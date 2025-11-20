Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Nitish Ministers Party Full List: નીતિશ સરકારના કેબિનેટ મંત્રીઓની યાદી...કોણ કોણ સામેલ છે તેમના નામ-પાર્ટી સહિત વિગતો જાણો

Nitish Cabinet Party Wise Ministers Full List: બિહારમાં એકવાર ફરીથી નીતિશકુમારની સરકાર બની છે. આજે યોજાયેલા શપથગ્રહણ સમારોહમાં નીતિશકુમારે સીએમ પદના શપથ લીધા અને ભાજપના બે ધારાસભ્યોએ નાયબ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. મંત્રીમંડળમાં બીજું કોણ કોણ સામેલ છે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 20, 2025, 12:34 PM IST

Trending Photos

Nitish Ministers Party Full List: નીતિશ સરકારના કેબિનેટ મંત્રીઓની યાદી...કોણ કોણ સામેલ છે તેમના નામ-પાર્ટી સહિત વિગતો જાણો

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનડીએની પ્રચંડ જીત બાદ આજે નીતિશકુમારે એનડીએની આઠમી વખત બનેલી સરકારના મુખિયા તરીકે 10મી વખત સીએમ પદના શપથ લીધા. નીતિશકુમારે કેબિનેટમાં પોતાની સાથે ભાજપ, જેડીયુ, એલજેપી-આર, એચએએમ અને આરએલએમના કુલ 26 નેતાઓને મંત્રી બનાવ્યા છે. નીતિશ કેબિનેટમાં ભાજપના 14, જેડીયુના 8, લોજપા-આરના 2, હમ  અને રાલોમોના 1-1 મંત્રી બન્યા છે. આ 26 મંત્રીઓમાં રાલોમો કોટાના દીપક પ્રકાશ કોઈ પણ સદનના સભ્ય નથી. ઉપેન્દ્ર કુશવાહાના પુત્ર દીપક પ્રકાશને વિધાન પરિષદમાં લઈ જવામાં આવશે. જીતનરામ માંઝીએ પણ તેમના પુત્ર સંતોષ સુમનને હમ કોટામાંથી ફરી મંત્રી બનાવડાવ્યા છે. ચિરાગ પાસવાને મહુઆથી મુકેશ રૌશન તથા તેજ પ્રતાપ યાદવને  હરાવનારા સંજયકુમાર સિંહ તથા બખરીથી સીપીઆઈને હરાવીને આવેલા સંજય પાસવાનને મંત્રી બનાવડાવ્યા છે. 

નીતિશ કેબિનેટમાં સામેલ મંત્રીઓની પૂરી યાદી.....

Add Zee News as a Preferred Source

નીતિશકુમાર- મુખ્યમંત્રી- જેડીયુ

સમ્રાટ ચૌધરી- નાયબ મુખ્યમંત્રી- ભાજપ

વિજયકુમાર સિન્હા- નાયબ મુખ્યમંત્રી- ભાજપ

વિજયકુમાર ચૌધરી- મંત્રી- જેડીયુ

બિજેન્દ્ર પ્રસાદ યાદવ- મંત્રી - જેડીયુ

શ્રવણકુમાર- મંત્રી- જેડીયુ

મંગળ પાંડે- મંત્રી- ભાજપ

દિલીપ જયસ્વાલ- મંત્રી-  ભાજપ

અશોક ચૌધરી- મંત્રી- જેડીયુ

લેસી સિંહ- મંત્રી- જેડીયુ

મદન સહની- મંત્રી- જેડીયુ

નિતિન નવીન- મંત્રી- ભાજપ

રામકૃપાલ યાદવ- મંત્રી- ભાજપ

સંતોષ સુમન- મંત્રી- હમ

સુનિલ કુમાર- મંત્રી- જેડીયુ

મોહમ્મદ જમા ખાન- મંત્રી- જેડીયુ

સંજય સિંહ ટાઈગર- મંત્રી- ભાજપ

અરુણ શંકર પ્રસાદ- મંત્રી- ભાજપ

સુરેન્દ્ર મહેતા- મંત્રી- ભાજપ

નારાયણ પ્રસાદ- મંત્રી- ભાજપ

રમા નિષાદ- મંત્રી ભાજપ-

લખેન્દ્ર કુમાર રૌશન- મંત્રી- ભાજપ

શ્રેયસી સિંહ- મંત્રી- ભાજપ

પ્રમોદકુમાર- મંત્રી- ભાજપ

સંજયકુમાર પાસવાન- મંત્રી- લોજપા-આર

સંજયકુમાર સિંહ- લોજપા-આર

દીપક પ્રકાશ- રાલોમો

અત્રે જણાવવાનું કે નીતિશકુમાર આ અગાઉ 7 વખત એનડીએ ગઠબંધન સરકારના સીએમ રહી ચૂક્યા છે. એનડીએની અગાઉની 7 સરકારોમાં 1 વાર જીતનરામ માંઝી પણ મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. બિહાર ચૂંટણીમાં એનડીએને 202 સીટો મળી છે. 202 વિધાયકોમાં ભાજપના 89, જેડીયુના 85, લોજપા-આરના 19, હમના 5 અને રાલોમોના 4 એમએલએ સામેલ છે. નીતિશકુમારે કાલે જ સંકેત આપ્યો હતો કે આજના શપથમાં તમામ 35 મંત્રી નહી બનાવવામાં આવે અને મકર સંક્રાંતિ બાદ એટલે કે આગામી વર્ષે મંત્રી મંડળનું વિસ્તરણ કરવામાંઆવશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
biharBihar CM oath CeremonyNitish KumarBihar cabinet formationbjpRJDCongress

Trending news