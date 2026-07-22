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પેપર લીક મુદ્દે NEET ટોપરનું મોટું નિવેદન, 'ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવાનું પસંદ કર્યું'

નીટ યુજી 2026ની ફરી લેવાયેલી પરીક્ષામાં AIR 2 પંશુલ બંસલે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. કહ્યું કે પેપર રદ થવાથી નિરાશા જરૂર થઈ હતી પરંતુ મે લાંબો સમય સુધી નિરાશ થવાની જગ્યાએ મારા પરફોર્મન્સને વધુ સારા કરવા પર ધ્યાન આપ્યું અને ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવાનું યોગ્ય સમજ્યું.

Written ByViral Raval
Published: Jul 22, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:13 PM IST
પેપર લીક મુદ્દે NEET ટોપરનું મોટું નિવેદન, 'ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવાનું પસંદ કર્યું'
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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