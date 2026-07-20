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RTOના નવા નિયમ, પરિવહન પોર્ટલમાં મોટો ફેરફાર; હવે ઓનલાઈન વાહન માલિકી બદલવી બનશે વધુ સુરક્ષિત અને ઝડપી

RTO New Rules: દેશભરમાં વાહન માલિકીની તબદીલી અને નો-ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ-NOC મેળવવાની પ્રક્રિયામાં મોટો સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ પરિવહન પોર્ટલ પર આધાર કાર્ડ લિંક કરવું હવે ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. વાહન માલિકીની તબદીલીની પ્રક્રિયાને પારદર્શક અને સુરક્ષિત બનાવવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:22 PM IST
RTOના નવા નિયમ, પરિવહન પોર્ટલમાં મોટો ફેરફાર; હવે ઓનલાઈન વાહન માલિકી બદલવી બનશે વધુ સુરક્ષિત અને ઝડપી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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