/સમ્રાટ કેબિનેટમાં નીતિશ કુમારના પુત્ર નિશાંતને મળી શકે છે મંત્રી પદ, JDUના 12 સહિત 29 નેતાઓ લેશે શપથ

Bihar Cabinet Expansion: બિહારમાં ગુરુવારે સમ્રાટ ચૌધરી સરકારનું મોટું કેબિનેટ વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં અંદાજે 29 મંત્રીઓ શપથ લઈ શકે છે. પટનાના ગાંધી મેદાનમાં યોજાનાર આ સમારોહને રાજકીય શક્તિ પ્રદર્શન માનવામાં આવી રહ્યો છે. JDU ક્વોટામાંથી નિશાંત કુમાર સહિત અનેક નેતાઓ મંત્રી બનવાની ચર્ચા છે. ભાજપ, JDU અને સહયોગી પક્ષો વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ જોવા મળી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ સહિત અનેક મોટા નેતાઓ આ શપથ સમારોહમાં હાજર રહી શકે છે.
Bihar Cabinet Expansion: બિહારના રાજકારણમાં ગુરુવારનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વનો સાબિત થવાનો છે. રાજધાની પટનાના ઐતિહાસિક ગાંધી મેદાનમાં સમ્રાટ ચૌધરીના નેતૃત્વવાળી NDA સરકારનું મોટું મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ પ્રસ્તાવિત છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ભવ્ય સમારોહમાં અંદાજે 29 મંત્રીઓ શપથ લઈ શકે છે, જે રાજ્યના રાજકારણમાં એક નવા તબક્કાની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. આ આયોજનને માત્ર વહીવટી વિસ્તરણ નહીં, પરંતુ એક મોટા રાજકીય શક્તિ પ્રદર્શન તરીકે પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે. આ શપથ ગ્રહણની સૌથી ખાસ વાત એ રહેશે કે, તેમાં નીતિશ કુમારના પુત્ર નિશાંત કુમાર પણ શપથ લેશે.
શપથ ગ્રહણ બપોરે 12 વાગ્યા પછી થઈ શકે છે શરૂ
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, વડાપ્રધાન મોદી સવારે લગભગ 11:30 વાગ્યે પટના પહોંચશે, જ્યારે શપથ ગ્રહણ સમારોહ બપોરે 12:10 વાગ્યે શરૂ થવાની શક્યતા છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ એક દિવસ પહેલા જ પટના પહોંચીને મંત્રીઓની યાદીને અંતિમ રૂપ આપી શકે છે.
આ આયોજન એટલા માટે પણ ખાસ છે, કારણ કે 15 એપ્રિલે જ્યારે સમ્રાટ ચૌધરીએ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા, ત્યારે કાર્યક્રમ મર્યાદિત રાખવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે ટોપના નેતાઓ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વ્યસ્ત હતા, જેના કારણે સમારોહને 'લો પ્રોફાઇલ' રાખવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ આ વખતે તૈયારીઓ ભવ્ય છે, જે સંકેત આપે છે કે સરકાર હવે પૂરી તાકાત સાથે જનતાની સામે પોતાની હાજરી નોંધાવવા માંગે છે. મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અંગે ગઠબંધનમાં સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યો છે.
કયા પક્ષના ક્વોટામાંથી કેટલા મંત્રીઓ હશે?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપને લગભગ 12 મંત્રી પદ મળી શકે છે, જ્યારે જનતા દળ (યુનાઇટેડ)ને પણ લગભગ 12 મંત્રી પદ આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ ઉપરાંત લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામવિલાસ)ને 3 અને હિન્દુસ્તાની આવામ મોરચા તથા રાષ્ટ્રીય લોક જનતા દળને એક-એક મંત્રી પદ મળી શકે છે. આ ફોર્મ્યુલા દ્વારા NDAના તમામ સાથી પક્ષોને સંતુલિત પ્રતિનિધિત્વ આપવાની રણનીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે.
નિશાંત કુમાર લેશે શપથ
સંભવિત મંત્રીઓના નામોને લઈને પણ રાજકીય ગલિયારાઓમાં ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. ભાજપ તરફથી વિજય કુમાર સિન્હા, મંગલ પાંડે, દિલીપ જયસ્વાલ, શ્રેયસી સિંહ, રામ કૃપાલ યાદવ અને સંજય સિંહ જેવા નામો પર ચર્ચા થઈ રહી છે. જ્યારે જેડીયુ ક્વોટામાંથી શ્રવણ કુમાર, અશોક ચૌધરી, લેસી સિંહ, મદન સહની, જમા ખાં, સુનીલ કુમાર, શીલા મંડલ, રત્નેશ સદા, બુલો મંડલ, ભગવાન સિંહ કુશવાહા, દામોદર રાવત અને નિશાંત કુમાર શપથ લેશે.
સાથી પક્ષો તરફથી પણ અનેક નામો સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી અને જીતન રામ માંઝીના જૂથના નેતાઓ સામેલ છે. ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી (LJPR) માંથી સંજય સિંહ અને સંજય પાસવાન મંત્રી પદના શપથ લેશે. LJPRએ પોતાના બન્ને મંત્રીઓના નામ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીને મોકલી દીધા છે. અગાઉની નીતિશ કેબિનેટમાં પણ સંજય સિંહ અને સંજય પાસવાન LJPRમાંથી મંત્રી હતા.
ગાંધી મેદાનમાં તૈયારીઓ શરૂ
ગાંધી મેદાનમાં યુદ્ધના ધોરણે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. વિશાળ મંચનું નિર્માણ, સુરક્ષાના ચુસ્ત બંદોબસ્ત અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડવાની શક્યતા આ કાર્યક્રમને વધુ ખાસ બનાવી રહી છે. વહીવટી સ્તરે પણ તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે જેથી સમારોહ સરળતાથી સંપન્ન થઈ શકે.
PM મોદી અને અમિત શાહ રહી શકે છે હાજર
આ સમારોહની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, તેમાં દેશના ટોપના નેતાઓની હાજરી રહેવાની શક્યતા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને જે.પી. નડ્ડા સહિત અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓ પટના પહોંચી શકે છે.
રાજકીય નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ કેબિનેટ વિસ્તરણ માત્ર સરકારમાં શક્તિ સંતુલન જ નક્કી નહીં કરે, પરંતુ આગામી સમયમાં બિહારના રાજકારણની દિશા પણ નક્કી કરી શકે છે. હાલના ચૂંટણી પરિણામો અને બદલાતા રાજકીય સમીકરણો વચ્ચે આ આયોજન NDA માટે પોતાની મજબૂતી બતાવવાની મોટી તક માનવામાં આવી રહી છે. કુલ મળીને પટનાનું ગાંધી મેદાન ફરી એકવાર મોટા રાજકીય આયોજનનું સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યું છે, જ્યાં સત્તા, રણનીતિ અને સંદેશ ત્રણેયનો સંગમ જોવા મળશે.