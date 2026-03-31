ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Nitish Kumar Resignation : બિહારમાં રાજકીય હલચલ ધીમે-ધીમે વધી રહી છે. હવે સામે આવી રહ્યું છે કે નીતિશ કુમારની રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથ લેવાની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ છે અને ત્યારબાદ તેઓ મોટું પગલું ભરશે, જેની ઘણા દિવસથી પ્રતીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:58 AM IST
  • 10 એપ્રિલ બાદ નીતિશ છોડી દેશે મુખ્યમંત્રીનું પદઃ રિપોર્ટ
  • 10 એપ્રિલે રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે લેશે શપથઃ રિપોર્ટ
  • શપથ બાદ મુખ્યમંત્રી પદેથી આપી શકે છે રાજીનામુંઃ રિપોર્ટ

10 એપ્રિલે શપથ લીધા બાદ નીતિશ CM પદેથી આપી શકે છે રાજીનામું, બિહારમાં રાજકીય પરિવર્તનનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ

પટનાઃ બિહારમાં મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને લઈને ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે સોમવારે બિહાર વિધાન પરિષદના સભ્ય પદેથી પોતાનું રાજીનામું આપી દીધું છે. ત્યારબાદ અટકળો હતી કે તેઓ સોમવારે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દેશે, પરંતુ તે થયું નહીં, આ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે.

10 એપ્રિલે નીતિશ રાજ્યસભામાં શપથ લેશેઃ રિપોર્ટ
સમાચાર છે કે મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર 10 એપ્રિલ 2026ના રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથ ગ્રહણ કરશે. એક ટીવી ચેનલે આ સમાચારને સૂત્રના હવાલાથી જણાવ્યા છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે સીએમ નીતિશ કુમારની રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથ લેવાની તારીખ 10 એપ્રિલ છે.

10 એપ્રિલ બાદ આપી શકે છે રાજીનામુંઃ રિપોર્ટ
10 એપ્રિલે રાજ્યસભામાં શપથ લીધા બાદ બિહારના મુખ્યમંત્રી પદેથી નીતિશ કુમાર રાજીનામું આપી શકે છે. ટીવી ચેનલ પ્રમાણે 10 એપ્રિલે રાજ્યસભાના સભ્ય બન્યા બાદ નીતિશ કુમાર બિહારના મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી શકે છે. એટલે કે 10 એપ્રિલ બાદ ગમે ત્યારે નીતિશ બિહારની કમાન છોડી શકે છે.

ખરમાસ દરમિયાન રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે લેશે શપથ
પરંતુ તેમાં એક પેચ છે. નીતિશ કુમાર હંમેશા ખરમાસ બાદ જ શુભ કામની શરૂઆત કરે છે. પરંતુ આ સાથે તેઓ નિયમોનું પણ પાલન કરે છે. ખરમાસ 14 એપ્રિલે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, તેવામાં રાજ્યસભાના શપથ લેવા માટે ખરમાસનો સમય કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો તેનું કારણ સ્પષ્ટ નથી. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ભાજપ જલ્દી સત્તા હસ્તાંતરણ કરાવી લેવા ઈચ્છે છે. તેથી ભાજપનો પ્રયાસ છે કે આ જલ્દી થઈ જાય.

નીતિશના નજીકના લોકો નિરાશ
તો નીતિશ કુમારની નજીક રહેલા નેતાઓ હજુ તેમના નિર્ણયથી નિરાશ છે. સોમવારે નીતિશના રાજીનામા બાદ તેમના નજીકના મંત્રી અશોક ચૌધરી રડી પડ્યાં. મીડિયા કેમેરા સામે તેમણે આંસુ વહાવ્યા હતા. તો જેડીયુના મોટા ભાગના નેતા પહેલા જ જણાવી ચૂક્યા છે કે બસ સીએમ નીતિશને નેતા માની તેમના નિર્ણયને સહમતિ આપી રહ્યાં છે, પરંતુ તેઓ દિલથી આ ઈચ્છી રહ્યાં નથી.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

