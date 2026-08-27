Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /નેપાળ પૂરઃ 288 ભારતીયો લાપતા, વિદેશ મંત્રાલયે આપી AtoZ માહિતી

નેપાળ પૂરઃ 288 ભારતીયો લાપતા, વિદેશ મંત્રાલયે આપી AtoZ માહિતી

વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યુ કે સંપર્કથી બહાર આ 288 ભારતીય નાગરિકોમાં ત્રિશૂલી-1 પાવર પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા લોકો, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળના ઘણા ગ્રુપ, કેરલમનું એક ગ્રુપ સહિત અન્ય લોકો સામેલ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 27, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:09 PM IST
નેપાળ પૂરઃ 288 ભારતીયો લાપતા, વિદેશ મંત્રાલયે આપી AtoZ માહિતી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નેપાળમાં જળપ્રલય: ભારે તબાહીથી મૃત્યુઆંક 270 થયો, 288 ભારતીયો ગૂમ, નેપાળી વિદેશમંત્ર
2
3
4
5