ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સોનિયા-રાહુલ વિરુદ્ધ નવી ફરિયાદ નોંધાઈ, નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં દિલ્હી પોલીસે વધારી મુશ્કેલીઓ!

Sonia Gandhi and Rahul Gandhi:  FIR મુજબ આરોપ છે કે કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલી કંપની એસોસિયેટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) પર છેતરપિંડીથી કબજો કરવા અને તેની સંપત્તિનું નિયંત્રણ લેવા માટે ફોજદારી કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ FIR 3 ઓક્ટોબરના રોજ નોંધાઈ હતી.

Nov 30, 2025

Sonia Gandhi and Rahul Gandhi: નેશનલ હેરાલ્ડ કેસનો જીન ગાંધી પરિવારનો પીછો છોડવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. આ જ ક્રમમાં, દિલ્હી પોલીસે ફરી એકવાર સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ નવી FIR નોંધી છે. દિલ્હી પોલીસની ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) એ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી અને રાજ્યસભાના સાંસદ સોનિયા ગાંધી સહિત અનેક લોકો પર ફોજદારી કાવતરાના આરોપમાં નવી FIR નોંધી છે.

આ FIR ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) મુખ્યાલય દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી રજિસ્ટર કરવામાં આવી છે. FIRમાં રાહુલ અને સોનિયા સિવાય અન્ય છ વ્યક્તિઓ અને ત્રણ કંપનીઓના નામનો પણ સમાવેશ થાય છે.

કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલી કંપની એસોસિયેટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ...
હકીકતમાં, FIR મુજબ આરોપ છે કે કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલી કંપની એસોસિયેટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) પર છેતરપિંડીથી કબજો કરવા અને તેની સંપત્તિનું નિયંત્રણ લેવા માટે ફોજદારી કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું. આ FIR 3 ઓક્ટોબરના રોજ નોંધાઈ હતી. આ પહેલા, ED એ પોતાનો તપાસ રિપોર્ટ દિલ્હી પોલીસ સાથે શેર કર્યો હતો અને PMLA (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) ની કલમ 66(2) હેઠળ સૂચિબદ્ધ ગુનો નોંધવાની ભલામણ કરી હતી.

સોનિયા-રાહુલ - સેમ પિત્રોડા અને અન્ય
આ કેસમાં ખાસ કરીને આરોપ છે કે Young Indian નામની કંપનીનો ઉપયોગ AJL ની આશરે 2,000 કરોડની સંપત્તિ હસ્તગત કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. FIR માં સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના પ્રમુખ સેમ પિત્રોડા અને અન્ય લોકોના નામ નોંધાયેલા છે. જ્યારે Dotex કોલકાતાની એક કથિત શેલ કંપની હોવાનું કહેવાય છે, જેણે Young Indian ને 1 કરોડ આપ્યા હતા. આ જ લેવડ-દેવડની મદદથી Young Indian એ કોંગ્રેસને 50 લાખ આપીને AJL પર નિયંત્રણ મેળવી લીધું હતું.

EDની ચાર્જશીટમાં આરોપીઓ
બીજી તરફ, આ મામલે ન્યાયિક પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. અહેવાલો મુજબ, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે નેશનલ હેરાલ્ડ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED ની ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લેવાનો નિર્ણય હાલ પૂરતો ટાળી દીધો છે. હવે વિશેષ ન્યાયાધીશ 16 ડિસેમ્બરે આદેશ સંભળાવશે. ED ની ચાર્જશીટમાં સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, સેમ પિત્રોડા, સુમન દુબે સહિત વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાઓને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.

ધ્યાન રહે કે, છેલ્લી સુનાવણીમાં ED એ તમામ આરોપીઓને જવાબ દાખલ કરવા કહ્યું હતું, પરંતુ આરોપી પક્ષના વકીલોએ મોટા રેકોર્ડની સમીક્ષા માટે વધુ સમય માંગ્યો હતો. કોર્ટે પહેલાથી જ તમામ આરોપીઓને નોટિસ પાઠવીને કહ્યું હતું કે સંજ્ઞાન લેતા પહેલા તેમને પોતાની વાત રજૂ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. અદાલતે નવા ફોજદારી કાયદા BNSS ની કલમ $223$ નો હવાલો આપતા કહ્યું કે આ જોગવાઈ નિષ્પક્ષ સુનાવણીની પ્રક્રિયાને મજબૂત બનાવે છે અને તે PMLA સાથે ટકરાતી નથી. હવે 16 ડિસેમ્બરે નક્કી થશે કે EDની ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લેવામાં આવે કે નહીં.
 

