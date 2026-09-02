/નેપાળ જેવી તબાહીનો ખતરો! પીગળી રહેલા ગ્લેશિયરથી ભારતના આ વિસ્તાર પર તોળાઈ રહ્યું છે સૌથી મોટું જોખમ?

ઉત્તરકાશી જનપદનો ઉચ્ચ હિમાલયી વિસ્તાર ગંગોત્રી અને ગૌમુખ પોતાના કુદરતી સૌંદર્ય માટે તો જાણીતા છે જ પરંતુ સાથે સાથે ત્યાં ગંભીર પર્યાવરણ સંકટ જાણે દસ્તક દેવાની તૈયારીમાં છે. આ વિસ્તારમાં લગભગ 25 કિમીના વિશાળ દાયરામાં ગંગોત્રી ગ્લેશિયર ફેલાયેલું છે. પરંતુ હાલના વર્ષોમાં વૈશ્વિક તાપમાન એટલે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ સતત વધવાના કારણે અહીં વિશાળ ગ્લેશિયર ઝડપથી પીગળી રહ્યું છે. ગ્લેશિયર પીગળવાના કારણે બરફનો દાયરો સમેટાઈ રહ્યો છે અને તેની આસપાસ અનેક નાની નાની ઝીલો અને તળાવ બની રહ્યા છે. નેપાળમાં હાલમાં જ ગ્લેશિયર તૂટવાના કારણે તથા તેનાથી થયેલા ભીષણ નુકસાનની ઘટના બાદથી ઉત્તરકાશીના સ્થાનિક રહીશો અને પર્યાવરણ પ્રેમીઓ વચ્ચે ચિંતા વધી ગઈ છે.
સતત બનતી ઝીલો વધારી રહી છે જોખમ
વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણની માંગણી
વિશેષજ્ઞો શું કહે છે
પર્યાવરણ અને ભૂવિજ્ઞાનના વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આમ તો ઉચ્ચ હિમાલયી વિસ્તારમાં બરફ પીગળવાથી ઝીલો બને અને તૂટે એ એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે. પરંતુ તેને સંપૂર્ણ રીતે નજરઅંદાજ કરવી એ મોટી ભૂલ હશે. વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યાં મુજબ આ ઝીલો પર સેટેલાઈટ અને ગ્રાઉન્ડ ટ્રેકિંગ દ્વારા સતત નિગરાણી રાખવી ખુબ જરૂરી છે. આ સાથે જ એક શરૂઆતી વોર્નિંગ સિસ્ટમ વિક્સિત થવી જોઈએ. જો સરકાર અને પ્રશાસન સમયસર આ સંવેદનશીલ ઝીલોનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરાવીને રિપોર્ટ તૈયાર કરાવી લે તો કોઈ પણ ઈમરજન્સી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પૂર્વ તૈયારી થઈ શકશે. તેનાથી માત્ર પર્યાવરણની સુરક્ષા જ થશે એવું નહીં પરંતુ ગંગા ઘાટીમાં વસેલા હજારો લોકોનું ભવિષ્ય પણ સુરક્ષિત રહેશે.