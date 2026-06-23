/LPG Rules : ફટાફટ પતાવી લો આ કામ, નહીંતર બંધ થઈ જશે LPG સપ્લાય !

LPG Rules : LPG ગેસ સપ્લાય ટૂંક સમયમાં બંધ થઈ શકે છે, કારણ કે સરકાર ગેસ સપ્લાય અંગે મોટું પગલું ભરી શકે છે અને 90 દિવસની સમયમર્યાદા સમાપ્ત થઈ રહી છે. જો તમે તાત્કાલિક આ કામ નહીં કરો તો આગામી દિવસોમાં સિલિન્ડર સ્પલાય સ્થગિત થઈ શકે છે.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે ભારતના ઉર્જા આયાત બિલ પરના બોજને ઓછો કરવા માટે એક ચોક્કસ ફેરફાર અમલમાં મૂક્યો છે. નવા નિર્દેશ હેઠળ સરકાર નક્કી કરેલા વિસ્તારોમાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) નેટવર્ક કડક રીતે લાગુ કરી રહી છે અને આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર કનેક્શન બંધ કરી રહી છે.
કોનો ગેસ સપ્લાય બંધ થઈ શકે છે ?
ગેસ કનેક્શન બંધ ન થાય તે માટે શું કરવું ?