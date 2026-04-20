ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaLPG સિલિન્ડરને લઈ નવો નિયમ, સિલિન્ડર જોઈએ છે તો કરવું પડશે આ કામ, છેતરપિંડીથી બચી જશો તમે

LPG સિલિન્ડરને લઈ નવો નિયમ, સિલિન્ડર જોઈએ છે તો કરવું પડશે આ કામ, છેતરપિંડીથી બચી જશો તમે

LPG Gas Cylinder New Rule: આજકાલ LPG સિલિન્ડર માટે ઘણી મારા મારી છે, અને બુક કરાવવાના નામે ઘણી છેતરપિંડી થઈ રહી છે. પરંતુ હવે આને રોકવા માટે એક નવો નિયમ લાવવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:31 PM IST
  • આજકાલ LPG સિલિન્ડર માટે ઘણી મારા મારી છે 
  • બુક કરાવવાના નામે ઘણી છેતરપિંડી થઈ રહી છે.
  • પરંતુ હવે આને રોકવા માટે એક નવો નિયમ લાવવામાં આવ્યો છે.

Trending Photos

LPG સિલિન્ડરને લઈ નવો નિયમ, સિલિન્ડર જોઈએ છે તો કરવું પડશે આ કામ, છેતરપિંડીથી બચી જશો તમે

LPG Gas Cylinder New Rule: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવની અસર વિશ્વભરમાં જોવા મળી રહી છે. આના કારણે દેશભરમાં LPG અને પેટ્રોલિયમ ગેસની અછત સર્જાઈ છે. આના કારણે ઘરેલુ ગેસ મેળવવામાં મુશ્કેલીઓ, લાંબી રાહ જોવી અને છેતરપિંડી બુકિંગ પણ થઈ છે. આ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે, સરકારે એક નવો નિયમ રજૂ કર્યો છે જે તમને ગેસ બુકિંગ અને ડિલિવરી દરમિયાન છેતરપિંડીથી બચાવશે.

છેતરપિંડી સામે રક્ષણ માટે નવો નિયમ

હવે, ગેસ સિલિન્ડર બુક કરતી વખતે, તમને છેતરપિંડીથી બચાવવા માટે DAC નંબર પ્રાપ્ત થશે. તમને DAC નંબર અથવા ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ પ્રાપ્ત થશે, જે તમારે સિલિન્ડર મેળવવા માટે ડિલિવરી વખતે બતાવવાની જરૂર પડશે. 

આ નવો નિયમ પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, અને લગભગ 92 ટકા ડિલિવરી આ પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જો કે, કેટલીક તકનીકી ખામીઓને કારણે, પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવવા માટે તાજેતરના અપડેટ્સ કરવામાં આવ્યા છે.

DAC નંબર કેવી રીતે મેળવવો?

ગેસ સિલિન્ડર બુક કરતી વખતે તમારો DAC નંબર કેવી રીતે મેળવવો તે સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ શીખો:

પ્રથમ, ગેસ એજન્સીના નંબર, IVRS કોલ, SMS અથવા ડિસ્ટ્રિબ્યુટરની ઓનલાઈન વેબસાઇટ દ્વારા તમારા LPG સિલિન્ડર બુક કરો.

ત્યારબાદ, DAC નંબર આવે ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. બુકિંગ કન્ફર્મ થઈ ગયા પછી, ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ (DAC) જનરેટ થશે અને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર SMS, WhatsApp અથવા ઇમેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે.

આ કોડને સેફ રાખો; તે OTPની જેમ કાર્ય કરે છે. તેને કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં. ફક્ત ડિલિવરી એજન્ટને જ દેખાડો.

જ્યારે ડિલિવરી કરનાર વ્યક્તિ તમારી પાસે સિલિન્ડર લાવે છે, ત્યારે આ કોડ તેમની સાથે શેર કરો. ત્યારે જ તમારો સિલિન્ડર ડિલિવરી કરવામાં આવશે.

ધ્યાનમાં રાખો કે જો તમારી પાસે DAC નંબર નથી, તો તમને તમારા સિલિન્ડરની ડિલિવરી મળશે નહીં.

મંત્રાલયે શું કહ્યું?

પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ઘરેલુ LPG પુરવઠો સામાન્ય છે અને કોઈ અછત નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઘરેલુ ઉત્પાદન વધારવું, બુકિંગ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવી અને DAC કવરેજનો વિસ્તાર કરવો જેવા નિયમો ગ્રાહકનો વિશ્વાસ અને પારદર્શિતા વધારશે, સાથે સાથે અસુવિધા પણ દૂર કરશે.

ટેકનિકલ ભૂલ સુધારી

DAC સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે ડિલિવરીમાં વિક્ષેપ પડ્યો તે પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું હતું. માર્ચમાં એક અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે બુકિંગ અને ચુકવણી છતાં ઘણા ગ્રાહકો પ્રમાણીકરણ કોડ પ્રાપ્ત કરી શક્યા ન હતા, જેના કારણે સિલિન્ડર મેળવવામાં નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 

આ સમસ્યા ડિઝાઇન ભૂલને કારણે થઈ હતી જેમાં DAC કોડ ફક્ત રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર જ મોકલવામાં આવતો હતો, બુકિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણને ધ્યાનમાં લીધા વિના. જો કે, હવે બુકિંગ દરમિયાન આ WhatsApp નંબર અથવા ઇમેઇલ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

