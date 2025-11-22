મહિલાઓને નાઇટ શિફ્ટની આઝાદી, ઓવરટાઈમ માટે ડબલ પગાર, નવા શ્રમ કાયદામાં મહત્વના ફેરફાર
New Labour Codes: મોદી સરકારે 29 જૂના શ્રમ કાયદાને ખતમ કરી 4 નવા લેબર કોડ લાગૂ કર્યા છે, જે 21 નવેમ્બરથી પ્રભાવી થયા છે. આ કોડ આધુનિક કાર્યશૈલી, વેતન, સ્વાસ્થ્ય તપાસ અને ગિર વર્કર્સ માટે નવી જોગવાઈઓ લાવે છે.
મોદી સરકારને શ્રમ સુધારા પર અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું પગલું ભરતા જૂના 29 શ્રમ કાયદાઓને ખતમ કરી દીધા છે અને 21 નવેમ્બરથી ચાર નવા લેબર કોડ દેશભરમાં લાગૂ થઈ ગયા છે. સરકારનું કહેવું છે કે આ ફેરફાર આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં ઐતિહાસિક સુધાર છે, જે દેશની રોજગાર વ્યવસ્થા અને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સિસ્ટમને નવી વ્યાખ્યા આપશે. નવા નિયમોથી દેશના 40 કરોડથી વધુ કામદારોને સામાજિક સુરક્ષા મળશે, જે પહેલા સંભવ નહોતું.
1. આધુનિક જરૂરિયાત અનુસાર નવી જોગવાઈ
દેશમાં લાગૂ ઘણા શ્રમ કાયદા 1930-1950 વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ગિગ વર્કર્સ, પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ અને પ્રવાસી શ્રમિક જેવી આધુનિક કાર્યશૈલીનો ઉલ્લેખ નહોતો. નવા લેબર કોડ આ બધાને કાયદાકીય સુરક્ષા આપે છે.
2. નિમણૂંક પત્ર ફરજીયાત, સમય પર પગારની ગેરંટી
હવે દરેક કર્મચારીને નિમણૂંક પત્ર આપવો પડશે. લઘુત્તમ વેતન દેશભરમાં લાગૂ થશે અને સમય પર પગાર આપવો જરૂરી રહેશે. તેનાથી રોજગારમાં પારદર્શિતા અને કર્મચારી સુરક્ષા વધશે.
3. કર્મચારીઓ માટે ફ્રી હેલ્થ ચેકઅપ
40 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કર્મચારીઓને વર્ષમાં એક વખત ફ્રી સ્વાસ્થ્ય ચેકઅપ કરવામાં આવશે. ખાણ, કેમિકલ અને કન્સ્ટ્રક્શન જેવા ખરતનાક કાર્ય ક્ષેત્રોમાં કામ કરનારને પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા મળશે.
4. માત્ર 1 વર્ષની નોકરી પર ગ્રેચ્યુઇટી
પહેલા 4 વર્ષની નોકરી બાદ મળનાર ગ્રેચ્યુઇટી હવે માત્ર એક વર્ષની અસ્થાયી નોકરી બાદ મળશે. આ નિયમથી ખાનગી સેક્ટરના કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો થશે.
5. કામ કરતી મહિલાઓ માટે નવી સુવિધાઓ
મહિલાઓ હવે સહમતિ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે નાઇટ શિફ્ટમાં કામ કરી શકે છે. સમાન વેતન અને સુરક્ષિત કાર્યસ્થળની ગેરંટી પણ નવા કોડમાં સામેલ છે. ટ્રાન્સઝેન્ડર કર્મચારીઓને પણ સમાન અધિકાર મળે છે.
6. ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સને પ્રથમવાર કાયદાકીય માન્યતા
ઓલા-ઉબેર ડ્રાઈવર, ઝોમેટો-સ્વિગી ડિલીવરી પાર્ટનર, એપ-બેસ્ડ વર્કર્સ હવે સામાજિક સુરક્ષાનો લાભ લઈ શકશે. એગ્રીગ્રેટર્સે પોતાના ટર્નઓવરના 1-2 ટકાનું યોગદાન આપવું પડશે. UAN લિંક હોવાથી રાજ્ય બદલવા પર પણ લાભ યથાવત રહેશે.
7. ઓવરટાઈમમાં ડબલ પગાર
કર્મચારીઓને હવે ઓવરટાઈમની ચુકવણી ડબલ મળશે. તેનાથી ઓવરટાઈમ ચુકવણીમાં પારદર્શિતાની ખાતરી થશે.
8. કોન્ટ્રાક્ટ વર્કર્સને સ્થાયી કર્મચારીઓ જેવી સુરક્ષા
હવે કોન્ટ્રાક્ટ વર્કર્સને પણ મિનિમમ વેતન, સામાજિક સુરક્ષા અને કામની ગેરંટી મળશે. પ્રવાસી અને અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો પણ સુરક્ષા વર્તુળમાં સામેલ થશે.
9. ઉદ્યોગો માટે પાલન સરળ બનાવવું
એક જ લાઇસન્સ અને એક જ રિટર્ન સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવશે. આ કંપનીઓ પર પાલનનો બોજ ઘટાડશે અને ઉદ્યોગોને લાલ ફિતાશાહીમાંથી રાહત આપશે.
10. મજૂર-કંપની વિવાદોના ઉકેલ માટે એક નવું મોડેલ
હવે એક નિરીક્ષક-કમ-સુવિધાકર્તા સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવશે, જ્યાં અધિકારીઓ દંડાત્મક કાર્યવાહીને બદલે માર્ગદર્શન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બે સભ્યોની ટ્રિબ્યુનલ બનાવવામાં આવશે જેથી કામદારો સીધી ફરિયાદો નોંધાવી શકે.
સરકારનું કહેવું છે કે નવો લેબર કોડ વિકસિત ભારત 2047ના લક્ષ્યની દિશામાં મજબૂત આધાર તૈયાર કરશે. આ સુધાર Code on Wages 2019, Industrial Relations Code 2020, Social Security Code 2020 અને Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 હેઠળ લાગૂ થયા છે.
