/પરીક્ષા પહેલા જ મોટો છબરડો! નાગપુરના NEETના વિદ્યાર્થીને અબુધાબીમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવી દેવાયું

નીટની પરીક્ષા પેપર ફૂટી જતા રદ થઈ ગઈ હતી અને હવે 21 જૂને ફરીથી નીટની પરીક્ષા યોજાઈ રહી છે. જો કે તે પહેલા એક મોટો ગોટાળો સામે આવ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ નાગપુરમાં રહેતા અબ્દુલ્લા મોહમ્મદ સાથે ઘટેલી એક ઘટનાએ ફરીથી NTAને સવાલના ઘેરામાં લાવી દીધુ છે. જેના કારણે નીટની પરીક્ષા પારદર્શક રીતે યોજવાના દાવાઓ પર સવાલ ઉઠ્યા છે. NTAની એક ઘોર બેદરકારી બરાબર પરીક્ષા પહેલા જ સામે આવી છે. જેમાં નાગપુરના વિદ્યાર્થીને રી નીટ પરીક્ષા માટે સીધુ અબુધાબી (યુએઈ) કેન્દ્ર ફાળવી દેવાયું. વિદ્યાર્થીની સમસ્યાનો જાણે અંત નથી કારણ કે એક તો વિદેશમાં કેન્દ્ર આપ્યું ઉપરથી વિદ્યાર્થી પાસે પાસપોર્ટ પણ નથી.
21 જૂને રી નીટ પરીક્ષા
આવતી કાલે એટલે કે 21મી જૂને નીટની પુર્નપરીક્ષા યોજાઈ છે. માત્ર એક જ દિવસ બાકી રહેતા વિદ્યાર્થીના માતાપિતા પણ ચિંતામાં ગરકાવ થયા છે. આ અગાઉની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીને નાગપુરમાં જ કેન્દ્ર મળ્યું હતું. મનપસંદ વિકલ્પો છતાં NTAની ગડબડી ફરી એકવાર જોવા મળી છે. અબ્દુલ્લાએ અરજીમાં કેન્દ્ર માટે નાગપુર, વર્ધા અને ભંડારા સેન્ટર પ્રેફરન્સ આપ્યા હતા.
પરંતુ NTAએ આ બધા વિકલ્પોને અવગણતા તેને વિદેશમાં પરીક્ષાનું કેન્દ્ર આપી દીધુ. અત્રે જણાવવાનું કે આ વિદ્યાર્થી પાસે પાસપોર્ટ સુદ્ધા નથી. ફક્ત 24થી 48 કલાકાં પાસપોર્ટ અને વિઝા પ્રક્રિયા પૂરી કરીને પરીક્ષા માટે વિદેશ જવું એ વિદ્યાર્થી માટે અશક્ય જણાઈ રહ્યું છે. જેને લઈને વિદ્યાર્થીએ હેલ્પલાઈન પર ફરિયાદ નોંધાવી. અધિકારીઓએ ટેક્નિકલ ખામી ગણાવતા આશ્વાસન આપ્યું છે કે શનિવાર સુધીમાં સંશોધિત પ્રવેશ પત્ર જારી કરવામાં આવશે. જો કે નવી હોલ ટિકિટ મળે ત્યાં સુધી આ વિદ્યાર્થી અને તેના પરિવારને માનસિક દબાણનો અનુભવ તો થશે.
પ્રશાસન અલર્ટ મોડમાં
બીજી બાજુ 21 જૂને થનારી નીટની પરીક્ષાને લઈને દેશભરના પરીક્ષા કેન્દ્રો પર મોક ડ્રિલ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વખતે પરીક્ષા ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે થશે અને પ્રશ્નપત્રો તથા OMR શીટની સુરક્ષા માટે પોલીસની સાથે સાથે પેરામિલેટ્રી ફોર્સને પણ મોરચે ઉતારાયા છે.