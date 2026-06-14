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હોર્મુઝમાં ત્રણ ભારતીયોના મોત અંગે અમેરિકાના નિવેદનથી રાહુલ ગાંધી ગુસ્સે; કહ્યું, 'એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર... આવી ભાષા...'

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ સરકારને ઘેરતા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હુમલામાં મૃત્યુ પામેલા 3 ખલાસીઓના મોત પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે અમેરિકાએ આ સંબંધમાં માફી માંગી નથી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 14, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:27 PM IST
હોર્મુઝમાં ત્રણ ભારતીયોના મોત અંગે અમેરિકાના નિવેદનથી રાહુલ ગાંધી ગુસ્સે; કહ્યું, 'એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર... આવી ભાષા...'

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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હોર્મુઝમાં ત્રણ ભારતીયોના મોત અંગે અમેરિકાના નિવેદનથી રાહુલ ગાંધી ગુસ્સે
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