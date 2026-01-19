Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ભાજપને મળ્યા નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યે સંભાળશે પદ

BJP New President: ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. નીતિન નબીનના નામાંકન બાદ, આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યે ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે 700 પ્રતિનિધિઓ એકઠા થશે. વડા પ્રધાન મોદી પણ હાજર રહેશે. નીતિન નબીનની ચૂંટણીની ઔપચારિક જાહેરાત સાંજે 6 વાગ્યે તેમની હાજરીમાં કરવામાં આવશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:20 PM IST

Trending Photos

ભાજપને મળ્યા નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યે સંભાળશે પદ

BJP New President: ભાજપમાં "નબીન" પ્રકરણ શરૂ થઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે નામાંકન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. નીતિન નબીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું. અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ, જેપી નડ્ડા અને ગડકરી જેવા અગ્રણી નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નીતિન નબીન બિનહરીફ ચૂંટાયા અને આવતીકાલે અધ્યક્ષ તરીકે શપથ લેશે.

મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવામાં આવી

Add Zee News as a Preferred Source

ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી પ્રક્રિયા 36 રાજ્યોમાંથી 30 રાજ્યોના પ્રદેશ પ્રમુખોની ચૂંટણી પછી શરૂ થઈ, જે ઓછામાં ઓછી 50% જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી સંખ્યા કરતાં ઘણી વધારે છે. 16 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કાર્યક્રમોના સમયપત્રકની રૂપરેખા આપતી એક સૂચના જાહેર કરવામાં આવી હતી અને મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

એક જ ઉમેદવાર બાકી

આજે, 19 જાન્યુઆરી, 2026 (સોમવાર)ના રોજ, બપોરે 2.00 થી 4.00 વાગ્યા સુધી, નામાંકન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે નીતિન નવીનના પક્ષમાં કુલ 37 ઉમેદવારી પત્રો પ્રાપ્ત થયા હતા. ઉમેદવારી પત્રોના બધા સેટ જરૂરી ફોર્મેટમાં યોગ્ય રીતે ભરેલા અને માન્ય હોવાનું જાણવા મળ્યું. હવે, ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની મુદત પછી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે માત્ર એક જ ઉમેદવાર બાકી છે: નીતિન નવીન.

નીતિન નવીન સૌથી યુવા અધ્યક્ષ

ભાજપની સ્થાપના 1980માં થઈ હતી. તેના 45 વર્ષના ઇતિહાસમાં, અટલ બિહારી વાજપેયી, લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને અમિત શાહ સહિત 11 નેતાઓએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી છે. નીતિન નવીન 12મા રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું હતું. હવે, નીતિન નવીન સૌથી યુવા અધ્યક્ષ બની ગયા છે.

12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાય

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડાનો કાર્યકાળ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પછી સમાપ્ત થયો. રાષ્ટ્રવ્યાપી સંગઠન પૂર્ણ કર્યા પછી, ભાજપે પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની પસંદગીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી. નીતિન નવીને સોમવારે ભાજપ પ્રમુખ પદ માટે પોતાનું નામાંકન પત્ર ભર્યું. તેમના પ્રસ્તાવકોમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે, નીતિન નવીન પક્ષના 12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાય તે નિશ્ચિત છે.

પીએમ મોદીની હાજરીમાં સત્તાવાર જાહેરાત

ભાજપ પ્રમુખપદની ચૂંટણી માટે સોમવારે બપોરે 2 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી નામાંકન દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. નીતિન નવીન આ પદ માટે એકમાત્ર ઉમેદવાર છે. તેથી, ભાજપ પ્રમુખ તરીકે તેમની ચૂંટણી નિશ્ચિત છે. મંગળવારે પીએમ મોદીની હાજરીમાં સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.

ભાજપમાં 11 રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા

ભારતીય જનતા પાર્ટીના 45 વર્ષના ઇતિહાસમાં, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીથી લઈને લાલ કૃષ્ણ અડવાણી અને મુરલી મનોહર જોશી સુધીના નેતાઓએ પાર્ટીનું નેતૃત્વ કર્યું છે. આજ સુધી, ભાજપમાં 11 રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે, અને નીતિન નવીન પાર્ટીના 12મા પ્રમુખ તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે. તેઓ પાર્ટીના સૌથી યુવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Nitin Naveenelectednew national presidentbjptake over postGujarati NewsBJP Newspm modi

Trending news