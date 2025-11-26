શું હવે કર્મચારીઓ હડતાળ પર નહીં ઉતરી શકે? ખાસ જાણો લેબર કોડનો નવો નિયમ
New labour Code Rules for Strike: કેન્દ્ર સરકારે 29 જૂના લેબર લોજને ભેળવીને ચાર નવા કોડ લાગૂ કર્યા છે. આ નવા કોડમાં હડતાળ અંગે પણ કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર કરાયા છે. જાણો વિગતવાર માહિતી.
Trending Photos
કેન્દ્ર સરકારે 4 નવા લેબર કોડ દેશમાં લાગૂ કર્યા છે. આ પગલું 29 જૂના શ્રમ કાયદાઓની જગ્યા લઈ રહ્યા છે. આ નવા કોડ્સના લાગૂ થવાથી દેશમાં ગ્રેચ્યુઈટીથી લઈને છટણી અને હડતાળ સંલગ્ન જૂના નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે. અનેક લોકો આ કોડ્સનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને તેમનું કહેવું છે કે નવા નિયમોમાં કર્મચારીઓ પાસેથી હડતાળ કરવાનો હક છીનવી લેવાયો છે. હવે કર્મચારીઓ હડતાળ કરી શકશે નહીં. આવામાં એ જાણીએ કે શું સાચું છે કે હવે કર્મચારીઓ હડતાળ નહીં કરી શકે?આ સાથે એ પણ જાણો કે હડતાળ વિશે નવો નિયમ શું કહે છે....
શું કહે છે નવો કાયદો
21 નવેમ્બર 2025ના રોજ સરકારે 4 નવા લેબર કોડ દેશમાં લાગૂ કર્યા છે. જે 29 વર્ષ જૂના શ્રમક કાયદાઓને ભેળવીને બનાવવામાં આવ્યા છે. આ ચાર કોડમાં વેતન સંહિતા, ઔદ્યોગિક સંબંધ સંહિતા 2020, સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા 2020, વ્યવસાયિક સુરક્ષા, સ્વાસ્થ્ય અને કાર્ય શર્ત સંહિતા 2020 સામેલ છે. તેમાં દરેક વર્ગ માટે અનેક ફેરફાર કરાયા છે. એવું કહેવાય છે કે તેનાથી તમારો મજૂરીનો હક પહેલા કરતા વધુ સુરક્ષિત થશે. જો તમને કોઈ નોકરી-પત્ર નહતો મળતો, તો હવે તમને લેખિતમાં નિયુક્તિ પત્ર મળશે, તેનાથી નોકરીની શરતો અને પગાર તમારા માટે પારદર્શક થશે. આ સાથે જ ઓવરટાઈમ, પેન્શન, વીમો જેવી વ્યવસ્થાઓ અંગે પણ અનેક ફેરફાર થયા છે.
હડતાળ શું હોય?
હડતાળ કોઈ એક વર્ગ કે સંગઠન તરફથી થતી હોય છે. જેમાં તે લોકો પોતાનું કામકાજ બંધ કરી દે છે. જો કે તેમાં હડતાળ પર ઉતરેલા લોકો જ કામ કરતા નથી જ્યારે અન્ય લોકો પોતાનું કામ કરતા રહે છે. જેમ કે જો બેંક કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા હોય તો ફક્ત બેંક કર્મચારીઓ જ પોતાનું કામકાજ રોકી શકે અને બાકી લોકો પોતાનું કામ ચાલુ રાખતા હોય. હડતાળ ફક્ત એ વર્ગ કરે છે જે વિરોધ પ્રદર્શન કરે છે. જ્યારે બંધ, ચક્કાજામ, ધરણા વગેરે તેનાથી અલગ વ્યવસ્થાઓ છે.
શું હવે નહીં થઈ શકે હડતાળ?
