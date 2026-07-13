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"નવા મતદારો માટે ચૂંટણી પંચનો મોટો નિર્ણય: ઓનલાઈન વોટર આઈડી (ફોર્મ 6) માટે માતા-પિતાની SIR ડિટેલ્સ હવે ફરજિયાત"

નવા મતદારો માટે ચૂંટણી પંચે મોટો ફેરફાર કર્યો છે. હવે ઓનલાઈન ચૂંટણી કાર્ડ (ફોર્મ 6) માટે અરજી કરવા સમયે માતા-પિતાની SIR વિગત આપવી ફરજીયાત છે. જાણો શું છે આ નવો નિયમ...
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:28 AM IST
"નવા મતદારો માટે ચૂંટણી પંચનો મોટો નિર્ણય: ઓનલાઈન વોટર આઈડી (ફોર્મ 6) માટે માતા-પિતાની SIR ડિટેલ્સ હવે ફરજિયાત"

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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