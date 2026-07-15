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NHAI Toll Hike: આજથી હાઇવે પર મુસાફરી થશે મોંઘી, NHAIએ વધાર્યો ટોલ ટેક્સ, જાણો કયા ટોલ પર કેટલા વધારે ચૂકવવા પડશે?

Toll Price Hike: NHAIએ આજથી પંજાબ અને હરિયાણાના આઠ મુખ્ય ટોલ પ્લાઝા પર ટોલ ચાર્જમાં વધારો કર્યો છે. હવે વાહનચાલકોએ દરેક ટોલ પર વધારાના પૈસા ચૂકવવા પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:50 AM IST
NHAI Toll Hike: આજથી હાઇવે પર મુસાફરી થશે મોંઘી, NHAIએ વધાર્યો ટોલ ટેક્સ, જાણો કયા ટોલ પર કેટલા વધારે ચૂકવવા પડશે?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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