H-1B વિઝા પર નવી મુશ્કેલી, US એમ્બેસીનો મોટો નિર્ણય, હજારો NRI ભારતમાં ફસાયા
Donald Trump Vettin Policy: યુએસ એમ્બેસીએ H-1B વિઝા રિન્યુઅલ માટેની એપોઇન્ટમેન્ટ રદ કરી છે. હજારો NRI જેઓ તેમના વિઝા રિન્યુ કરવા માટે ભારત આવ્યા હતા તેઓ ફસાયેલા છે. હવે, તેઓ વિઝા રિન્યુ કર્યા વિના યુએસ પાછા ફરી શકતા નથી.
Trending Photos
Donald Trump Vettin Policy: યુએસ દ્વારા ઇમિગ્રેશન નિયમો કડક બનાવવા વચ્ચે, ભારતીય H-1B વિઝા ધારકોને નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જે NRIs તેમના વર્ક પરમિટ રિન્યુ કરવા માટે ભારત આવ્યા હતા તેઓ હવે યુએસ પાછા ફરી શકતા નથી.
અહેવાલો અનુસાર, યુએસની સોશિયલ મીડિયા વેઇટિંગ પોલિસીને કારણે, H-1B વિઝા એપોઇન્ટમેન્ટ આગામી વર્ષ સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. ડિસેમ્બરમાં યોજાનાર ઇન્ટરવ્યુ હવે માર્ચમાં યોજાશે. પરિણામે, મોટી સંખ્યામાં NRI જેઓ ભારત આવ્યા હતા તેઓ હવે અહીં ફસાયેલા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી ટાળવાની સલાહ
વિઝા રિન્યુમાં વિલંબને કારણે, ગૂગલે તેના કર્મચારીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી ટાળવાની સલાહ આપી છે. વોશિંગ્ટન પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, યુએસ એમ્બેસીએ 15 ડિસેમ્બરથી 26 ડિસેમ્બર વચ્ચે નિર્ધારિત ભારતીયો માટે એપોઇન્ટમેન્ટ પૂર્વ સૂચના વિના રદ કરી દીધી છે.
એપોઇન્ટમેન્ટ પણ રદ કરવામાં આવી
ઘણી મોટી કંપનીઓ કહે છે કે આ પહેલી વાર છે. આ એક નોંધપાત્ર સમસ્યા છે, અને ભવિષ્ય માટે કોઈ નક્કર યોજના નથી. અમેરિકા સ્થિત એક વ્યક્તિ લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે ભારત ગયો હતો. તેને 17 અને 23 ડિસેમ્બરે કોન્સ્યુલર એપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવી હતી. જોકે, તેની એપોઇન્ટમેન્ટ પણ રદ કરવામાં આવી હતી. હવે પ્રશ્ન એ છે કે કંપનીઓ કર્મચારી માટે કેટલો સમય રાહ જોશે?
યુએસ વહીવટીતંત્રે ઇમેઇલ દ્વારા જાણ કરી છે કે નવી સોશિયલ મીડિયા વેઇટિંગ પોલિસીને કારણે એપોઇન્ટમેન્ટમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. યુએસ કહે છે કે સુરક્ષા કારણોસર, વિઝા રિન્યુઅલમાં ખૂબ કાળજી રાખવામાં આવી રહી છે. આ પ્રક્રિયામાં થોડો સમય લાગશે. અગાઉ, 9 ડિસેમ્બરે, ભારતમાં યુએસ દૂતાવાસે એક સલાહકાર જારી કર્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો તમને રિશેડ્યુલિંગ ઇમેઇલ મળ્યો અને છતાં પણ દૂતાવાસની મુલાકાત લો છો, તો તમને પ્રવેશ નકારવામાં આવશે.
સોશિયલ મીડિયા વેટિંગ પોલિસી શું છે?
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે H-1B અને H-4 વિઝા માટે સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રીનીંગ પોલિસી લાગુ કરી છે. વિઝા જાહેર કરતા પહેલા અથવા રિન્યુ કરતા પહેલા વ્યક્તિની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલની ગોપનીયતા સેટિંગ્સ બદલવી
પરિણામે, વિઝા માટે અરજી કરતા પહેલા સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલની ગોપનીયતા સેટિંગ્સ બદલવી અને જાહેર કરવી આવશ્યક છે. નોંધનીય છે કે સપ્ટેમ્બરમાં, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે H-1B વિઝા પર $100,000 ફી લગાવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે