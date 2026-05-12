/NEET UG પરીક્ષા રદ્દ, CBI કરશે પેપર લીકની તપાસ, આ મહિને લેવાઈ હતી પરીક્ષા

NEET UG 2026 Exam Cancelled: રાજસ્થાનથી ઉભો થયેલો નીટ વિવાદ આખરે પોતાના અંજામ સુધી પહોંચી ગયો છે. NTA એ નીટ યુજી પરીક્ષા 2026ને રદ્દ કરી દીધી છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે પરીક્ષાના 125 સવાલ ગેસ પેપર સાથે મેચ થઈ રહ્યાં છે.
NTA NEET UG 2026 Exam Cancelled: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ NEET (UG) 2026 પરીક્ષાને રદ્દ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એજન્સીએ મંગળવારે નિવેદન જારી કરી રહ્યું કે 3 મે 2026ના આયોજીત નીટ યુજી પરીક્ષા હવે બીજીવાર આયોજીત કરવામાં આવશે. નવી પરીક્ષાની તારીખો જલ્દી જાહેર કરવામાં આવશે.
NTAએ કહ્યું કે 10 મે 2026ના પ્રેસ રિલીઝના ક્રમમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એજન્સી પ્રમાણે 8 મેએ પરીક્ષા સાથે જોડાયેલા મામલાની સ્વતંત્ર તપાસ અને જરૂરી કાર્યવાહી માટે કેન્દ્રીય એજન્સીઓને મોકલવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી અને કાયદાકીય એજન્સી પાસેથી મળેલા ઇનપુટ અને તપાસ રિપોર્ટની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે.
National Testing Agency- "The Government of India has further decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations therein. NTA will extend full cooperation to the Bureau and will provide all materials, records, and…
— ANI (@ANI) May 12, 2026
એજન્સીએ કહ્યું કે પરીક્ષા વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા બનાવી રાખવા અને નિષ્પક્ષ તથા વિશ્વસનીય પરીક્ષા નક્કી કરવા માટે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. એનટીએ અનુસાર હવે નીટ યુજી પરીક્ષાનું આયોજન ફરી કરવામાં આવશે. નવી પરીક્ષાની તારીખ, એડમિટ કાર્ડ જારી કરવાનો કાર્યક્રમ અને અન્ય જરૂરી જાણકારી જલ્દી સત્તાવાર વેબસાઇટ અને અન્ય માધ્યમોમાં જાહેર કરવામાં આવશે. એનટીએએ વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને સામાન્ય લોકોને અપીલ કરી છે કે માત્ર સત્તાવાર સૂચનાઓ પર વિશ્વાસ કરે.
અત્યાર સુધી 45થી વધુ લોકો કસ્ટડીમાં
નીટ પેપર લીક મામલામાં રાજસ્થાન પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે અત્યાર સુધી 45થી વધુ લોકોની અટકાયત કરી છે. મામલામાં ઘણા રાજ્યોમાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યાં છે અને પૂછપરછ જારી છે. કાલે સોમવારે આ મામલામાં 13 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
3 મેએ આયોજીત થયેલી નીટ યુજી પરીક્ષા બાદ સામે આવેલા આ દાવાએ લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની ચિંતા વધારી દીધી છે. મામલાની ગંભીરતા જોતા રાજસ્થાન એસઓજીએ તપાસ શરૂ કરી દીધી હતી.
600 માર્ક્સના 150 સવાલ હૂબહૂ પેપરમાં હતા સામેલ!
રાજસ્થાન SOG ની તપાસમાં સામે આવ્યું કે ગેસ પેપરમાં આશરે 410 પ્રશ્ન હતા. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તેમાંથી આશરે 150 સવાલ જે કુલ 600 માર્ક્સના હૂબહૂ નીટ યુજી 2026 કેસ પેપરમાં પૂછાયા હતા. નીટ યુજી પરીક્ષા કુલ 720 માર્ક્સની હોય છે અને દરેક સવાલ 4 માર્ક્સનો હોય છે. તેવામાં આટલા મોટા સ્તર પર સવાલો હૂબહૂ મળવા ગંભીર માનવામાં આવી રહ્યું છે.
અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશનની પ્રતિક્રિયા
નીટ યુજીની પરીક્ષા રદ્દ કરવાના નિર્ણયનું અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશને સ્વાગત કર્યું છે. એસોસિએશને કહ્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિ અથવા સંગઠિત ગેરકાયદેસર નેટવર્ક જવાબદાર સાબિત થાય તો તેમના વિરુદ્ધ કડક અને દાખલારૂપ કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેવી માંગ કરે છે.
AMA દ્વારા આ બાબતની પણ નોંધ લેવામાં આવે છે કે NTA દ્વારા પુનઃ પરીક્ષા માટે કોઈ નવી નોંધણી કરવાની જરૂર નહીં રહે તેમજ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી કોઈ વધારાની ફી લેવામાં નહીં આવે તેવી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે.
આ સમયે અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને શાંતિ જાળવવા, અફવાઓથી દૂર રહેવા અને માત્ર NTA તથા સરકારી સત્તાવાર સૂચનાઓ પર જ વિશ્વાસ રાખવાની અપીલ કરે છે. થોડા બેદરકાર લોકોના કારણે મહેનતુ અને પ્રામાણિક વિદ્યાર્થીઓએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી.