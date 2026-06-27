/રેલવેના નિયમોમાં મોટો બદલાવ, ભૂલથી પણ ન કરતા ટ્રેનમાં આ સામાન લઈ જવાની ભૂલ; નહીંતર થઈ શકે છે 10,000 સુધીનો દંડ

Train Prohibited Items List fine: ટ્રેનોમાં અવારનવાર મુસાફરોની નાની એવી બેદરકારીના કારણે મોટી દુર્ઘટનાઓ સર્જાતી હોય છે. મુસાફરોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે રેલવેએ ટ્રેનમાં પ્રતિબંધિત સામાન માટેના દંડની રકમમાં મોટો વધારો કર્યો છે. પહેલાં ટ્રેનોમાં પ્રતિબંધિત સામાન પકડાવા પર 500 રૂપિયા સુધીનો દંડ ચૂકવવો પડતો હતો, પરંતુ નવા નિયમ લાગુ થયા બાદ આ દંડની રકમને વધારીને 10,000 રૂપિયા સુધી કરી દેવામાં આવી છે.
જન વિશ્વાસ અધિનિયમની અસર
રેલવેએ આ બદલાવ નવા 'જન વિશ્વાસ કાયદા' અંતર્ગત કર્યા છે. આ કાયદાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મુસાફરોની સફરને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે, સાથે જ બેદરકાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો છે. આ કાયદો લાગુ થયા બાદ રેલવે એક્ટની કલમ 165 અને 67માં પણ બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે.
રેલવે એક્ટની કલમ 165
રેલવે એક્ટની કલમ 165માં હવે ઘણો મોટો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. આ અંતર્ગત જોખમી સામાન લઈ જવા પર ઓછામાં ઓછો 10,000 રૂપિયાનો દંડ ચૂકવવો પડશે. પહેલાં આ કલમ હેઠળ માત્ર 500 રૂપિયા સુધીનો જ દંડ ચૂકવવો પડતો હતો. હવે પકડાવા પર સામાનને તાત્કાલિક જપ્ત કરવાની સાથે ભારે દંડ પણ ફટકારવામાં આવશે.
રેલવે એક્ટની કલમ 67
રેલવે એક્ટની કલમ 67 અનુસાર, ટ્રેનમાં પરવાનગી વગર એવો સામાન લઈ જવાની સખત મનાઈ છે. જો કે, ખાસ સંજોગોમાં રેલવેને અગાઉથી લેખિત જાણ કરવાની રહેશે. લેખિત જાણ કર્યા પછી જ વિશેષ સામાન લઈ જઈ શકાશે. આ માટે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી લેખિત પરવાનગી મેળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
ટ્રેનમાં આ સામાન લઈ જવા પર છે પ્રતિબંધ
પ્રતિબંધિત સામાનની વાત કરીએ તો, ટ્રેનમાં ગેસ સિલિન્ડર અને સ્ટવ લઈ જવાની મનાઈ છે. આ ઉપરાંત પેટ્રોલ અને ડીઝલ લઈ જવા પર પણ પ્રતિબંધ છે. ટ્રેનમાં ફટાકડા અથવા કોઈ પણ વિસ્ફોટક સામગ્રી બિલકુલ સાથે ન રાખવી. જ્યારે એસિડ જેવા રસાયણો લઈ જવા પણ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે. આ નિયમ મુજબ દિવાસળી અને સિગારેટ લઈ જવા પર પણ પ્રતિબંધ છે.
નુકસાન થવા પર પૂરી ભરપાઈ કરવી પડશે
જો પ્રતિબંધિત સામાનના કારણે કોઈ રેલ દુર્ઘટના થાય છે અથવા કોઈ મુસાફરને શારીરિક ઈજા પહોંચે છે, તો દોષિત વ્યક્તિએ તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી લેવી પડશે. તેણે નુકસાનીની પૂરેપૂરી રકમ રેલવેને ચૂકવવી પડશે.
મુસાફરો માટે જરૂરી સૂચના
રેલવેએ મુસાફરોને આ સામાન બાબતે વિશેષ સાવચેતી રાખવા જણાવ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રવાસ શરૂ કરતા પહેલાં તમારા બેગની તપાસ જરૂર કરી લો. સુનિશ્ચિત કરો કે, તમારી પાસે કોઈ જ્વલનશીલ સામગ્રી ન હોય. અજાણતામાં રાખેલી વસ્તુઓ પણ તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે.