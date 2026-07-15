/NHAI Toll Hike: આજથી હાઇવે પર મુસાફરી થશે મોંઘી, NHAIએ વધાર્યો ટોલ ટેક્સ, જાણો કયા ટોલ પર કેટલા વધારે ચૂકવવા પડશે?

Toll Price Hike: જો તમે વારંવાર નેશનલ હાઈવે પર મુસાફરી કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. હા, પંજાબ અને હરિયાણામાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર મુસાફરી કરતા વાહનચાલકોને હવે પહેલા કરતાં વધુ પૈસા ચૂકવવા પડશે.
NHAIએ આઠ મુખ્ય ટોલ પ્લાઝા પર ટોલ ટેક્સમાં વધારો કર્યો છે. સુધારેલા ભાવ 15 જુલાઈથી અમલમાં આવ્યા છે. NHAIના આ નિર્ણયની સીધી અસર ચંદીગઢ, લુધિયાણા, સંગરુર, અમૃતસર, ભટિંડા, તરનતારન, ફરીદકોટ અને અબોહરને જોડતા હાઇવે રૂટ પર મુસાફરી કરનારાઓ પર પડશે.
મોટાભાગના ખાનગી વાહનો માટે આ વધારો 5 રૂપિયાથી 10 રૂપિયા સુધીનો છે. NHAIએ પ્રદેશના કેટલાક અન્ય સૂચિત ટોલ પ્લાઝા પર પણ ટોલ દરોમાં સુધારો કર્યો છે. એકમાત્ર રાહત એ છે કે ખાનગી વાહનો માટેનો વધારો 5 રૂપિયાથી 10 રૂપિયા સુધી મર્યાદિત છે. વાણિજ્યિક વાહનો માટેનો વધારો માત્ર નજીવો છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પંજાબ અને હરિયાણામાં 50 થી વધુ ટોલ પ્લાઝા પર નવા દરો સૂચિત કરવામાં આવ્યા છે. સામાન્ય માણસની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, મોટાભાગના ટોલ પ્લાઝા પર વધારો ન્યૂનતમ રાખવામાં આવ્યો છે.
કયા ટોલ પ્લાઝા પર દર બદલાયા છે?
1. ઘુલાલ ટોલ પ્લાઝા (ચંદીગઢ-ખરાર-લુધિયાણા, NH-૦૫)
કાર/LMV (સિંગલ): ₹115, પહેલા ₹110 (+₹5)
રીટર્ન ટ્રીપ: ₹170, પહેલા ₹165 (+₹5)
બસ/ટ્રક (સિંગલ): ₹390, પહેલા ₹375 (+₹15)
રીટર્ન: ₹580, પહેલા ₹565 (+₹15)
2. પેન્ડ ટોલ પ્લાઝા (સંગરુર-ડોગલ કલાન, NH-52)
કાર/LMV (સિંગલ): ₹95, પહેલા ₹90 (+₹5)
રીટર્ન: ₹145, પહેલા ₹140 (+₹5)
બસ/ટ્રક (સિંગલ): ₹325, પહેલા ₹310 (+₹15)
રીટર્ન: ₹485, પહેલા ₹470 (+₹15)
3. કોટ કરોર ટોલ પ્લાઝા (અમૃતસર-તરનતારન-હરીકે-ફરીદકોટ-ભટિંડા, NH-15)
કાર/LMV (સિંગલ): ₹50, પહેલા ₹45 (+₹5)
રીટર્ન: ₹70, પહેલા ₹65 (+₹5)
બસ/ટ્રક (સિંગલ): ₹165, પહેલા ₹160 (+₹5)
રીટર્ન: ₹250, પહેલા ₹240 (+₹10)
4. લાડોવાલ ટોલ પ્લાઝા (લુધિયાણા-જલંધર સેક્શન)
કાર/LMV (સિંગલ): ₹245 ₹240 (+₹5) હતું
રીટર્ન: ₹370, પહેલા ₹360 (+₹10)
5. જંડિયાલા ગુરુ ટોલ પ્લાઝા (અમૃતસર સ્ટ્રેચ)
કાર/LMV (સિંગલ): ₹170, પહેલા ₹165 (+₹5)
રીટર્ન: ₹255, જે પહેલા ₹245 (+₹10) હતું
6. અબોહર ટોલ પ્લાઝા
મોટાભાગના ખાનગી વાહનો માટે એક તરફી ટોલ ચાર્જમાં ₹5નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ભારે વાહનોએ તેમની શ્રેણીના આધારે થોડો વધુ ચૂકવવો પડશે.
7. મૌર ટોલ પ્લાઝા
કાર ચાલકોએ આશરે ₹5 વધુ ચૂકવવા પડશે; બસો અને ટ્રક માટે નવા દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
8. અન્ય ટોલ પ્લાઝા
NHAI એ આ વિસ્તારના અન્ય ટોલ પ્લાઝા પર પણ ટોલ ચાર્જમાં સુધારો કર્યો છે. ખાનગી વાહનો માટેનો વધારો 5 રૂપિયાથી 10 રૂપિયા સુધીનો છે. જોકે, વાણિજ્યિક વાહનો માટેનો વધારો થોડો વધારે છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પંજાબ અને હરિયાણામાં 50થી વધુ ટોલ પ્લાઝા પર નવા દર લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, મોટાભાગના સ્થળોએ વધારો ઓછો રાખવામાં આવ્યો છે.
ટોલ ટેક્સના દરમાં વધારો કેમ કરવામાં આવ્યો?
ટોલ વધારા પાછળના કારણો સમજાવતા, NHAIએ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નિયમો હેઠળ સમયાંતરે ટોલ ચાર્જમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. આ સુધારા મુખ્યત્વે દેશમાં વધતી જતી ફુગાવા અને જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક (WPI) ને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફારો વર્ષના જુદા જુદા સમયે વ્યક્તિગત ટોલ પ્લાઝાના કન્સેશન કરારોના આધારે કરવામાં આવે છે.