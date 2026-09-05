/કેતન હત્યા કેસમાં નવો ખુલાસો, સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીના ત્રીજા સાથીદારની ધરપકડ

Ketan Murder Case Update: પુણેના કુખ્યાત કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં એક નવું પાત્ર સામે આવ્યું છે. પોલીસે એક નવા આરોપીની ઓળખ કરી છે. તે હાલમાં કસ્ટડીમાં છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેને આ કેસમાં સહ-આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવી શકે છે.
કેતન અગ્રવાલની હત્યા કરવાની યોજનાથી વિશે જાણતો હતો
પોલીસ સૂત્રો કહે છે કે આ નવા આરોપીની ઓળખ ચેતન ચૌધરીના સહાધ્યાયી રિતેશ હિંગે તરીકે થઈ છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તે 18 જૂનના રોજ લોહાગઢ કિલ્લામાં કેતન અગ્રવાલની હત્યા કરવાની યોજનાથી વિશે જાણતો હતો. સૂત્રો કહે છે કે ચેતન ચૌધરી અને તેની ગર્લફ્રેન્ડ સિયા ગોયલે તેમના સાથી સાથે હત્યાની યોજના બનાવી હતી અને તેને અંજામ આપવાની પદ્ધતિની વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. તેઓએ તેને ઘણી વખત લોહાગઢ જવા કહ્યું હતું.
આરોપીને સમગ્ર હત્યાની પૂર્વ જાણકારી હતી
જો કે, તેણે તેમની સાથે જવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જો કે, પોલીસને શંકા છે કે આરોપીને સમગ્ર હત્યાની પૂર્વ જાણકારી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે ચેતન ચૌધરી કેતન અગ્રવાલની હત્યા પછી આ મિત્ર સાથે મળ્યા હતા. સૂત્રો એ પણ જણાવ્યું કે સિયા ગોયલ તેના સંપર્કમાં હતી. ચેતન ચૌધરીના ફોન પરથી મળેલી માહિતીના આધારે પોલીસે આ વ્યક્તિ સુધી પહોંચ્યો હોવાનું કહેવાય છે.
બાલેવાડીમાં એક ખાનગી કંપનીમાં કરે છે કામ
આરોપી મૂળ બીડ જિલ્લાનો રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે અને બાલેવાડીમાં એક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરે છે. સૂત્રો જણાવ્યું છે કે તે મે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ચેતન ચૌધરી સાથે સંપર્કમાં હતો. પૂછપરછ દરમિયાન, પોલીસ આ વ્યક્તિ કાવતરા વિશે કેટલી હદ સુધી જાણતો હતો અને ગુનામાં તેની ભૂમિકા હતી તે નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
તપાસમાં બીજા આરોપીનું નામ
પોલીસ હાલમાં આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, 18 જૂને લોહાગઢ કિલ્લામાં શું થયું, કોને તેના વિશે ખબર હતી અને કોને ખબર નહોતી. જો કે, તપાસમાં બીજા આરોપીનું નામ ખુલી રહ્યું છે. આ નવું નામ સૂચવે છે કે ઘટના ફક્ત બે આરોપીઓ સુધી મર્યાદિત નથી.