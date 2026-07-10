/અલ-નીનો પછી નવી મુશ્કેલી! ઉત્તર-પશ્ચિમનો સૂકો પવન ચોમાસાને રોકશે, ગુજરાતમાં વરસાદ પર લાગશે બ્રેક?

Dry Air Impact On Monsoon Rain: દેશના ઉત્તર પશ્ચિમ પ્રદેશોમાં હાલમાં સૂકી હવા ફૂંકાઈ રહી છે, જે ભેજવાળી ચોમાસાની હવાને આગળ વધતા અટકાવે છે. આ સૂકી હવાને કારણે, દિલ્હી-એનસીઆર, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશમાં વરસાદની પ્રવૃત્તિમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં ચોમાસું ધીમું પડી રહ્યું છે. હકીકતમાં, સૂકી હવાના આગમનથી હવામાં ભેજ ઘટી રહ્યો છે, જેના કારણે વાદળોની રચના અટકી ગઈ છે, અને વરસાદમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, જૂનમાં વરસાદ પહેલાથી જ સરેરાશ કરતાં ઘણો ઓછો રહ્યો છે, ઘણા વિસ્તારોમાં 20-30 ટકા કે તેથી વધુ ઘટાડો થયો છે. ઉત્તર પશ્ચિમમાં સૂકા પવનોની અસર જુલાઈમાં પણ અનુભવાય તેવી શક્યતા છે.
ચોમાસાના વરસાદમાં સૂકી ઉત્તર પશ્ચિમ હવા શું ભૂમિકા ભજવે છે?
મુખ્ય ચોમાસાના પવનો અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાંથી ભેજ લાવે છે, પરંતુ ઉત્તરપશ્ચિમ (રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા, વગેરે)માં ગરમ, સૂકા પવનો આ ભેજવાળા પવનોને અવરોધે છે. આ ચોમાસાની પ્રગતિ ધીમી કરે છે અથવા વરસાદ ઘટાડે છે.
A massive volume of dry air is coming from the northwest and will continue to affect northwest India until 13 July. This may reduce rainfall activity over Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi NCR, Gujarat, and west Madhya Pradesh. A new system over the Bay of Bengal is needed to… pic.twitter.com/PiALQOBHfh
— 🔴All India Weather (@allindiaweather) July 10, 2026
સુકી હવાની અસર આ રાજ્યોમાં અનુભવાશે
સુકા પવનોની અસરને કારણે, રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી-એનસીઆર, ગુજરાત અને પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડી શકે છે. જો કે, ઓલ ઈન્ડિયા વેધર અનુસાર, આગામી 24 કલાકની આગાહી દર્શાવે છે કે ફક્ત ભારતના મેદાનો (ભારત-ગંગાના મેદાન) અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં સારો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. દેશના બાકીના ભાગોમાં મોટાભાગે સ્વચ્છ અને તડકો રહેશે. જો કે, અલગ અલગ વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ અથવા વાવાઝોડા સાથે ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે.
શું વરસાદ સંપૂર્ણપણે બંધ થશે?
હવામાન એક્સપર્ટ કહે છે કે આ બદલાતા હવામાન વિશે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. 13 અને 15 જુલાઈની આસપાસ પૂર્વ ભારતમાં બંગાળની ખાડીમાં એક નવી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ (LPS) બનવાની અપેક્ષા છે. આ નવી હવામાન પ્રણાલી ધીમે ધીમે પશ્ચિમ તરફ આગળ વધશે, જેનાથી ચોમાસુ ફરી એકવાર ગતિ પકડશે, અને પૂર્વી ભારતથી મધ્ય ભારતમાં સારો વરસાદ ફરી શરૂ થઈ શકે છે.
No need to worry. A new LPS will form over East India around 13–15 July and is likely to move westwards, reviving monsoon rainfall to some extent. pic.twitter.com/JEo144GrU9
— 🔴All India Weather (@allindiaweather) July 10, 2026
જુલાઈના છેલ્લા દિવસોમાં ચોમાસુ કેવું રહેશે?
વિવિધ હવામાન મોડેલો અનુસાર, જુલાઈના બીજા ભાગમાં દેશભરમાં ચોમાસુ સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે. જુલાઈના બાકીના સમયગાળા દરમિયાન પૂર્વી ભારતમાં સામાન્યથી વધુ વરસાદ પડવાની ધારણા છે. જ્યારે ઉત્તરપશ્ચિમ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભારતમાં સામાન્યથી ઓછો વરસાદ પડી શકે છે. તે જ સમયે, જો આપણે સમગ્ર દેશની સરેરાશ જોઈએ, તો જુલાઈ મહિનામાં ચોમાસુ સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે.