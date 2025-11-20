Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Bihar CM oath Ceremony: નીતિશકુમાર 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી બન્યા, ઐતિહાસિક ગાંધી મેદાનમાં લીધા CM પદના શપથ

Nitish Kumar oath ceremony: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનડીએની પ્રચંડ જીત બાદ જેડીયુના નીતિશકુમારે આજે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. ભાજપના કોટામાંથી સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય સિન્હાએ ડેપ્યુટી સીએમ પદના શપથ લીધા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 20, 2025, 12:35 PM IST

નીતિશકુમાર આજે 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. નીતિશકુમારની સાથે સાથે ભાજપ તરફથી સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય સિન્હા પણ ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે શપથ લીધા. પટણાના ગાંધી મેદાનમાં આ શપથ સમારોહનું આયોજન થયું. આ કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદી અને એનડીએ શાસિત અનેક રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી સહિત બિહારના અનેક જિલ્લાઓમાંથી લોકો પહોંચ્યા છે. 

(Source: DD News) pic.twitter.com/03stl7w6gk

— ANI (@ANI) November 20, 2025

ભાજપના કોટામાંથી 2 ડેપ્યુટી સીએમ
નીતિશકુમારની સાથે સાથે સરકારના 26 મંત્રીઓ પણ શપથ લઈ રહ્યા છે. ભાજપના કોટામાંથી સરકારમાં બે ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા છે. સમ્રાટ ચૌધરી અન વિજયકુમાર સિન્હાએ પણ ડેપ્યુટી સીએમ પદના શપથ લીધા. 

શપથ લીધા બાદ પીએમ મોદીને મળ્યા
નીતિશકુમારે આજે ગાંધી મેદાનમાં 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. શપથ લીધા બાદ તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું અભિવાદન કર્યું. 

(सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/q8oBw9JBaP

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025

સમારોહમાં દિગગ્જ નેતાઓ સામેલ
નીતિશકુમારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં દિગ્ગજ નેતાઓ સામેલ થયા છે. જેમાં પીએમ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ, યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ વગેરે પણ ગાંધી મેદાન પહોંચ્યા છે. 

સહયોગી પક્ષોના આ નેતાઓએ પણ લીધા મંત્રી પદના શપથ
લેસી સિંહ, નીતિન નવીન, મદન સહની, રામકૃપાલ યાદવ, સુનીલકુમારે પણ મંત્રી પદના શપથ લીધા છે. આ ઉપરાંત જમા  ખાન, સંજય સિંહ ટાઈગર, રમા નિષાદે મંત્રી પદના શપથ લીધા. જમા ખાન જેડીયુ વિધાયક છે. જ્યારે સંજય સિંહ ટાઈગર અને રમા નિષાદ ભાજપ કોટામાંથી મંત્રી બન્યા છે. 

નીતિશ કેબિનેટમાં સામેલ મંત્રીઓની પૂરી યાદી.....

નીતિશકુમાર- મુખ્યમંત્રી- જેડીયુ

સમ્રાટ ચૌધરી- નાયબ મુખ્યમંત્રી- ભાજપ

વિજયકુમાર સિન્હા- નાયબ મુખ્યમંત્રી- ભાજપ

વિજયકુમાર ચૌધરી- મંત્રી- જેડીયુ

બિજેન્દ્ર પ્રસાદ યાદવ- મંત્રી - જેડીયુ

શ્રવણકુમાર- મંત્રી- જેડીયુ

મંગળ પાંડે- મંત્રી- ભાજપ

દિલીપ જયસ્વાલ- મંત્રી-  ભાજપ

અશોક ચૌધરી- મંત્રી- જેડીયુ

લેસી સિંહ- મંત્રી- જેડીયુ

મદન સહની- મંત્રી- જેડીયુ

નિતિન નવીન- મંત્રી- ભાજપ

રામકૃપાલ યાદવ- મંત્રી- ભાજપ

સંતોષ સુમન- મંત્રી- હમ

સુનિલ કુમાર- મંત્રી- જેડીયુ

મોહમ્મદ જમા ખાન- મંત્રી- જેડીયુ

સંજય સિંહ ટાઈગર- મંત્રી- ભાજપ

અરુણ શંકર પ્રસાદ- મંત્રી- ભાજપ

સુરેન્દ્ર મહેતા- મંત્રી- ભાજપ

નારાયણ પ્રસાદ- મંત્રી- ભાજપ

રમા નિષાદ- મંત્રી ભાજપ-

લખેન્દ્ર કુમાર રૌશન- મંત્રી- ભાજપ

શ્રેયસી સિંહ- મંત્રી- ભાજપ

પ્રમોદકુમાર- મંત્રી- ભાજપ

સંજયકુમાર પાસવાન- મંત્રી- લોજપા-આર

સંજયકુમાર સિંહ- લોજપા-આર

દીપક પ્રકાશ- રાલોમો

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

