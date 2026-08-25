/નીતિન ગડકરી રાજકારણ છોડી રહ્યા છે? નવી પેઢીના નિવેદન પર કરી મોટી સ્પષ્ટતા

Nitin Gadkari Statement: કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં કહ્યું હતું કે તેઓ હવે ભૂતકાળ જેટલું કામ કરી શકતા નથી અને નવી પેઢીને જવાબદારી સોંપવાનો સમય આવી ગયો છે. આ નિવેદન પરથી રાજકીય અસરો કાઢવામાં આવી રહી હતી. જો કે, નીતિન ગડકરીના કાર્યાલય દ્વારા હવે સ્પષ્ટતા જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમનું નિવેદન લક્ષ્મણરાવ મેનકર ટ્રસ્ટના સંદર્ભમાં હતું.
ગડકરીના નિવેદનનો કોઈ રાજકીય અર્થ નથી
નીતિન ગડકરીના કાર્યાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગડકરીના નિવેદનનો કોઈ રાજકીય અર્થ નથી. તેઓ લક્ષ્મણરાવ મેનકર ટ્રસ્ટનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા, જે તેમણે સ્થાપિત કરેલી સંસ્થા છે, જે આદિવાસી વિસ્તારોમાં એકલ વિદ્યાલયો ચલાવે છે. આ સંદર્ભમાં, ગડકરીએ કહ્યું હતું કે તેઓ હવે તેના માટે એટલું કામ કરી શકતા નથી. આ ટ્રસ્ટ અંગે, તેમણે કહ્યું હતું કે નવી પેઢીને જવાબદારી સંભાળવાની તક આપવી જોઈએ.
ટિપ્પણીઓ ટ્રસ્ટના કાર્યપદ્ધતિ અને ભાવિ નેતૃત્વ સાથે સંબંધિત
નીતિન ગડકરીના કાર્યાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેમની ટિપ્પણીઓ ટ્રસ્ટના કાર્યપદ્ધતિ અને ભાવિ નેતૃત્વ સાથે સ્પષ્ટ રીતે સંબંધિત હતી. તેમનો કોઈ રાજકીય અર્થ નથી.
ભવિષ્યમાં વિકાસનો વ્યાપ વધશે
નાગપુર કાર્યક્રમમાં, નીતિન ગડકરીએ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ વિશે પણ વાત કરી હતી. ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં વિકાસનો વ્યાપ વધશે. તેમનો ધ્યેય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે મહારાષ્ટ્રનું કોઈ પણ આદિવાસી ગામ વીજળી વિનાનું ન રહે અને રાજ્યમાં વિકાસ સ્પષ્ટપણે દેખાય.
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની અટકળો
ખરેખર, તાજેતરમાં, ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીનની નવી ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ 65 સભ્યોની ટીમમાં 51 નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ થાય છે. ભાજપ સંગઠનમાં આ મોટા ફેરફાર બાદ, વડા પ્રધાન મોદીના કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની અટકળો પણ તેજ થઈ ગઈ. પરિણામે, નીતિન ગડકરીના નિવેદનના રાજકીય અર્થ કાઢવામાં આવી રહ્યા હતા. જો કે, તેમની ઓફિસે હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગડકરીનું નિવેદન લક્ષ્મણરાવ માનકર ટ્રસ્ટ પર હતું.