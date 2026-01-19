Prev
Nitin Nabin News: ભારતીય જનતા પાર્ટીને નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મળવાના છે. નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે કે બિહારથી આવતા નીતિન નબીન ભાજપનું નેતૃત્વ કરશે. આજે નામાંકન થશે અને 20 જાન્યુઆરીએ નીતિન નબીનની તાજપોશી થશે.

Jan 19, 2026

Nitin Nabin: 14 કરોડ કાર્યકર્તા, 12 ઉપાધ્યક્ષ, 8 મહાસચિવ, 13 સચિવ અને 23 પ્રવક્તાઓના 'મા-બાપ' હશે નીતિન નબીન

Nitin Nabin News: ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ નીતિન નબીન આજે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે ઉમેદવારી પત્ર દાખલ કરશે. જાણકારી પ્રમાણે તેમના નામાંકનમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત તમામ વરિષ્ઠ નેતા હાજર રહેશે. પાર્ટી સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી, રાજ્ય યુનિટના પ્રદેશ અધ્યક્ષ, સાંસદ અને બીજા વરિષ્ઠ પદાધિકારીઓ હાજર રહેશે. ભાજપ નેતૃત્વ પરિવર્તન પહેલા પોતાની એકતા અને તાકાતનો પરિચય આપશે. જો નીતિન નબીન વિરુદ્ધ કોઈ અન્યએ ઉમેદવારી ન નોંધાવી તો તેઓ બિનહરીફ અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાશે.

જે લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે. તેવામાં નીતિન નબીન વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટીની કમાન સંભાળશે. તેમના નેતૃત્વમાં 8 મહાસચિવ, 13 સચિવ, 23 પ્રવક્તાઓની ભોજ સિવાય 14 કરોડ કાર્યકર્તા કામે કરશે. એટલું જ નહીં તેઓ પીએમ મોદી, અમિત શાહ અને સીએમ યોગી જેવા નેતાઓને ઓર્ડર જારી કરશે. નીતિન નબીન પહેલા આ ખુરશી પર જેપી નડ્ડા હતા. તેમણે 12 ઉપાધ્યક્ષ, 8 મહાસચિવ, 13 સચિવ અને 23 પ્રવક્તાઓની ટીમ ઉભી કરી હતી.

નડ્ડાએ પશ્ચિમ બંગાળના નેતા મુકુલ રોય, યુપીથી સાંસદ રેખા વર્મા, ઝારખંડથી સાંસદ અન્નપૂર્ણા દેવી, ગુજરાતથી સાંસદ ડો. ભારતીયબેન શિયાળ, તેલંગણાના ડીકે અરૂણા, નાગાલેન્ડના એમ. ચૌબા એઓ, કેરળના અબ્દુલ્લા કુટ્ટી સામેલ છે. પાર્ટીમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી અને બિહારથી લોકસભા સાંસદ રાધામોહન સિંહ, ઝારખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રઘુબર દાસને પણ રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તો કર્ણાટકના પૂર્વ ધારાસભ્ય સીટી રવિ, આંધ્રપ્રદેશના ડી. પુરૂં દેશ્વરી અને અસમથી સાંસદ દિલીપ સૈકિયાને પાર્ટીએ રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ બનાવ્યા હતા.

ભાજપના 13 રાષ્ટ્રીય મંત્રીઓમાં મહારાષ્ટ્રના વિનોદ તાવડે, યુપીથી વિનોદ સોનકર, ઓડિશાથી વિશ્વેશ્વર ટૂડૂ, દિલ્હીથી અરવિંદ મેનન, યુપીથી સાંસદ હરીશ દ્વિવેદી, મહારાષ્ટ્રથી પંકજા મુંડે, મધ્યપ્રદેશથી ઓમ પ્રકાશ ધ્રુવે, પશ્ચિમ બંગાળથી અનુપમ હાજરા, મહારાષ્ટ્રથી વિજયા રાહટકર અને રાજસ્થાનથી ડો. અલ્કા ગુર્જર જેવા નેતાઓ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.

તો નીતિન નબીનને પોતાની નવી ટીમ પસંદ કરવાની તક મળશે. આ વર્ષે 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણીને જોતા તેમની ટીમમાં આ પ્રદેશોને મહત્વ મળી શકે છે. નીતિન નબીન બિહારથી આવે છે. તેઓ પટનાની બાંકીપુર વિધાનસભા સીટથી ધારાસભ્ય છે અને નીતિશ સરકારમાં મંત્રી પણ હતા. ભાજપના કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદે ચૂંટાયા બાદ તેમણે મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. બિહારના તેઓ પ્રથમ નેતા હશે, જે ભાજપનું નેતૃત્વ કરશે. તેને લઈને બિહાર ભાજપમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. બિહાર ભાજપના અધ્યક્ષ સંજય સરાવગીએ કહ્યુ કે પાર્ટીના સંગઠનનું માળખું લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયાથી નક્કી થાય છે. મંગળવારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની જાહેરાત થશે.

