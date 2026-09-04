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નેપાળે વિનાશક પૂર માટે ભારત પાસેથી માંગ્યું હતું વળતર, જાણો સરકારે શું આપ્યો જવાબ

India Reply To Nepal: જયસ્વાલે સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગમાં કહ્યું કે, મને ખબર છે કે નેપાળ દ્વારા પણ સ્પષ્ટતા જાહેર કરવામાં આવી છે. વધુમાં, હું પુનરાવર્તન કરવા માંગુ છું કે ભારત હંમેશા એવું માનતું રહ્યું છે કે આબોહવા પરિવર્તન એક સામાન્ય પડકાર છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 04, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:58 PM IST
નેપાળે વિનાશક પૂર માટે ભારત પાસેથી માંગ્યું હતું વળતર, જાણો સરકારે શું આપ્યો જવાબ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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