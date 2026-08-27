/નેપાળ પૂરઃ 288 ભારતીયો લાપતા, વિદેશ મંત્રાલયે આપી AtoZ માહિતી

નેપાળમાં આવેલા ભયાનક પૂરને કારણે ફસાયેલા અને લાપતા ભારતીયો પર વિદેશ મંત્રાલયે ગુરૂવારે જાણકારી આપી છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે નેપાળ-તિબેટ સરહદ પર અચાનક આવેલા વિનાશકારી પૂર બાદ 288 ભારતીય નાગરિકોનો અત્યાર સુધી સંપર્ક થઈ શક્યો નથી. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે તેમાંથી આશરે 200 લોકો ચીની નિયંત્રણવાળા તિબેટમાં ફસાયેલા છે, જેને ત્યાંથી કાઢવાની જરૂર છે. ચીન તરફથી આવેલા પૂરના મામલામાં મંત્રાલયે જણાવ્યું કે તિબેટમાં હાજર લગભગ 200 ભારતીયોએ સરકાર પાસે મદદ માગી છે.
વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે સંપર્કમાંથી બહાર આ 288 ભારતીય નાગરિકોમાં ત્રિશૂલી-1 પાવર પ્રોજેક્ટ પર કામ કરનાર લોકો, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળના ઘણા ગ્રુપ, કેરળનું એક ગ્રુપ અને અલગ-અલગ ટૂર ઓપરેટરો દ્વારા યાત્રા કરનાર ભારતીય સામેલ છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસવાલે મીડિયા બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું કે નેપાળમાં પૂરમાંથી બચાવવામાં આવેલા 21 ભારતીય તમિલનાડુના રહેવાસી છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત નેપાળની વિનંતી પર રાહત સામગ્રી મોકલી રહ્યું છે અને આગળ મદદ આપવાનું જાળવી રાખશે. જાયસવાલે કહ્યુ કે નેપાળમાં અચાનક આવેલી પૂરની સ્થિતિમાં ભારત નેપાળની સાથે ઉભું છે.
ક્યા-ક્યા ફસાયેલા છે ભારતીય?
વિદેશ મંત્રાલના પ્રવક્તાએ કહ્યું- અમે તમિલનાડુના 21 ભારતીય નાગરિકોને બચાવ્યા છે. અમને જાણકારી મળી છે કે માનસરોવર યાત્રા પર ઘણા ભારતીય નાગરિક ચીન તરફથી ફસાયેલા છે. ત્યાં લગભગ 200 ભારતીય નાગરિક છે, જેમણે ત્યાંથી નિકળવા માટે મદદ માગી છે. તેમાંથી 95 ગરચનમાં છે અને નેપાળમાં દાખલ થવા માટે બિલ્સા તરફ વધી રહ્યાં છે. ચાર લોકો જીલોંગ શહેરમાં છે, 13 જુટુલપોમાં છે અને તે સાગા શહેરના રસ્તા પર છે. સ્થિતિ સતત બદલાઈ રહી છે.
અત્યાર સુધી કુલ 47.5 ટન ઈમરજન્સી સામગ્રી મોકલવામાં આવી
જાયસવાલે કહ્યુ કે નેપાળને અમે મદદ કરી છે તે હેઠળ કાઠમાંડૂ માટે માનવીય સહાયતા લઈને બે વિમાન મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે હવાઈ માર્ગે મોકલવામાં આવેલી બે ખેપોમાં કુલ મળી આઠ ટન દવાઓ અને એક ટન ખાદ્ય સામગ્રી સામેલ છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભારતે નેપાળમાં અત્યાર સુધી બચાવ અને રાહત કાર્યો માટે 47.5 ટન ઈમરજન્સી સામગ્રી મોકલી છે.
અત્યાર સુધી 290 લોકોના મોત
મહત્વનું છે કે બુધવારની સવારે તિબેટમાં ગ્લેશિયર પીગળવાથી ચીન અને નેપાળના સરહદી ક્ષેત્રમાં અચાનક પૂર આવ્યું જેમાં 290 લોકોના મોત થયા છે અને 1300થી વધુ લોકો લાપતા છે. લાપતામાં મોટી સંખ્યામાં વિદેશીઓ છે, જે ટ્રેકિંગ કે પવિત્ર હિંદુ ધાર્મિક સ્થળની તીર્થયાત્રા માટે આ ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા હતા.