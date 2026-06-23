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LPG Rules : ફટાફટ પતાવી લો આ કામ, નહીંતર બંધ થઈ જશે LPG સપ્લાય !

LPG Rules : LPG ગેસ અંગેની સમયમર્યાદા સમાપ્ત થવા જઈ રહી છે. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું નથી કે LPG કનેક્શન બંધ કરવામાં આવશે, પરંતુ એવી અટકળો છે કે તે કોઈ મોટું પગલું ભરી શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 23, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:38 PM IST
LPG Rules : ફટાફટ પતાવી લો આ કામ, નહીંતર બંધ થઈ જશે LPG સપ્લાય !
Image Credit: AI Image

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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