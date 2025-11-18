Prev
Tetra Pack Alcohol: ટ્રેટા પેક દારૂ શું છે અને તે કયા કયા રાજ્યોમાં વેચાય છે, આ રહી કિંમતથી લઈને તમામ માહિતી

Supreme Court on Tetra Pack Liquor: દેશમાં બોટલ અને કેનની જેમ જ ટેટ્રા પેકમાં પણ દારૂ વેચાય છે, પરંતું સુપ્રીમ કોર્ટે તેના વેચાણને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:38 PM IST

Alcohol in Juice-like Packs: સુપ્રીમ કોર્ટે ટેટ્રાપેક દારૂ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી છે. ચાલો સમજાવીએ કે ટેટ્રાપેક દારૂ શું છે અને તે ક્યાં વેચાય છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે જ્યુસ જેવા દેખાતા ટેટ્રાપેકમાં દારૂના વેચાણ પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આવા પેકેટ બાળકો માટે સરળતાથી સુલભ હોય છે અને સ્કૂલ બેગમાં છુપાવવા માટે સરળ હોય છે. ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચે આ પેક પર કોઈ આરોગ્ય ચેતવણીના અભાવ પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે રાજ્ય સરકારો ફક્ત આવક વધારવા માટે આ પેકના વેચાણને મંજૂરી આપી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે બે દારૂ બ્રાન્ડ વચ્ચેના 20 વર્ષ જૂના વિવાદની સુનાવણી દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી હતી. ચાલો સમજાવીએ કે ટેટ્રાપેક દારૂ શું છે અને તે ક્યાં વેચાય છે.

દેશમાં ટેટ્રાપેક દારૂ ક્યાં વેચાય છે?
ટેટ્રાપેક દારૂ એ દારૂનો ઉલ્લેખ કરે છે જે બોટલને બદલે કાગળ-કાર્ટન પેકેટમાં વેચાય છે, જે જ્યુસ અથવા દૂધના પેક જેવા હોય છે. તેને ફ્રુટી, જ્યુસ, દૂધ અથવા નારિયેળ પાણી માટે વપરાતા સમાન પેક તરીકે વિચારો, સિવાય કે તેમાં આલ્કોહોલ હોય. તે કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, દિલ્હી, તેલંગાણા, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં વેચાય છે.

ટેટ્રા પેક દારૂ શું છે?

  • બહારથી, તે બિલકુલ જ્યુસ અથવા ડ્રિંક પેકેટ જેવું લાગે છે.
  • તેના ઉપર એક નાનું પ્લાસ્ટિક કેપ અથવા સ્ટ્રો સ્લોટ હોય છે.
  • વજનમાં હલકું હોવાથી, તેને સરળતાથી છુપાવી શકાય છે અથવા બેગમાં લઈ જઈ શકાય છે.

કિંમત કેટલી છે?
ટેટ્રા પેક દારૂની વાત કરીએ તો, એક અહેવાલ મુજબ, કાચની બોટલોમાંથી ટેટ્રા પેક્સ પર સ્વિચ કરવાથી પ્રતિ યુનિટ કિંમત 10 થી 15 રૂપિયા ઘટી શકે છે. હાલમાં, સસ્તી ક્વાર્ટર-બોટલની કિંમત લગભગ 120 રૂપિયા છે, પરંતુ ટેટ્રા પેક સ્વરૂપમાં, તે જ દારૂની કિંમત 105 રૂપિયા હોઈ શકે છે. આ અંદાજ તેલંગાણા એક્સાઇઝ વિભાગના નિર્ણય પર આધારિત હતો. અન્ય રાજ્યોમાં, કિંમતો બદલાય છે. આ 60 મિલી, 90 મિલી અને 180 મિલીના ટેટ્રા પેકમાં વેચાય છે. રાજસ્થાનમાં એક અહેવાલ મુજબ, કિંમત પ્રતિ પાઉચ 60 કે 70 રૂપિયા હતી.

કોર્ટ આ અંગે શા માટે ચિંતિત છે?

  • બાળકો કે કિશોરો માટે તેને ઓળખવું મુશ્કેલ છે.
  • તે હાનિકારક લાગે છે, તેથી કોઈ તેને ઝડપથી શોધી શકતું નથી.
  • તેને સ્કૂલ બેગ કે ખિસ્સામાં સરળતાથી છુપાવી શકાય છે.
  • ઘણીવાર પેક પર આરોગ્ય ચેતવણીઓ સ્પષ્ટ રીતે લખેલી હોતી નથી.

