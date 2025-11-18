Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

આ જિલ્લામાં વસશે નવી ટાઉનશિપ, મેટ્રો સિટી જેવી હશે સુવિધાઓ; જાણો કયા દરે મળશે પ્લોટ?

New Township In UP: ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર જિલ્લામાં નવી ટાઉનશિપ વસાવવાની યોજના છે. આ ટાઉનશિપ સહારનપુર વિકાસ પ્રાધિકરણ બનાવી રહ્યું છે. આવો, તમને તેના વિશે જણાવીએ અને સાથે જ એ પણ જાણીએ કે અહીં પ્લોટ કયા દરે મળી રહ્યા છે.

Nov 18, 2025

Saharanpur Development Authority: જો તમે ક્યાંક પ્લોટ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો અથવા જમીનમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. ઉત્તર પ્રદેશના એક જિલ્લામાં નવી ટાઉનશિપ વસવા જઈ રહી છે. આ ટાઉનશિપમાં મેટ્રો સિટી જેવી તમામ સુવિધાઓ હશે. જી હા, અમે વાત કરી રહ્યા છીએ સહારનપુરમાં બનવા જઈ રહેલી ટાઉનશિપની. સહારનપુર વિકાસ પ્રાધિકરણ, દિલ્હી રોડ પર એક નવી ટાઉનશિપ વસાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

કઈ સુવિધાઓ હશે?
આ યોજનાનું નામ 'મા શાકમ્ભરી દેવી આવાસ યોજના (નવીન સહારનપુર યોજના)' છે. મેટ્રો સિટીની જેમ જ આ ટાઉનશિપમાં આધુનિક પાર્ક, પ્લેગ્રાઉન્ડ, પોલીસ પોસ્ટ, કોમ્યુનિટી સેન્ટર, સ્કૂલ અને મેડિકલ ફેસિલિટી જેવી સુવિધાઓ હશે. ટાઉનશિપમાં 24, 12 અને નવ મીટર પહોળા રસ્તાઓ રહેશે. આ ઉપરાંત ભૂગર્ભ કેબલિંગ, વોટર સપ્લાય, સીવર અને ડ્રેનેજ જેવી તમામ આધુનિક સુવિધાઓ હશે.

કેટલો ખર્ચ આવશે?
આ ટાઉનશિપ લગભગ 52.9751 હેક્ટર જમીન પર તૈયાર કરવામાં આવશે, જેને બનાવવામાં આશરે 881.85 કરોડનો ખર્ચ આવશે..

ક્યારે શરૂ થશે પરિયોજના?
પરિયોજના નવેમ્બરના અંત સુધીમાં શરૂ થવાની સંભાવના છે. જે લોકો આમાં એલોટમેન્ટ લેશે, તેમને ત્રણ વર્ષની અંદર કબજો આપી દેવામાં આવશે.

પ્લોટની અનુમાનિત કિંમત
અનુમાન મુજબ અહીં રૂ. 30,000 થી રૂ. 35,000 પ્રતિ ગજનો દર રહેશે. જોકે, આ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી મળી નથી, પરંતુ મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર પ્લોટની કિંમત આ જ રેન્જની આસપાસ રહી શકે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

