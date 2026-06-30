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વકીલે સિયાના ભાઈને મોકલી 10 કરોડની નોટિસ, કેતન હત્યાકાંડમાં નવો વળાંક, કોર્ટમાં કેમ થયો હંગામો?

કેતન અગ્રવાલ કેસમાં ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. કોર્ટરૂમમાં મામલાની સુનાવણી દરમિયાન આરોપી સિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે, તેને લઈને બબાલ થઈ ગઈ. બે વકીલોના અલગ-અલગ દાવા બાદ હંગામો જોવા મળ્યો હતો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:39 PM IST
વકીલે સિયાના ભાઈને મોકલી 10 કરોડની નોટિસ, કેતન હત્યાકાંડમાં નવો વળાંક, કોર્ટમાં કેમ થયો હંગામો?
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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