/E20 પેટ્રોલ પર ગડકરીનો સ્પષ્ટ સંદેશ! પસંદ ન હોય તો 100% પેટ્રોલ લઈ શકો, પણ વધુ ખર્ચ કરવો પડશે

E20 એટલે કે ઈથેનોલ ભેળવેલા પેટ્રોલ વિશે હાલ ખુબ ચર્ચા થઈ રહી છે. આ બધા વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે જે લોકોને 100 ટકા પેટ્રોલ લેવું હોય તો તેઓ પેટ્રોલ પંપ પરથી લઈ શકે છે. પરંતુ તેના વધુ પૈસા ચૂકવવા પડશે. આ અગાઉ તેઓ કહી ચૂક્યા છે કે ઈથેનોલ ભેળવેલા ઈંધણના કારણે વાહન ખરાબ થવાની સમસ્યા આવી નથી. એવા પણ રિપોર્ટ્સ છે કે ઓઈલ કંપનીઓએ ઈંધણની ક્વોલિટીની તપાસ તેજ કરી છે.
ટીઓઆઈના એક રિપોર્ટ મુજબ ગડકરીને પૂછવામાં આવ્યું કે શું પેટ્રોલ પંપ પર ઈ10 ઈંધણના વિકલ્પની સંભાવના છે. તો તેના પર તેમણે જવાબ આપ્યો કે જ્યારે આપણે 20 ટકા ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગનો લક્ષ્યાંક મેળવી લીધો છે અને ઈ20 ઈંધણ દેશના દરેક ફ્યૂલ સ્ટેશન પર છે, તો આવું કેવી રીતે શક્ય હોય. તેમણે કહ્યું કે જે લોકો ઈથેનોલ ભેળવેલું પેટ્રોલ ન લેવા માંગતા હોય તેઓ 100 ટકા પેટ્રોલ ખરીદી શકે છે પરંતુ તેના માટે વધુ પૈસા આપવા પડશે.
પેટ્રોલ કંપનીઓએ તપાસ શરૂ કરી
જાહેર ક્ષેત્રની પેટ્રોલિયમ કંપનીઓએ દેશભરમાં પોતાના રિટેલ પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણની ગુણવત્તા અંગે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. જેમાં ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડના નામ સામેલ છે. આ કંપનીઓએ આ પગલું સોશિયલ મીડિયા પર ઉઠેલી ઈંધણની ગુણવત્તાને લઈને વ્યક્ત થઈ રહેલી ચિંતાઓ વચ્ચે ગ્રાહકોને ભરોસો અપાવવા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યું છે.
પેટ્રોલિયમ કંપનીઓએ ગ્રાહકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ઈંધણની ગુણવત્તા સાથે જોડાયેલી કોઈ પણ ફરિયાદને સીધા પેટ્રોલ પંપ કે કંપનીના ગ્રાહક સેવા માધ્યમોથી નોંધાવો અને અપુષ્ટ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર ભરોસો ન કરવો.
IIT કાનપુરનો મોટો દાવો
IIT કાનપુરનું કહેવું છે કે ઈ20 થી ગાડીઓના એન્જિનને નુકસાન થવાના કોઈ પુરાવા નથી. આઈઆઈટી કાનપુરના મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એન્જિન રિસર્ચ લેબોરેટરીના પ્રોજેક્ટ વૈજ્ઞાનિક ધ્રુવ રાજ કરણાએ મંગળવારે પીટીઆઈ ભાષાને જણાવ્યું હતું કે મોટા પાયે થયેલા અભ્યાસમાં સામે આવ્યું છે કે ઈ20 ઈંધણથી નુકસાન, કાટ લાગવાની કે કોઈ અન્ય ટેક્નિકલ સમસ્યા થતી નથી.
માઈલેજ પર અસર?
તેમણે કહ્યું કે સંસ્થાનના અભ્યાસોમાં ઈ20 ના કારણે ગાડીઓના માઈલેજમાં કોઈ ખાસ કમી જોવા મળી નથી. માઈલેજમાં કોઈ પણ ફેરફાર હકીકતમાં ઈંધણની જગ્યાએ ગાડી ચલાવવાની આદત, રસ્તાની સ્થિતિ અને ગાડીની દેખભાળથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. રિસર્ચર્સના જણાવ્યાં મુજબ અત્યાર સુધી કરાયેલા પરીક્ષણોમાં એન્જિનના ટકાઉપણું કે ગાડીની ઝડપ અને માઈલેજ પર ઈ20 ઈંધણની કોઈ ખોટી અસર જોવા મળી નથી.