/વકીલે સિયાના ભાઈને મોકલી 10 કરોડની નોટિસ, કેતન હત્યાકાંડમાં નવો વળાંક, કોર્ટમાં કેમ થયો હંગામો?

Ketan Murder Case: કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડ મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે કોર્ટરૂમમાં એક નવો વળાંક સામે આવ્યો ચે. અહીં સિયા તરફથી રજૂ બે વકીલોના દાવા બાદ હંગામો જોવા મળ્યો. કોર્ટની સુનાવણી પહેલા વકીલ આશુતોષ શ્રીવાસ્તવે દાવો કર્યો કે તેઓ સિયા ગોયલના વકીલ છે, તો એડવોકેટ વિપુલ દુશિંગે કર્યુ કે સિયાના પરિવાર તરફથી તેમની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.
આ હંગામા વચ્ચે મોટો સવાલ ઉભો થયો છે કે આખરે આરોપી સિયાના મામલાનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે. આ નાટકીય વિવાદ વચ્ચે આશુતોષ શ્રીવાસ્તવે સિયા ગોયલના ભાઈ સાહિલ ગોયલને 10 કરોડની માનહાનિની નોટિસ મોકલી છે.
પહેલા જાણો શું થયું
મહત્વનું છે કે કેતન હત્યાકાંડમાં મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ છે અને કોર્ટમાં સિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે, તેને લઈને એક નવો વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે. બાર એન્ડ બેંચના એક રિપોર્ટ અનુસાર વકીલ આશુતોષ શ્રીવાસ્તવ આરોપી પક્ષ તરફથી કોર્ટમાં રજૂ થયા અને દાવો કર્યો કે તેઓ સિયાના વકીલ છે અને તેમની પાસે સિયાની માન્ય, સહી કરેલ પાવર ઓફ એટર્ની છે.
પરંતુ બબાલ ત્યારે થઈ જ્યારે સિયાએ જણાવ્યું કે તેમણે માત્ર વિપુલ દુશિંગને પોતાના વકીલ નિમણૂંક કર્યાં છે. રિપોર્ટ અનુસાર સિયાના આ નિવેદન બાદ આશુતોષ શ્રીવાસ્તવ આગળ કંઈ ન બોલી શક્યા અને તેઓ કોર્ટરૂમમાંથી ચાલ્યા ગયા.
સિયાના પરિવારે શું જણાવ્યું?
બીજીતરફ જ્યારે સિયાના પરિવારને પૂછવામાં આવ્યું તો તેના ભાઈ અને અન્ય સભ્યોએ જણાવ્યું કે દુશિંગની શિયાના વકીલ તરીકે નિણૂંક કરવામાં આવી છે. તો પોલીસે જણાવ્યું કે આશુતોષ શ્રીવાસ્તવ કે તેમની ટીમની નિમણૂંક કરવામાં આવી નથી.
સિયાના ભાઈ વિરુદ્ધ માનહાનિની નોટિસ
કોર્ટરૂમમાં થયેલા વિવાદ બાદ આશુતોષ શ્રીવાસ્તવે સિયાના ભાઈ સાહિલ ગોયલને 10 કરોડની માનહાનિની નોટિસ મોકલી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર આશુતોષે દાવો કર્યો કે 29 જૂને મીડિયાની સામે સાહિલ ગોયલે જાહેરમાં નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં કહ્યું કે મારી ક્યારેય નિમણૂંક નથી કરી.
શ્રીવાસ્તવનો દાવો છે કે સાહિલ ગોયલના ખોટા અને ભ્રામક નિવેદન તેમની પ્રોફેશનલ પ્રતિષ્ઠાને ગંભીર રૂપથી નુકસાન પહોંચાડનાર છે. આ નોટિસમાં શ્રીવાસ્તવ દ્વારા માગ કરવામાં આવી છે કે સાહિલ પોતાના આરોપો પરત લે. આ સાથે જાહેરમાં માફી માંગે અને 10 કરોડનું વળતર ચુકવે.