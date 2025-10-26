બિહાર ચૂંટણી પહેલા નીતીશ કુમાર એક્શનમાં! પૂર્વમંત્રી અને 11 ધારાસભ્યોને JDU માંથી કર્યા સસ્પેન્ડ
Bihar Elections 2025: વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 પહેલા જેડીયુ (જનતા દળ યુનાઇટેડ) એ પક્ષ વિરુદ્ધ કામ કરનાર 11 લોકોને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ (નિલંબિત) કરી દીધા છે. આમાં મુખ્યત્વે પૂર્વ મંત્રી ગ્રામીણ કાર્ય વિભાગ મંત્રી અને જમાલપુરના ધારાસભ્ય શૈલેષ કુમારનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Bihar Elections 2025: બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 2025 પહેલા નીતીશ કુમારની પાર્ટી જેડીયુએ આ મોટું પગલું ભર્યું છે. પક્ષ વિરુદ્ધ જઈને કામ કરનારા 11 લોકોને પાર્ટીમાંથી નિલંબિત કરવામાં આવ્યા છે. આ લોકોમાં બિહારના પૂર્વ મંત્રી ગ્રામીણ કાર્ય વિભાગ અને જમાલપુરના ધારાસભ્ય શૈલેષ કુમાર પણ શામેલ છે.
પાર્ટીએ જાહેર કરી નોટિસ
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ની સામાન્ય ચૂંટણીઓના સંદર્ભમાં, જનતા દળ (યુનાઇટેડ) એ પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ અને આચાર સંહિતાના ઉલ્લંઘનને કારણે કેટલાક નેતાઓને પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢવાનો નિર્ણય લીધો છે. પાર્ટીએ આ માટે એક માહિતી પત્ર પણ જાહેર કર્યો છે. આ પત્ર પ્રદેશ મહાસચિવ અને મુખ્ય મથક પ્રભારી ચંદન કુમાર સિંહે બહાર પાડ્યો છે.
આ લોકોને બહારનો રસ્તો બતાવાયો...
1. શૈલેષ કુમાર - પૂર્વ મંત્રી, જમાલપુર, મુંગેર.
2. સંજય પ્રસાદ - ચકાઈ, જમુઈ.
3. શ્યામ બહાદુર સિંહ - બડહરિયા, સીવાન.
4. રણવિજય સિંહ - બડહરા, ભોજપુર.
5. સુદર્શન કુમાર - બરબીઘા, શેખપુરા.
6. અમર કુમાર સિંહ - સાહેબપુર કમાલ, બેગુસરાય.
7. આસમા પરવીન - મહુઆ, વૈશાલી.
8. લબ કુમાર - નવીનગર, ઔરંગાબાદ.
9. આશા સુમન - કદવા, કટિહાર.
10. દિવ્યાંશુ ભારદ્વાજ - મોતિહારી, પૂર્વી ચંપારણ.
11. વિવેક શુક્લા - જીરાદેઇ, સીવાન.
શા માટે પાર્ટીમાંથી બહાર કઢાયા?
પાર્ટી દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પત્રમાં સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ નેતાઓની વિચારધારા પક્ષના વિપરીત કાર્યો કરવાની હતી. આ કારણોસર, તેમને તાત્કાલિક અસરથી પાર્ટીની પ્રાથમિક સભ્યપદમાંથી નિલંબિત કરવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયથી પાર્ટીમાં અનુશાસનની સ્થિતિ મજબૂત થશે. આવનારી ચૂંટણીઓમાં પણ પાર્ટીની છબી પર તેની સકારાત્મક અસર જોવા મળશે.
