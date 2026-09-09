EPFOનો મોટો ફેરફાર: હવે PFમાંથી પૈસા ઉપાડતા પહેલા જાણી લો નવા નિયમો,  'A To Z' માહિતી

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન એટલે કે EPFOએ પોતાના સભ્યો માટે ઈપીએફ એડવાન્સ માટેના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. EPF Advance ના નવા નિયમો વિશે સંગઠને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્વિટર (હવે એક્સ) પર જાણકારી શેર કરી છે. ઈપીએફઓએ પોતાના અધિકૃત ટ્વિટર હેન્ડલથી પોસ્ટ કરતા પીએફ એડવાન્સ ઉપાડ સંલગ્ન A to Z માહિતી આપી છે. જેમાં લગ્ન, અભ્યાસ કે મકાન બનાવા માટે જેવા કયા કામ માટે કર્મચારી કેટલીવાર પૈસા ઉપાડી શકે તે માહિતી સામેલ છે.
PF ખાતામાંથી કેટલું એડવાન્સ ઉપાડી શકો
નવા નિયમોમાં શું છે નવું?
શિક્ષણ, બીમારી અને લગ્ન માટે કઈ રીતે
ईपीएफ एडवांस के नए नियम—अब निकासी के प्रावधान और आसान!
जानें शिक्षा, बीमारी और आवास जैसे जरूरी आवश्यकताओं के लिए ईपीएफ एडवांस के नए नियम और निकासी की सीमाएँ।#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #EPFAdvance pic.twitter.com/yiiAQV8A8l
— EPFO (@officialepfo) September 8, 2026