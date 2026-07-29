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નવા શિક્ષણમંત્રી અને PM મોદી માટે નવો પડકાર, હવે CBSE વિદ્યાર્થીઓનું ડિજિટલ પ્રોટેસ્ટ! 

CBSEના ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓના ગ્રેસ માર્ક્સ માટે ડિજિટલ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ થવાની તૈયારી છે. આવામાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની જગ્યાએ નવા બનેલા શિક્ષણમંત્રી પ્રહલાદ જોશી અને પીએમ મોદી માટે સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 29, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:23 PM IST
નવા શિક્ષણમંત્રી અને PM મોદી માટે નવો પડકાર, હવે CBSE વિદ્યાર્થીઓનું ડિજિટલ પ્રોટેસ્ટ! 
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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