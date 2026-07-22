પેપર લીક મુદ્દે NEET ટોપરનું મોટું નિવેદન, 'ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવાનું પસંદ કર્યું'

નીટ યુજી 2026ની ફેર થયેલી પરીક્ષામાં ઓલ ઈન્ડિયામાં 2જો રેંક મેળવનારા હરિયાણાના પંશુલ બંસલે નીટ પેપર લીક મુદ્દે થઈ રહેલા પ્રોટેસ્ટ પર પોતાનું રિએક્શન આપ્યું છે. જો કે પંશુલે સીધી રીતે તો પ્રોટેસ્ટ પર કોઈ નિવેદન ન આપ્યું પરંતુ તેમણે એટલું ચોક્કસપણે કહ્યું કે જ્યારે પેપર લીક થયું તો મે ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને તેને મારો સ્કોર સુધારવાની એક તરીકે જોઈ.
પ્રોટેસ્ટમાં નહીં જવાનું કર્યું પસંદ!
એનડીટીવી સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતમાં પંશુલે કહ્યું કે પેપર રદ થવાથી તેમને નિરાશા જરૂર થઈ પરંતુ મે લાંબો સમય સુધી નિરાશ થવાની જગ્યાએ મારા પરફોર્મન્સને વધુ સારા કરવા પર ધ્યાન આપ્યું અને ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવાનું યોગ્ય સમજ્યું. પંશુલે કહ્યું કે, મે વિચાર્યું કે વિરોધ પ્રદર્શનમાં કેમ જઉ? તેની જગ્યાએ હું ઘરે રહીને અભ્યાસ કરી શકતો હતો અને મારી સ્કિલ્સ અને સ્કોર સુધારી શકું તેમ હતો.
અગાઉ પરીક્ષામાં આવ્યા હતા 706 માર્ક્સ
પંશુલે આ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે જ્યારે પરીક્ષા રદ થઈ તો શરૂઆતમાં ખુબ નિરાશા થઈ હતી અને જે મહેસૂસ કર્યું તે હું જણાવી શકું તેમ નથી. જો કે 1-2 કલાક બાદ મે તેને પોઝિટિવ રીતે લીધુ અને આ વખતે વધુ સારું કરવા માટે મોટિવેટેડ અને પાક્કો ઈરાદો કર્યો. બંસલે જણાવ્યું કે તેમણે પહેલી પરીક્ષામાં 706 માર્ક મેળવ્યા હતા અને ફરી થયેલી પરીક્ષામાં તેમના માર્ક્સ સુધરીને 715 થઈ ગયા હતા.
નીટ પેપર લીક વિરુદ્ધ પ્રદર્શન ચાલુ
પંશુલનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું કે જ્યારે નીટ પેપર લીક વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન ખુબ તેજ થયું છે. હજારો વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું માંગે છે. 20 જુલાઈએ તો આ પ્રદર્શન ખુબ હિંસક થયું હતું. આ દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ અને સુરક્ષાકર્મીઓ વચ્ચે અથડામણ પણ થઈ. આ ભિડંતમાં પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો તો અનેક પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ પણ થયા, સુરક્ષાકર્મીઓ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા.
#WATCH | Delhi: Panshul Bansal, who secured AIR 2 in Re-NEET UG 2026, says, "...Initially, I was sad and despaired that the exam got cancelled. Then I thought to myself that crying would serve no purpose. So, I got myself together and started focussing on my regular schedule that… pic.twitter.com/uSNsXrka0W
— ANI (@ANI) July 22, 2026
પંશુલને 720માંથી 715 માર્ક્સ
નીટ યુજી રી એક્ઝામ 2026માં AIR 2 રેંક મેળવનારા પંશુલ ગ્રેટર કૈલાશમાં કેઆર મંગલમ વર્લ્ડ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી છે. નીટ યુજી રી એક્ઝામમાં પંશુલ બંસલે 720માંથી 715 માર્ક્સ મેળવ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે પંશુલ 3 મેના રોજની પરીક્ષામાં પણ બેઠા હતા પરંતુ પેપર લીક થતા પંશુલે ફરીથી પરીક્ષા આપવી પડી હતી. નીટ યુજી રી એક્ઝામ 21 જૂનના રોજ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે થઈ હતી. 16 જુલાઈએ તેનું પરીણામ આવ્યું હતું. જ્યારે નીટ પેપર લીક મામલે સીબીઆઈ તપાસ ચાલુ છે.