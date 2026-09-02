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નેપાળ જેવી તબાહીનો ખતરો! પીગળી રહેલા ગ્લેશિયરથી ભારતના આ વિસ્તાર પર તોળાઈ રહ્યું છે સૌથી મોટું જોખમ?

નેપાળમાં હાલમાં જ આવેલા જળપ્રલયમાં 1000થી વધુ લોકોના જીવ ગયા અને હજુ પણ 4000થી વધુ લોકો ગૂમ છે. ભારતમાં પણ નેપાળ જેવી તબાહીનું જોખમ તોળાયેલું છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે ગંગોત્રી-ગૌમુખનો 25 કિમી વિશાળ ગ્લેશિયર ઝડપથી પીગળી રહ્યો છે. તેની આજુબાજુ અનેક અસ્થિર ઝીલો બની રહી છે. ઉત્તરકાશી સંવેદનશીલ વિસ્તાર હોવાથી નેપાળ જેવી તબાહીથી બચવા માટે સ્થાનિક લોકોએ આ ઝીલોના વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણની માંગણી કરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 02, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:10 PM IST
નેપાળ જેવી તબાહીનો ખતરો! પીગળી રહેલા ગ્લેશિયરથી ભારતના આ વિસ્તાર પર તોળાઈ રહ્યું છે સૌથી મોટું જોખમ?
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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