અહીં સ્પષ્ટ કરવું જરૂરી છે કે એવું કઈ નથી કે કોઈ હવે હડતાળ કરી શકશે નહીં. સરકારે અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા એ ક્લિયર કર્યું છે કે હડતાળનો અધિકાર સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે અને કર્મચારીઓ હડતાળ કરી શકે છે. પરંતુ હવે જે ફેરફાર થયો છે તે એ છે કે કર્મચારીઓએ હડતાળ પહેલા નોટિસ આપવી પડશે અને ત્યારબાદ જ તેઓ હડતાળ પર ઉતરી શકશે.
શું કહે છે નવો નિયમ?
નવા નિયમમાં તાળાબંધી અને હડતાળ પહેલા નોટિસ આપવી ફરજિયાત કરાયું છે. આ ઉપરાંત હવે જે નવી વ્યાખ્યા કરાઈ છે તેમાં કહેવાયું છે કે હવે સામૂહિક આકસ્મિક અવકાશ (રજા)ને પણ તેના દાયરામાં સામેલ કરાયા છે. જેનાથી અચાનક થનારી હડતાળોને રોી શકાશે અને કાયદેસર કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત થઈ શકશે.
નવા નિયમો મુજબ હવે હડતાળના 14 દિવસ પહેલા કર્મચારીઓએ નોટિસ આપવી પડશે. ત્યારબાદ તેઓ હડતાળ પર જઈ શકશે. જો કોઈ દિવસ 50 ટકાથી વધુ કર્મચારીઓ એક સાથે આકસ્મિક રજા લે તો તેને પણ આ હડતાળના દાયરામાં સામેલ કરવામાં આવશે. જ્યારે સમાધાન કે ટ્રિબ્યુનલની કાર્યવાહી દરમિયાન હડતાળ પર ઉતરવા પર પ્રતિબંધ મૂકાયો છે.
શું છે સરકારનો તર્ક?
સરકારનું કહેવું છે કે 14 દિવસના નોટિસવાળા નિયમથી અચાનક થનારી હડતાળો કે તાળાબંધીને રોકી શકાશે અને ઉત્પાદન ખોરવાશે નહીં. આ સાથે જ સમાધાન માટે યોગ્ય તકો મળશે અને વિવાદને પહેલેથી ઉકેલવામાં મદદ મળી શકશે. કામના અચાનક અટકી જવાથી થનારા આર્થિક નુકસાનથી શ્રમિકો અને નિયોક્તાઓ બંનેની રક્ષા થશે. તેનાથી એ સુનિશ્ચિત થશે કે હડતાળો અને તાળાબંધીનો દૂરઉપયોગ ન થાય અને તેનો ઉપયોગ અનુશાસિત રીતે કરવામાં આવે. તે ઉદ્યોગોને અસ્થિર થવાથી બચાવતા શ્રમિકોના હડતાળ કરવાના અધિકારનું રક્ષણ કરે છે.
બીજી બાજુ હડતાળ સંગલ્ન નિયમોનો વિરોધ કરી રહેલા મજૂર સંગઠનોનું કહેવું છે કે હવે કાયદાને માલિકોના હિતમાં બદલી નાખવામાં આવ્યો છે. હડતાળ માટે પહેલા નોટિસ આપવી પડશે. તેમનું કહેવું છે કે હવે જો મજૂરોએ હડતાળની શરતોનો ભંગ કર્યો તો તે ગેરકાયદેસર બની શકે છે, મજૂર સંગઠનની માન્યતા ખતમ થઈ જશે.
શું કહે છે જૂનો નિયમ?
ઈન્ડિયન કાનૂન વેબસાઈટ પર આપેલી જાણકારી મુજબ ઔદ્યોગિક વિવાદ અધિનિયમ 1947ની કલમ 22 મુજબ અગાઉ પણ પબ્લિક યુટિલિટી સેક્ટરમાં કામ કરતા કર્મચારીઓએ 14 દિવસ પહેલા નોટિસ આપવી પડતી હતી. પરંતુ હવે તે બધા સેક્ટરમાં લાગૂ કરી દેવાયું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે