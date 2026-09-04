/નેપાળે વિનાશક પૂર માટે ભારત પાસેથી માંગ્યું હતું વળતર, જાણો સરકારે શું આપ્યો જવાબ

India Reply To Nepal: વિનાશક પૂર પછી, નેપાળે કહ્યું કે ચીન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારત વિશ્વના ત્રણ સૌથી મોટા ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જક છે અને નેપાળ જેવા સંવેદનશીલ દેશોને વળતર આપવાની જવાબદારી તેમની છે. ભારત સરકારે આનો જવાબ આપ્યો છે. આબોહવા પરિવર્તનને એક સામાન્ય પડકાર ગણાવતા, ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે વિકસિત દેશોએ ઉત્સર્જન ઘટાડવામાં આગેવાની લેવી જોઈએ અને નાણાકીય અને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર દ્વારા વિકાસશીલ દેશોને ટેકો આપવો જોઈએ.
શુક્રવારે વિદેશ મંત્રાલયે ભારતની આબોહવા કાર્યવાહી પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને ગયા મહિને નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂર બાદ વિકસિત દેશોની ઐતિહાસિક જવાબદારી પર ભાર મૂક્યો. ભારત, ચીન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા મુખ્ય અર્થતંત્રો પાસેથી આબોહવા સંબંધિત વળતરની નેપાળી સરકારની વાત અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે નવી દિલ્હીના આબોહવા સમાનતા પ્રત્યેના સિદ્ધાંતાત્મક અભિગમ વિશે સમજાવ્યું.
આબોહવા પરિવર્તન એક સામાન્ય પડકાર
જયસ્વાલે સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગમાં કહ્યું કે, મને ખબર છે કે નેપાળ દ્વારા પણ સ્પષ્ટતા જાહેર કરવામાં આવી છે. વધુમાં, હું પુનરાવર્તન કરવા માંગુ છું કે ભારતે હંમેશા જાળવી રાખ્યું છે કે આબોહવા પરિવર્તન એક સામાન્ય પડકાર છે, અને તેના પર કાર્યવાહી સામાન્ય વિભિન્ન જવાબદારીઓ અને સંબંધિત ક્ષમતાઓના સિદ્ધાંત પર આધારિત હોવી જોઈએ.
'વિકાસશીલ દેશોએ મદદ માટે આગળ આવવું જોઈએ'
જયસ્વાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વિકસિત અર્થતંત્રોએ વિકાસશીલ દેશોમાં આબોહવા નાણાકીય અને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર માટેની પ્રાથમિક જવાબદારી નિભાવવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, વિકસિત દેશો, જે ઐતિહાસિક રીતે ઉત્સર્જન માટે જવાબદાર રહ્યા છે અને નાગરિક આફતોમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે, તેમણે વિકાસશીલ દેશોને ઉત્સર્જન ઘટાડવામાં અને નાણાં અને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર દ્વારા આ પડકારનો સામનો કરવામાં મદદ કરવા આગળ આવવું જોઈએ."
આપત્તિ પછી ભારતે નેપાળને તરત જ મદદ કરી
આપત્તિ પછી નેપાળને ભારતની સહાયનો ઉલ્લેખ કરતા, જયસ્વાલે કહ્યું કે નવી દિલ્હીની ઝડપી માનવતાવાદી સહાય બંને પડોશીઓ વચ્ચેના ગાઢ વ્યૂહાત્મક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, આ દુર્ઘટના પછી, અમે નેપાળ સરકાર અને લોકો પ્રત્યે અમારી એકતા અને સમર્થન વ્યક્ત કર્યું છે. નજીકના મિત્ર અને ભાગીદાર તરીકે, ભારતે તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડી છે અને અમે દેશમાં પુનર્નિર્માણ અને પુનઃપ્રાપ્તિના પ્રયાસોને સમર્થન આપવાનું ચાલુ રાખીશું.