રાજ્યસભાના સૌથી ગરીબ ઉમેદવાર છે નીતીશ કુમાર; બસ આટલા કરોડના માલિક, જાણો કેટલી છે સંપત્તિ
Nitish Kumar Net Worth: બિહારના રાજકારણમાં અચાનક મોટો બદલાવ આવ્યો છે. બિહારમાં લાંબા સમય સુધી મુખ્યમંત્રી રહેલા નીતીશ કુમારના યુગનો હવે અંત આવી રહ્યો છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે અને હવે તેઓ રાજ્યસભામાં જઈ રહ્યા છે. NDA ગઠબંધન તરફથી તેમને રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.
- બિહારના રાજકારણમાં અચાનક મોટા ફેરફાર
- નીતીશ કુમારના યુગનો હવે અંત
- રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોએ મિલકતોની જાહેર કરી વિગતો
- બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમારની સંપત્તિ સૌથી ઓછી
Nitish Kumar Net Worth: રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે નામાંકન ભરનારા ઉમેદવારોએ પોતાની મિલકતોની વિગતો જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમારની સંપત્તિ સૌથી ઓછી છે. તેમની પાસે કુલ 1.66 કરોડ રૂપિયાની જંગમ અને સ્થાવર મિલકત છે. વર્ષ 2025માં તેમની કુલ નેટવર્થ માત્ર 7.87 લાખ રૂપિયા નોંધાઈ હતી.
નીતીશ કુમાર પાસે શું-શું છે?
નીતીશ કુમારના સોગંદનામા મુજબ તેમની પાસે માત્ર 20,552 રૂપિયા રોકડા છે. કુલ 17.91 લાખ રૂપિયાની જંગમ મિલકત છે. માત્ર 20 ગ્રામ સોનાની એક વીંટી અને એક મોતી જડેલી ચાંદીની વીંટી છે, જેની કિંમત આશરે 2.37 લાખ રૂપિયા છે. તેમની પાસે એક ફોર્ડ ઇકોસ્પોર્ટ કાર છે, જે તેમણે વર્ષ 2015માં 11.32 લાખ રૂપિયામાં ખરીદી હતી. દિલ્હીના દ્વારકામાં સંસદ કો-ઓપરેટિવમાં એક ફ્લેટ છે. અંદાજે 1000 સ્ક્વેર ફૂટનો આ ફ્લેટ તેમણે 2004માં 13.78 લાખમાં ખરીદ્યો હતો, જેની વર્તમાન કિંમત આશરે 1.48 કરોડ રૂપિયા છે. અચલ સંપત્તિ તરીકે નીતિશ કુમારની પાસે દિલ્હીના દ્વારકામાં સંસદ સહકારી સંસ્થામાં એક ફ્લેટ ધરાવે છે. તેમણે 2004માં આશરે 1,000 ચોરસ ફૂટનો આ ફ્લેટ ₹13.78 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. આ ફ્લેટની વર્તમાન કિંમત આશરે ₹1.48 કરોડ (14.8 મિલિયન રૂપિયા) હોવાનો અંદાજ છે.
નીતિશ કુમાર કરતા આ લોકો પાસે વધુ સંપત્તિ
જેડીયુ રાજ્યસભાના સાંસદ રામનાથ ઠાકુર પાસે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર કરતા વધુ સંપત્તિ છે. તેમની કુલ સંપત્તિ ₹3.12 કરોડ (આશરે $1.64 બિલિયન) છે. આમાં ₹1.64 કરોડ (આશરે $1.48 બિલિયન) ની જંગમ સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. 2024-25 માટે તેમની કુલ આવક ₹35.77 લાખ (આશરે $1.26 બિલિયન) હતી. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન પાસે કુલ જંગમ સંપત્તિ આશરે ₹1.16 કરોડ (આશરે $1.84 બિલિયન) ની છે, અને તેમની પત્ની પાસે ₹8.4 મિલિયન (આશરે $8.4 મિલિયન) ની જંગમ સંપત્તિ છે.
નીતિન નવીન પાસે શું શું છે?
નીતિન નવીન પાસે કોઈ સ્થાવર મિલકત નથી, જ્યારે તેમની પત્ની પાસે આશરે 1 કરોડ 47 લાખ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકત છે. સોગંદનામા મુજબ નીતિન નવીન પાસે ₹55,000 રોકડા અને વિવિધ બેંકોમાં આશરે 62 લાખ રૂપિયાની થાપણો છે. તેમની પાસે એક સ્કોર્પિયો અને એક ઇનોવા ક્રિસ્ટા કાર છે. તેમની પાસે આશરે 32 લાખ રૂપિયાની લોન બાકી છે.
શિવેશ કુમારની સંપત્તિ
ભાજપના બીજા ઉમેદવાર શિવેશ કુમારની વાર્ષિક આવક 24 લાખ 35 હજાર રૂપિયા છે. તેમની પત્નીની વાર્ષિક આવક 6 લાખ 57 હજાર રૂપિયા છે. શિવેશ કુમાર પાસે 2 લાખ 24 હજાર રૂપિયા રોકડ છે અને બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓમાં આશરે 24 લાખ રૂપિયા જમા છે. શિવેશ કુમાર પાસે સ્કોર્પિયો, મારુતિ અને ઇનોવા ક્રિસ્ટા છે. તેમની કુલ જંગમ સંપત્તિ આશરે 98 લાખ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. સ્થાવર સંપત્તિની વાત કરીએ તો, શિવેશ કુમાર પાસે આશરે 2 કરોડ 72 લાખ રૂપિયાની સ્થાવર સંપત્તિ છે. શિવેશ કુમાર પાસે આશરે 12 લાખ 20 હજાર રૂપિયાની લોન પણ છે.
રાજ્યસભા માટે ઉમેદવારી નોંધાવનારા ઉમેદવારોમાં, RJD ના AD સિંહ પાસે સૌથી વધુ સંપત્તિ છે. તેમના સોગંદનામામાં, AD સિંહે ₹243 કરોડની સંપત્તિ જાહેર કરી છે. અમરેન્દ્ર ધારી સિંહ પાસે કુલ ₹36 કરોડ 3 લાખ 6 હજાર 500 રૂપિયાની સ્થાવર સંપત્તિ છે. તેમની કુલ સ્થાવર સંપત્તિ ₹2,06,98,93,027 રૂપિયા છે. AD સિંહ પાસે કુલ ₹4,50,000 રૂપિયા રોકડા, 43.20 ગ્રામ સોનું અને 5 કિલો ચાંદી છે. AD સિંહ પાસે ટોયોટા અને હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ કાર છે. RLM પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર કુશવાહ પાસે કુલ ₹4,494,497 રૂપિયાની સ્થાવર સંપત્તિ અને 35 લાખ રૂપિયાની સ્થાવર સંપત્તિ છે. ઉપેન્દ્ર કુશવાહ પાસે ₹70,000 રૂપિયા રોકડા, 10 ગ્રામ સોનું અને એક ટોયોટા કાર છે.
