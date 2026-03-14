મ્યૂઝિયમમાંથી ગાયબ થઈ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની ટોપી! ખુલાસો થતા જ નેતાજીના પ્રપોત્રએ કર્યો નકલીનો આક્ષેપ

Netaji Subhash Chandra Bose Cap Row: દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લાના મ્યૂઝિયમમાંથી ગાયબ થયેલી સુભાષ ચંદ્ર બોઝની ટોપી મળી તો ખરી, પરંતું હવે તે અસલી છે કે નકલી તેની તપાસ માટે માંગ ઉઠી છે. નેતાજીના પ્રપોત્રએ તેની તપાસ કરાવવા અપીલ કરી 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:16 AM IST

Netaji cap Row : દિલ્હીના લાલ કિલ્લા સ્થિત મ્યૂઝિયમમાં નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝની ટોપી ગાયબ થવાના મામલે તેમના પૌત્રએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ગાયબ થયેલી ટોપી ફરીથી રાખવામાં આવ્યા બાદ તેઓએ તપાસની માંગ કરી છે. પરંતુ સમગ્ર વિવાદમાં એ સ્પષ્ટ નથી થતુ કે આખરે ટોપી ક્યા ગાયબ થઈ હતી. અને પરત આવેલી ટોપી અસલી છે કે નહિ. તો ASI એ ખુલાસો આપ્યો કે, તાળુ ખરાબ થવાના કારણે ટોપી હટાવીને સુરક્ષિત જગ્યાએ મૂકાઈ હતી. આ વિવાદ 10 માર્ચના રોજ શરૂ થયો હતો. જ્યારે લોકોને ગેલેરીમાં ટોપી દેખાઈ ન હતી. 

દિલ્હીના લાલ કિલ્લામાં સ્થિત નેતાજી સંગ્રહાલયમાં નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની ટોપી ગાયબ નથી થઈ. નેતાજીના પ્રપૌત્ર ચંદ્રકુમાર બોઝ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર ટોપી સંગ્રહાલયમાં ન હોવાનો દાવો કરાયો હતો. તેના બાદ ભારતીય પુરતત્વ વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું હતું. હકીકત, નેતાજીના વંશજ ચંદ્રકુમારને સૂચના મળી હતી કે, જ્યાં સંગ્રહાલયમાં નેતાજીની ટોપી રાખવામાં આવી છે, તે જગ્યા ખાલી છે. તેના બાદ ચંદ્રકુમાર બોઝ ચિંતિત બન્યા હતા. તેઓએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર નરેન્દ્ર મોદીને ટેગ કરીને આ મામલે તપાસ કરવા આગ્રહ કર્યો હતો. તેના બાદથી સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો હતો. 

ચંદ્રકુમાર બોઝે શું લખ્યુ હતું...
નેતાજીના પ્રપોત્ર ચંદ્રકુમાર બોઝે એક્સ પર લખ્યું હતું કે, માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી, તમને યાદ હશે કે મેં તમને નેતાજીની ટોપી સોંપી હતી. તમે 23 જાન્યુઆરીના રોજ નેતાજીની જયંતીએ દિલ્હીના લાલ કિલ્લામાં સ્થિત નેતાજી સંગ્રહાલયમાં તેને સમર્પિત કરી હતી. OPN ના એક સદસ્ય એડવોકેટ નવીન બોમલેએ હાલમાં જ એ સંગ્રહાલયની મુલાકાત કરી હતી. જેમાં તેઓએ જાણ્યુ કે, નેતાજીની ટોપી ત્યાંથી ગાયબ હતી. ASI માં કોઈ પણ એ જણાવી શક્તુ નથી કે, એ ટોપી ક્યા હતી. નેતાજી આપણા મહાન નેતા છે, અને આ અત્યંત શરમજનક બાબત છે. જો આ મામલે ધ્યાન આપશો તો હું તમારો આભારી રહીશ. 

 

તાળું ખરાબ હતું, ટોપી નહિ
સમગ્ર વિવાદ પર ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગે સ્પષ્ટતા આપતા કહ્યું કે, ટોપી ક્યાંય ગાયબ થઈ નથી. પરાક્રમ દિવસના સમારોહ માટે 19 થી 25 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી શ્રી વિજયપુમ (આંદામાન) માં પ્રદર્શન માટે તેને લઈ જવાઈ હતી. પરત ફર્યા બાદ તેને ડિસ્પ્લેમાં મૂકવામાં આવનાર હતી, પરંતું તેનું તાળુ ખરાબ થઈ ગયું હતુ. સુરક્ષાના હેતુથી તેને સુરક્ષિત સ્થાન પર લઈ જવામાં આવી છે. તાળુ રિપેર થતા જ તેને પરત સ્થાન પર મૂકી દેવાશે. 

 

શું ટોપી અસલી છે કે નકલી
સોશિયલ મીડિયા પર નેતાજીની ટોપી ગાયબ થયા બાદ ચંદ્રકુમાર બોઝે વધુ એક પોસ્ટ કરી છે. જેમાં તેઓએ લખ્યું કે, નેતાજીના મુદ્દે ત્વરિત કાર્યવાહી કરવા માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રનો આભારી છું. આ તેમના વ્યક્તિગત હસ્તક્ષેપનું પરિણામ છે કે, નેતાજીની ટોપી લાલ કિલ્લા સ્થિત નેતાજી અને INA મ્યૂઝિયમમાં પરત મૂકી દેવાઈ છે. જોકે, નેતાજીના શોધકર્તાઓ અને જે લોકોએ પહેલા ટોપી જોઈ હતી, તેઓને લાગે છે કે આ અસલી ટોપી નથી. તેથી એ પણ તપાસવામાં આવે કે, ટોપી અસલી છે કે નહિ.  

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

