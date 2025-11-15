નીતીશ કુમાર રચવા જઈ રહ્યા છે વિશ્વ રેકોર્ડ! બિહાર ચૂંટણીમાં જ્વલંત જીત બાદ કરી શકે છે આ મોટું કામ
Nitish Kumar Record: સૌથી લાંબા સમય સુધી કાર્યકાળનો રેકોર્ડ પૂર્વ સીએમ પવન કુમાર ચામલિંગના નામે છે, જેઓ 24 વર્ષ અને 165 દિવસ સુધી સિક્કિમના મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. તેમના પછી ઓડિશાના પૂર્વ સીએમ નવીન પટનાયકે 24 વર્ષ અને 99 દિવસ સુધી મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું.
Nitish Kumar Record: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનડીએની જ્વલંત જીત બાદ નીતીશ કુમાર ફરી એકવાર મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લઈ શકે છે, જોકે ગઠબંધન તરફથી હજુ સુધી સીએમ પદ માટે કોઈના નામ પર મહોર મારવામાં આવી નથી. નીતીશ કુમારના ફરીથી મુખ્યમંત્રી બનવાની ખૂબ જ વધારે સંભાવનાઓ છે, કારણ કે બિહારમાં ભલે ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી હોય, પરંતુ તે જેડીયુની નારાજગી વહોરવા માંગશે નહીં. આ દરમિયાન, જો નીતીશ કુમાર ફરીથી સીએમ પદના શપથ લે છે, તો તેઓ 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી બનશે, જે એક વિશ્વ રેકોર્ડ હશે.
અનેક રેકોર્ડ તોડી શકે છે નીતીશ કુમાર
74 વર્ષીય જેડીયુ પ્રમુખ નીતીશ કુમારે અત્યાર સુધીમાં 9 વખત મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા છે. હવે બિહાર ચૂંટણીમાં બહુમતીનો આંકડો પાર કર્યા પછી, નીતીશ કુમાર 10મી વખત સીએમ પદના શપથ લઈ શકે છે, જે એક રેકોર્ડ બનશે. જોકે, સૌથી લાંબા કાર્યકાળવાળા મુખ્યમંત્રીનો રેકોર્ડ સિક્કિમના પૂર્વ સીએમ પવન કુમાર ચામલિંગના નામે છે. જો નીતીશ કુમાર પોતાનો આગામી કાર્યકાળ પૂરો કરી લે છે, તો તેઓ ઘણા દિગ્ગજોના રેકોર્ડની પણ બરાબરી કરી શકે છે. નીતીશ કુમાર પહેલીવાર વર્ષ 2000માં મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા, પરંતુ બહુમત સાબિત ન કરી શકવાના કારણે તેમને 7 દિવસ પછી જ પોતાનું પદ છોડવું પડ્યું હતું.
સૌથી લાંબા સમય સુધી કાર્યકાળનો રેકોર્ડ
તે પછી તેમણે 2005માં બીજી વખત સીએમ પદના શપથ ગ્રહણ કર્યા અને સફળતાપૂર્વક પોતાનો કાર્યકાળ પૂરો કર્યો. તે પછી તેઓ 2010, 2014, 2015, 2017, 2020, 2022 અને 2024માં મુખ્યમંત્રી બન્યા. હવે તેમના નામે સૌથી વધુ 10 વખત સીએમ પદના શપથ લેવાનો રેકોર્ડ નોંધાવા જઈ રહ્યો છે.
પવન કુમાર ચામલિંગ (સિક્કિમ) 24 વર્ષ 165 દિવસ, નવીન પટનાયક (ઓડિશા) 24 વર્ષ 99 દિવસ, જ્યોતિ બસુ (પશ્ચિમ બંગાળ) 23 વર્ષ 137 દિવસ. હવે નીતીશ કુમાર આમાંથી ઘણા દિગ્ગજોનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે.
