બિહારમાં CMના નામ પર લાગી મહોર ! ધારાસભ્યની બેઠકમાં નવા મુખ્યમંત્રીની થશે જાહેરાત
બિહારમાં 20 નવેમ્બરના રોજ નવી સરકારની રચના થશે. ચૂંટણી પરિણામોથી ચાલી રહેલા મુખ્યમંત્રી પદના વિવાદનો હવે અંત આવ્યો છે. NDAએ સર્વાનુમતે પોતાના નેતાની પસંદગી કરી છે. આજે ધારાસભ્યની બેઠકમાં નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDAએ પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો છે. પરિણામો આવ્યા પછી મુખ્યમંત્રી પદને લઈને સસ્પેન્શ હતું, પરંતુ હવે તે અનિશ્ચિતતા દૂર થઈ ગઈ છે. બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી 20 નવેમ્બરે શપથ લેશે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે NDA મુખ્યમંત્રી પદ માટે નીતિશ કુમાર પર સંમત થઈ ગયું છે. 19 નવેમ્બરે વિધાનસભામાં ધારાસભ્યની બેઠક યોજાવાની છે. આ બેઠકમાં નીતિશ કુમારના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નીતિશ કુમાર 20 નવેમ્બરે સવારે 11:30 વાગ્યે પટનાના ગાંધી મેદાનમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે.
આગામી 24 કલાકમાં બિહારને નવો મુખ્યમંત્રી મળશે. 19 નવેમ્બરે ભાજપ અને JDU તેમના ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરશે. ત્યારબાદ, NDAના બધા ધારાસભ્યો વિધાનસભાના સેન્ટ્રલ હોલમાં ભેગા થશે. આ ધારાસભ્ય પક્ષની બેઠકમાં નીતિશ કુમારને બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે જાહેર કરવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના નિવાસસ્થાને મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યો પહોંચવાનું શરૂ કરી દીધું છે. બેઠક ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. બેઠકમાં જોડાતા પહેલા JDU ધારાસભ્યોએ કહ્યું કે નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી બનશે. અમે નીતિશ કુમારને અમારા નેતા તરીકે પસંદ કરીશું.
બિહારમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ બે તબક્કામાં યોજાઈ હતી. 14 નવેમ્બરના રોજ પરિણામો જાહેર થયા હતા. NDAએ 202 બેઠકો જીતીને પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો હતો અને મહાગઠબંધન 35 બેઠકો જીતી હતી. NDAમાં BJPએ 80 બેઠકો, JDUએ 85 બેઠકો અને LJP એ 19 બેઠકો મેળવી હતી.
