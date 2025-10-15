IMF બેઠકમાં હાજરી નહીં આપે નિર્મલા સિતારમણ, ભારત-અમેરિકા તણાવ વચ્ચે એક મોટો નિર્ણય
India US Tensions: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા 15 ઓક્ટોબરના રોજ ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં નાણાકીય સ્થિરતા જાળવવા અંગે જાહેર ભાષણ આપશે. સીતારમણ અગાઉ આ દિવસે હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા હતી.
India US Tensions: ભારતના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આ અઠવાડિયે વોશિંગ્ટનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF) અને વિશ્વ બેંકની વાર્ષિક બેઠકોમાં હાજરી આપશે નહીં. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રશિયા પાસેથી વેપાર અને તેલ ખરીદીને લઈને ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગવર્નર આપશે હાજરી
આ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ હવે નાણા મંત્રાલયના આર્થિક બાબતોના સચિવ અનુરાધા ઠાકુર કરશે. તેમની સાથે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા અને મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર વી. અનંત નાગેશ્વરન પણ હાજર રહેશે.
સીતારમણની ગેરહાજરી નોંધપાત્ર
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા ભારતીય માલ પર 50% સુધીના ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી માટે વધારાના 25% દંડનો સમાવેશ થાય છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને સીતારમણની ગેરહાજરી નોંધપાત્ર છે.
નાણાકીય સ્થિરતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત
ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ આ સમયગાળા દરમિયાન BRICS, G-20 અને G-24 જૂથોની બેઠકોમાં ભાગ લેશે. આ બધા મંચો વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને વિકાસશીલ દેશોની નાણાકીય સ્થિરતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ભારત IMFના બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સની બેઠકમાં પણ ભાગ લેશે, જે સંસ્થાની સર્વોચ્ચ નિર્ણય લેતી સંસ્થા છે.
હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા હતી
રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા 15 ઓક્ટોબરના રોજ ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં નાણાકીય સ્થિરતા જાળવવા પર જાહેર ભાષણ આપશે. સીતારમણ અગાઉ આ દિવસે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા હતી.
ગયા મહિને, વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ બંને દેશો વચ્ચે વધતા સંવાદને આગળ વધારવા માટે ન્યૂયોર્કમાં યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ જેમસન ગ્રીર સાથે મળ્યા હતા. આ દરમિયાન, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની બાજુમાં યુએસ વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી.
ભારતની તેલ ખરીદી એક મુખ્ય મુદ્દો
યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ બેઠકોમાં રશિયા પાસેથી ભારતની તેલ ખરીદી એક મુખ્ય મુદ્દો હતો. જોકે, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે હજુ સુધી કોઈ નક્કર ઉકેલ આવ્યો નથી. ગ્રીરે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત વેપાર મતભેદો માટે વ્યવહારિક અભિગમ અપનાવી રહ્યું છે અને ધીમે ધીમે રશિયા પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડી રહ્યું છે.
IMF પાસે હાલમાં આશરે $129 બિલિયનની લોન બાકી
2024માં, વિશ્વ બેંકે $117.5 બિલિયન લોન, અનુદાન અને ગેરંટી જાહેર કરી હતી. IMF પાસે હાલમાં આશરે $129 બિલિયનની લોન બાકી છે અને આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં $21 બિલિયનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. સીતારમણે અગાઉ એપ્રિલ 2024માં વોશિંગ્ટનમાં યોજાયેલી બેઠકોમાં ભાગ લીધો હતો.
