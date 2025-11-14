Prev
નીતિશ કુમારે બિહાર ચૂંટણી પરિણામ પહેલા જવાહરલાલ નેહરુને કર્યા યાદ, RJDએ કર્યો જીતનો દાવો

Bihar Election Results 2025: નીતિશ કુમારે પરિણામો જાહેર થયા પહેલા દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. તેમણે X પર લખ્યું કે, "ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન સ્વ. પંડિત જવાહરલાલ નેહરુજીની જન્મજયંતિ પર તેમને આદર નમન." આ દરમિયાન RJDએ જીતનો દાવો કર્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:00 AM IST

Bihar Election Results 2025: આજે બિહાર ચૂંટણી પરિણામોનો દિવસ છે. આ દરમિયાન મત ગણતરી પહેલા આરજેડી નેતા મનોજ ઝાએ જીતનો દાવો કર્યો છે. તેમણે બધા એક્ઝિટ પોલ્સને ફગાવી દેતા કહ્યું કે, આ બધું મૂડીનો ખેલ છે. બજારનું કામ છે અને શહેનશાહનો ખેલ છે. તેથી, હું કોઈપણ એક્ઝિટ પોલ પર વિશ્વાસ કરતો નથી. બપોર સુધીમાં બધું સ્પષ્ટ થઈ જશે અને તેજસ્વી યાદવની લીડરશિપમાં બિહાર પરિવર્તનની તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. RJD સાંસદે કહ્યું કે, બિહાર આશા અને પરિવર્તનની સાથે છે. આજે બપોર સુધીમાં બધું સ્પષ્ટ થઈ જશે.

પપ્પુ યાદવે પણ ચૂંટણીમાં પરિવર્તનની આશા વ્યક્ત કરી છે. આ સાથે જ તેમણે ભાજપ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, તેઓ તો જૂઠું બોલ્યા વિના કોઈ ચૂંટણી જીતી શકતા નથી. પપ્પુ યાદવે કહ્યું કે, આ લોકો તો નીતિશ કુમારને પણ નકારી રહ્યા છે. હવે જોવાનું રહેશે કે પરિણામ શું આવે છે. તેમણે કહ્યું કે, પ્રચાર દરમિયાન મેં જનતામાં NDA પ્રત્યે ગુસ્સો જોયો. લોકો પરિવર્તન ઇચ્છે છે અને તેમને સત્તા પરથી દૂર કરશે.

પપ્પુ યાદવે વધુમાં કહ્યું કે, ભાજપ જૂઠું બોલ્યા વિના કોઈપણ ચૂંટણી જીતી શકતી નથી. મની પાવર અને ચોરી પણ તેમના હથિયાર છે. ભાજપે પુરા પ્રયાસ કર્યા છે કે, નીતિશ કુમાર વિના સરકાર બનાવવામાં આવે. પરંતુ મહિલાઓ અને યુવાનોએ મહાગઠબંધનને મતદાન કર્યુ છે.

પરિણામો પહેલા નીતિશ કુમારનું પંડિત નેહરુ માટે ટ્વીટ
આ દરમિયાન નીતિશ કુમારે પરિણામો પહેલા દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુની જન્મજયંતિ નિમિત્તે, તેમણે એક્સ પર લખ્યું કે, "ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન સ્વ. પંડિત જવાહરલાલ નેહરુજીની જન્મજયંતિ પર તેમને આદર નમન."

નોંધનીય છે કે, નીતિશ કુમારને લઈ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, તેમનું સ્વાસ્થ્ય સારું નથી, પરંતુ તેઓ પ્રચાર દરમિયાન ખૂબ જ સક્રિય દેખાયા. ત્યાં સુધી કે, વરસાદમાં પણ તેમણે લાંબા અંતર સુધી ખુલ્લી જીપમાં રોડ શોમાં કરતા જોવા મળ્યા હતા. તેજસ્વી યાદવ સહિત અનેક વિપક્ષી નેતાઓએ તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.

