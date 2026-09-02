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આ શું? નેપાળે ભારત સહિત આ દેશો પર ફોડ્યું પૂરનું ઠીકરું, વળતરની માંગણી કરી નાખી

Nepal Floods: નેપાળમાં હાલમાં આવેલા વિનાશક પૂરે ભારે તબાહી મચાવી છે. જળપ્રલયના કારણે 1000થી વધુ લોકોના મોત થયા છે અને 4000થી વધુ લોકો ગૂમ છે. આ બધા વચ્ચે નેપાળે હવે કેટલાક દેશો પાસે જળવાયુ વળતરની માંગણી કરી નાખી છે જેમાં ભારત પણ સામેલ છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 02, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:09 PM IST
આ શું? નેપાળે ભારત સહિત આ દેશો પર ફોડ્યું પૂરનું ઠીકરું, વળતરની માંગણી કરી નાખી
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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આ શું? નેપાળે ભારત સહિત આ દેશો પર ફોડ્યું પૂરનું ઠીકરું, વળતરની માંગણી કરી નાખી
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