ઇનોવા-સ્કોર્પિયોના માલિક, 56 લાખની લોન, નથી પોતાનું ઘર, જાણો કેટલી છે નીતિન નબીનની નેટવર્થ?

Nitin Nabin BJP President: ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનેલા નીતિન નબીને પાછલા વર્ષે પોતાના ચૂંટણી એફિડેવિડમાં દાવો કર્યો હતો કે તેમની પાસે ત્રણ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે અને તેઓ બે એસયુવી કારના માલિક છે.
 

Jan 20, 2026, 12:20 PM IST

Nitin Nabin Net Worth: નીતિન નબીન બિનહરીફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બની ગયા છે. આજે તેમના નામની ઔપચારિક જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. 45 વર્ષના નબીન પાર્ટીના સૌથી યુવા અને 12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા છે. એક દિવસ પહેલા તેમણે અધ્યક્ષ પદ માટે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. આજે પીએમ મોદીની હાજરીમાં નબીનને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ભાજપે આ વખતે યુવા નેતા પર ભરોસો વ્યક્ત કર્યો છે. આવો ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીનની નેટવર્થ વિશે જાણીએ.

કોણ છે નીતિન નબીન?
રાંચીમાં જન્મેલા નીતિન નબીનના પિતા નબીન કિશોર પ્રસાદ સિન્હા પણ ભાજપના નેતા રહ્યાં છે. તેઓ પટના વેસ્ટથી બિહાર વિધાનસભામાં ચાર વખત ધારાસભ્ય રહ્યા. નબીનના લગ્ન દીપમાલા શ્રીવાસ્તવ સાથે થયા છે અને તેમને એક પુત્ર અને પુત્રી છે. નીતિન નબીન ખૂબ પાંચ વખત ધારાસભ્ય બન્યા છે. વર્ષ 2025ની બિહાર ચૂંટણીમાં તેમણે બાંકીપુર સીટથી આરજેડીના રેખા કુમારીને હરાવ્યા હતા. નવીન પોતાની સાદગી અને જમીન સાથે જોડાયેલા હોવાને કારણે કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે ખૂબ લોકપ્રિય છે.

નીતિન નબીનની નેટવર્થ
નીતિન નબીન તરફથી વર્ષ 2025મા બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં દાખલ કરવામાં આવેલા ચૂંટણી એફિડેવિડમાં કુલ 3.08 કરોડ રૂપિયાની નેટવર્થ જણાવી છે. તેમાંથી 1.60 કરોડ રૂપિયાની ચલ સંપત્તિ અને 1.47 કરોડ રૂપિયાની અચલ સંપત્તિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમના પર કુલ 56.6 લાખ રૂપિયાની લોન છે. ચૂંટણી પંચને આપેલી જાણકારી અનુસાર નીતિન નવીન પાસે કોઈ ઘર નથી. તેમના પત્ની અને પરિવારની પ્રોપર્ટીને મળી આ આંકડો જણાવવામાં આવ્યો છે.

પતિ-પત્ની પાસે 60 હજાર રૂપિયા રોકડા
આ સિવાય નીતિન નબીન પાસે 35000 રૂપિયા રોકડા અને પત્નીના ખાતામાં 25 હજાર રૂપિયા કેશ છે. એટલે કે દંપત્તિ પાસે ચૂંટણી સમયે 60 હજાર રૂપિયા રોકડા હતા. બેંક અને નાણાકીય સંસ્થાઓમાં તેમના 98.68 લાખ રૂપિયા જમા છે. તેમની પાસે 6.6 લાખ રૂપિયાના બોન્ડ અને શેર છે. તેઓ બે એસયુવી મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો (માર્ચ 2025) અને ટોયોટા ઇનોવા ક્રિસ્ટા (ઓક્ટોબર 2022) ના માલિક છે. બંને કારની માર્કેટ વેલ્યુ આશરે 37.8 લાખ રૂપિયા છે. નબીન અને તેમના પત્ની પાસે 11.3 લાખ રૂપિયાની ગોલ્ડ જ્વેલરી (તે સમયના ભાવ અનુસાર) છે. આ રીતે નબીનની પાસે 93 લાખ રૂપિયા પત્ની પાસે 66.5 લાખ રૂપિયાની ચલ સંપત્તિ છે. બે બાળકોના પરિવારની કુલ મૂવેબલ સંપત્તિ 1.6 કરોડ રૂપિયા છે.

કેટલી છે આવક?
નીતિન નબીન પાસે ખુદનું કોઈ ઘર કે પ્લોટ નથી. તેમના પત્નીના નામે ઝારખંડના ધુર્કીમાં 29 લાખ રૂપિયાનો એક પ્લોટ છે. આ સિવાય પત્નીના નામે પટનામાં 1.18 કરોડનો એક અન્ય પ્લોટ છે. પરિવારની કુલ અચલ સંપત્તિ 1.47 કરોડ રૂપિયા છે. નીતિન નબીનની 2025-2026મા વાર્ષિક આવક 3.71 લાખ રૂપિયા રહી. આ પહેલા 2021-2022મા આ આવક 3.35 લાખ રૂપિયા હતા. તેમના પત્ની દીપમાલાની આવક 2025-2026મા 1.12 લાખ રૂપિયા અને 2021-2022મા 14.6 લાખ રૂપિયા હતી.

