/નીતિન ગડકરી રાજકારણ છોડી રહ્યા છે? નવી પેઢીના નિવેદન પર કરી મોટી સ્પષ્ટતા

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નીતિન ગડકરી રાજકારણ છોડી રહ્યા છે? નવી પેઢી'ના નિવેદન પર કરી મોટી સ્પષ્ટતા

Nitin Gadkari Statement: કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીના કાર્યાલયે તેમના નિવેદન અંગે સ્પષ્ટતા જાહેર કરી છે કે નવી પેઢીને તક આપવી જોઈએ. તેમના કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે તેઓ લક્ષ્મણરાવ મેનકર ટ્રસ્ટનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા. જો કે તેમને નવી પેઢીને તક આપવી જોઈએ તેના પર દેશભરમાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી કે શું ગડકરી રાજનીતિ છોડી રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:19 PM IST
નીતિન ગડકરી રાજકારણ છોડી રહ્યા છે? નવી પેઢી'ના નિવેદન પર કરી મોટી સ્પષ્ટતા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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