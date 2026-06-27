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રેલવેના નિયમોમાં મોટો બદલાવ, ભૂલથી પણ ન કરતા ટ્રેનમાં આ સામાન લઈ જવાની ભૂલ; નહીંતર થઈ શકે છે 10,000 સુધીનો દંડ

Train Prohibited Items List fine: ભારતીય રેલવેએ સુરક્ષા નિયમો ખૂબ જ કડક કરી દીધા છે. હવે ટ્રેનોમાં પ્રતિબંધિત સામાન લઈ જવા પર 500 રૂપિયાના બદલે 10,000 રૂપિયા સુધીનો મોટો દંડ ભરવો પડી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 27, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:15 PM IST
રેલવેના નિયમોમાં મોટો બદલાવ, ભૂલથી પણ ન કરતા ટ્રેનમાં આ સામાન લઈ જવાની ભૂલ; નહીંતર થઈ શકે છે 10,000 સુધીનો દંડ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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