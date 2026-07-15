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E20 પેટ્રોલ પર ગડકરીનો સ્પષ્ટ સંદેશ! પસંદ ન હોય તો 100% પેટ્રોલ લઈ શકો, પણ વધુ ખર્ચ કરવો પડશે

E20 પેટ્રોલ એટલે કે 20 ટકા ઈથેનોલ બ્લેન્ડેડ ફ્યૂલ અંગે સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ દાવા થઈ રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરએ જણાવ્યું કે જે લોકોને 100  ટકા પેટ્રોલ જોઈતું હોય તેઓ વધુ પૈસા ચૂકવીને ખરીદી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 15, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:58 PM IST
E20 પેટ્રોલ પર ગડકરીનો સ્પષ્ટ સંદેશ! પસંદ ન હોય તો 100% પેટ્રોલ લઈ શકો, પણ વધુ ખર્ચ કરવો પડશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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