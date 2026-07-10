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અલ-નીનો પછી નવી મુશ્કેલી! ઉત્તર-પશ્ચિમનો સૂકો પવન ચોમાસાને રોકશે, ગુજરાતમાં વરસાદ પર લાગશે બ્રેક?

Dry Air Impact On Monsoon Rain: આગામી થોડા દિવસો સુધી ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ચોમાસું ધીમું પડશે. હવામાનશાસ્ત્રીઓના મતે, ઉત્તર પશ્ચિમ તરફથી આવતી સૂકી હવાની અસરથી રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી-એનસીઆર અને ગુજરાતમાં વરસાદના જોરમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:32 PM IST
અલ-નીનો પછી નવી મુશ્કેલી! ઉત્તર-પશ્ચિમનો સૂકો પવન ચોમાસાને રોકશે, ગુજરાતમાં વરસાદ પર લાગશે બ્રેક?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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