાલા ગામના રહેવાસી પ્રદીપ, તેના પરિવારની આશાનો આધારસ્તંભ હતો. ત્રણ બહેનનો એકનો એક ભાઈ અને એક ગરીબ પરિવારનો પુત્ર. પિતા અનેક સંઘર્ષ છતાં પુત્રને ભણાવી રહ્યાં હતા, જેથી એક દિવસ ઘરનું ભાગ્ય બદલી શકે.
પરિવારજનો પ્રમાણે આ વખતે પ્રદીપને વિશ્વાસ હતો કે તેની પસંદગી થઈ જશે. 3 મેએ યોજાયેલી નીટ પરીક્ષા બાદ તે ખુશ હતો. તેના માતા-પિતા અને મિત્રોને કહેતો હતો કે આશરે 650 માર્ક્સ આવી શકે છે અને આ વખતે મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ લગભગ નક્કી છે. પરિવારજનો પણ વર્ષોની મહેનત રંગ લાવવાની આશાથી ખુશ હતા. પરીક્ષા બાદ જ્યારે તે થોડા દિવસ માટે ઘરે આવ્યો તો તેની આંખમાં અલગ ચમક હતી. તેણે પરિવારજનોને કહ્યું કે 15 મે સુધી રૂમનું ભાડું જમા છે, ત્યારબાદ તે સામાન લઈને ઘરે આવી જશે. જેમ કે લાંબા સંઘર્ષ બાદ જીવન બદલાઈ જવાનું હતું.... પરંતુ પછી પરીક્ષા રદ્દ થવાના સમાચાર આવી ગયા.
પરિવાર જણાવે છે કે ત્યારબાદ પ્રદીપ અચાનક બદલાઈ ગયો. જે છોકરો થોડા દિવસ પહેલા સુધી સપનાની વાતો કરતો હતો, તે મૌન રહેવા લાગ્યો. છેલ્લા ચાર દિવસથી તે તણાવમાં હતો. તેને વારંવાર ચિંતા થઈ રહી હતી કે હવે ફરી તે તૈયારી, તે દબાવ અને તે અનિશ્ચિતતા.
શુક્રવારે સવારે પણ તેણે પિતા રાજેશ સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. પરિવાર દરરોજની જેમ તેના માટે દૂધ અને છાશ બસથી સીકર મોકલવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. સવારે પ્રદીપે પહેલા ઘર પર ફોન કર્યો, પરંતુ પરિવારના લોકો કામમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે ફોન ઉપાડી શક્યા નહીં. બાદમાં તેણે પિતા સાથે વાત કરી દૂધ અને છાશ મોકલવાનું કહ્યું. કોઈને અંદાજ નહોતો કે આ તેની છેલ્લી વાતચીત હશે. થોડા સમય બાદ આત્મહત્યાના સમાચાર આવતા પરિવાર ભાંગી પડ્યો છે.
જે પુત્રને ડોક્ટર બનાવી પરિવાર પોતાના સંઘર્ષનો અંત જોવા ઈચ્છતો હતો, તેના મોતે અનેક સવાલ ઉભા કરી દીધા છે. શું માત્ર પરીક્ષા રદ્દ થઈ છે કે લાખો વિદ્યાર્થીઓનું માનસિક સંતુલન અને ભરોસો પણ તૂટી ગયો? કોટા, સીકર અને દેશના ઘણા કોચિંગ હબમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ વર્ષોથી દબાવ, આશા અને સ્પર્ધા વચ્ચે જીવન જીવી રહ્યાં છે. પ્રદીપની કહાની માત્ર એક વિદ્યાર્થીની નહીં, પરંતુ તે લાખો યુવાનોની કહાની છે, જેના સપના એક પરીક્ષાના ભરોસે ટકેલા હોય છે.