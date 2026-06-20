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પરીક્ષા પહેલા જ મોટો છબરડો! નાગપુરના NEETના વિદ્યાર્થીને અબુધાબીમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવી દેવાયું

RE-NEET Exam: 21 જૂન 2026ના રોજ RE-NEET ની પરીક્ષાનું આયોજન થયું છે. વિદ્યાર્થીઓ ફરીથી પરીક્ષા આપવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે ત્યારે એક મોટો ગોટાળો સામે આવ્યો છે. નાગપુરમાં રહેતા વિદ્યાર્થી અબ્દુલ્લા મોહમ્મદને અબુધાબી કેન્દ્ર ફાળવી દેવાયું છે. જેને લઈને હંગામો મચ્યો છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 20, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:35 AM IST
પરીક્ષા પહેલા જ મોટો છબરડો! નાગપુરના NEETના વિદ્યાર્થીને અબુધાબીમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવી દેવાયું
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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