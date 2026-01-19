ભાજપને મળ્યા નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યે સંભાળશે પદ
BJP New President: ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. નીતિન નબીનના નામાંકન બાદ, આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યે ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે 700 પ્રતિનિધિઓ એકઠા થશે. વડા પ્રધાન મોદી પણ હાજર રહેશે. નીતિન નબીનની ચૂંટણીની ઔપચારિક જાહેરાત સાંજે 6 વાગ્યે તેમની હાજરીમાં કરવામાં આવશે.
BJP New President: ભાજપમાં "નબીન" પ્રકરણ શરૂ થઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે નામાંકન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. નીતિન નબીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું. અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ, જેપી નડ્ડા અને ગડકરી જેવા અગ્રણી નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નીતિન નબીન બિનહરીફ ચૂંટાયા અને આવતીકાલે અધ્યક્ષ તરીકે શપથ લેશે.
મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવામાં આવી
ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી પ્રક્રિયા 36 રાજ્યોમાંથી 30 રાજ્યોના પ્રદેશ પ્રમુખોની ચૂંટણી પછી શરૂ થઈ, જે ઓછામાં ઓછી 50% જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી સંખ્યા કરતાં ઘણી વધારે છે. 16 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કાર્યક્રમોના સમયપત્રકની રૂપરેખા આપતી એક સૂચના જાહેર કરવામાં આવી હતી અને મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.
એક જ ઉમેદવાર બાકી
આજે, 19 જાન્યુઆરી, 2026 (સોમવાર)ના રોજ, બપોરે 2.00 થી 4.00 વાગ્યા સુધી, નામાંકન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે નીતિન નવીનના પક્ષમાં કુલ 37 ઉમેદવારી પત્રો પ્રાપ્ત થયા હતા. ઉમેદવારી પત્રોના બધા સેટ જરૂરી ફોર્મેટમાં યોગ્ય રીતે ભરેલા અને માન્ય હોવાનું જાણવા મળ્યું. હવે, ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાની મુદત પછી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે માત્ર એક જ ઉમેદવાર બાકી છે: નીતિન નવીન.
નીતિન નવીન સૌથી યુવા અધ્યક્ષ
ભાજપની સ્થાપના 1980માં થઈ હતી. તેના 45 વર્ષના ઇતિહાસમાં, અટલ બિહારી વાજપેયી, લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને અમિત શાહ સહિત 11 નેતાઓએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી છે. નીતિન નવીન 12મા રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું હતું. હવે, નીતિન નવીન સૌથી યુવા અધ્યક્ષ બની ગયા છે.
12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાય
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડાનો કાર્યકાળ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પછી સમાપ્ત થયો. રાષ્ટ્રવ્યાપી સંગઠન પૂર્ણ કર્યા પછી, ભાજપે પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની પસંદગીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી. નીતિન નવીને સોમવારે ભાજપ પ્રમુખ પદ માટે પોતાનું નામાંકન પત્ર ભર્યું. તેમના પ્રસ્તાવકોમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે, નીતિન નવીન પક્ષના 12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાય તે નિશ્ચિત છે.
પીએમ મોદીની હાજરીમાં સત્તાવાર જાહેરાત
ભાજપ પ્રમુખપદની ચૂંટણી માટે સોમવારે બપોરે 2 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી નામાંકન દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. નીતિન નવીન આ પદ માટે એકમાત્ર ઉમેદવાર છે. તેથી, ભાજપ પ્રમુખ તરીકે તેમની ચૂંટણી નિશ્ચિત છે. મંગળવારે પીએમ મોદીની હાજરીમાં સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.
ભાજપમાં 11 રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા
ભારતીય જનતા પાર્ટીના 45 વર્ષના ઇતિહાસમાં, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીથી લઈને લાલ કૃષ્ણ અડવાણી અને મુરલી મનોહર જોશી સુધીના નેતાઓએ પાર્ટીનું નેતૃત્વ કર્યું છે. આજ સુધી, ભાજપમાં 11 રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે, અને નીતિન નવીન પાર્ટીના 12મા પ્રમુખ તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે. તેઓ પાર્ટીના સૌથી યુવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હશે.
