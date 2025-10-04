BJP રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણીમાં આવ્યું નવું અપડેટ, મહિલાને સોંપાઈ શકે છે જવાબદારી, RSSએ આ નામને આપ્યું સમર્થન !
BJP President: ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ એક મહિલા નેતા હોઈ શકે છે. ત્રણ મહિલા ઉમેદવારો છે, જેમાંથી આ મહિલાને મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
BJP President: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ટૂંક સમયમાં એક નવો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનશે, અને સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાર્ટી આ પદ એક મહિલાને સોંપી શકે છે. દાવેદારોમાં વર્તમાન નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, આંધ્રપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ ભાજપ પ્રમુખ ડી. પુરંદેશ્વરી અને તમિલનાડુના વકીલ વનથી શ્રીનિવાસનનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં નિર્મલા સીતારમણને સૌથી મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
મહિલાની નિમણૂકને સમર્થન
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (આરએસએસ) પણ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે મહિલાની નિમણૂકને સમર્થન આપે છે.
મહત્વનું છે કે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે જેપી નડ્ડાનો કાર્યકાળ જાન્યુઆરી 2023માં સમાપ્ત થયો હતો, પરંતુ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમનો કાર્યકાળ જૂન 2024 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, અને આ પદ માટે રાજકીય દાવેદારોના નામ ખુલ્લેઆમ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
મહિલા ઉમેદવારોના નામોની ચર્ચા
વધુમાં, આ વખતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે મહિલાને નિયુક્ત કરવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે, જેના પર પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ ચર્ચા કરે તેવી શક્યતા છે. તાજેતરમાં, જેપી નડ્ડા અને મહાસચિવ બીએલ સંતોષ વચ્ચે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સંભવિત મહિલા ઉમેદવારોના નામોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
નિર્મલા સીતારમણ શા માટે મજબૂત દાવેદાર છે?
ભાજપના સૂત્રો અનુસાર, નિર્મલા સીતારમણને તેમના અનુભવ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાને કારણે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદની ઓફર કરવામાં આવી શકે છે. જો તેમને પાર્ટી દ્વારા આ પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે, તો તે દક્ષિણ ભારતમાં પાર્ટીની સ્થિતિ મજબૂત કરી શકે છે.
લોકસભામાં મહિલાઓ માટે પ્રસ્તાવિત 33 ટકા અનામત, જેને ભાજપ સરકાર આગામી સીમાંકન પછી લાગુ કરવાની યોજના ધરાવે છે, તે પણ મજબૂત બનશે. બીજી તરફ, નિર્મલા સીતારમણ એક વરિષ્ઠ પક્ષના નેતા છે અને સંરક્ષણ મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યા છે. પાર્ટી સંગઠનમાં તેમની મજબૂત હાજરી છે, જેના કારણે તેઓ એક મજબૂત દાવેદાર બને છે.
પુરંદેશ્વરી અને શ્રીનિવાસન કોણ છે?
એ નોંધવું જોઈએ કે ડી. પુરંદેશ્વરી આંધ્ર પ્રદેશ ભાજપના ભૂતપૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ હતા અને આંધ્ર પ્રદેશમાં ભાજપનો એક અગ્રણી ચહેરો છે. તેમના અનુભવને ધ્યાનમાં રાખીને, પુરંદેશ્વરીને ઓપરેશન સિંદૂર માટે વિશ્વભરમાં મોકલવામાં આવેલા પ્રતિનિધિમંડળોમાં પણ સામેલ કરવામાં આવી હતી.
આ દરમિયાન, વનથી શ્રીનિવાસન તમિલનાડુના એક વરિષ્ઠ વકીલમાંથી રાજકારણી બનેલા છે અને હાલમાં કોઈમ્બતુર દક્ષિણના ધારાસભ્ય છે. 1993માં ભાજપમાં જોડાયા બાદ, વનથીએ રાજ્ય સચિવ, મહાસચિવ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે સેવા આપી છે. 2020માં, તેમને ભાજપ મહિલા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 2022માં, તેઓ ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિના સભ્ય બન્યા, અને આ પદ સંભાળનાર પ્રથમ તમિલ મહિલા બન્યા.
