મોટા સમાચાર! નીતિશ કુમાર કાલે રાજ્યસભા માટે નોંધાવશે ઉમેદવારી, પુત્રને સોંપશે બિહાર ?
બિહારના રાજકારણમાં એક મોટો બદલાવ આવવાનો છે, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર રાજ્યસભામાં જાય તેવી શક્યતા છે. પરિણામે નવા મુખ્યમંત્રીના નામ અંગે અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે. નીતિશના પુત્ર નિશાંતને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવી શકે છે.
- બિહારના રાજકારણમાં ભારે હલચલ
- નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપશે
- નીતિશ કુમાર હવે રાજ્યસભામાં જશે
બિહારમાં એક મોટું રાજકીય પરિવર્તન આવવાનું છે. 20 વર્ષ પછી નીતિશ કુમાર કેન્દ્રીય રાજકારણમાં પાછા ફરશે. તેઓ મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપશે અને રાજ્યસભાના સભ્ય બનશે. આજે એ વાત લગભગ નિશ્ચિત થઈ ગઈ છે કે નીતિશ કુમાર કાલે સવારે 11 વાગ્યે રાજ્યસભા માટે ઉમેદવારી નોંધાવશે. તેમણે સંમતિ આપી છે અને પોતાના ઉમેદવારી પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
અમિત શાહ નીતિશના નામાંકનમાં હાજરી આપશે
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કાલે પટના જશે. અમિત શાહ પણ નીતિશ કુમારના નામાંકનમાં હાજરી આપશે. આવતીકાલે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવવાનો છેલ્લો દિવસ છે. બિહારમાં પાંચ બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે. ભાજપે ત્રણ બેઠકો માટે ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે, પરંતુ જેડીયુએ સસ્પેન્સ જાળવી રાખ્યું હતું. જોકે, હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે નીતિશ કુમાર અને રામનાથ ઠાકુર જેડીયુ વતી રાજ્યસભા માટે ઉમેદવારી નોંધાવશે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં બિહારના રાજકારણમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. જેડીયુના કાર્યકારી પ્રમુખ સંજય ઝા અચાનક દિલ્હીથી પટના પહોંચ્યા. આ પહેલા તેમણે દિલ્હીમાં JDUના પૂર્વ પ્રમુખ અને કેન્દ્રીય મંત્રી લલ્લન સિંહ સાથે લાંબી બેઠક કરી હતી. આ પછી જ ચર્ચા શરૂ થઈ હતી કે નીતિશ કુમાર પોતે રાજ્યસભામાં પ્રવેશ કરી શકે છે. જોકે JDU કે BJPના કોઈ નેતાએ આ મુદ્દે ખુલીને વાત કરી નહોતી, પરંતુ નીતિશ કુમારે JDUના બધા ધારાસભ્યોને પટના બોલાવ્યા છે.
બિહારના મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે ?
નીતિશના પુત્ર નિશાંત કુમાર પણ રાજકારણમાં પ્રવેશ કરશે. નિશાંત કુમાર બિહારમાં નીતિશ કુમારના ઉત્તરાધિકારી બનશે. નીતિશ કુમાર રાજ્યસભામાં પ્રવેશ કરશે અને નિશાંત કુમાર બિહાર વિધાન પરિષદના સભ્ય બનશે. શક્ય છે કે નિશાંત કુમારને બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે. પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો નીતિશ કુમાર દિલ્હી આવે અને નિશાંત કુમાર નાયબ મુખ્યમંત્રી બને, તો બિહારના મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે ? શું મુખ્યમંત્રી JDUમાંથી હશે કે BJPમાંથી ? આવા ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
