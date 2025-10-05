Prev
11 બાળકોના મોત બાદ સરકારની નવી એડવાઈઝરી : બે વર્ષના બાળકોને ન પીવડાવો કફ સીરપ

Cough Syrup Death : ઝેરી કફ સિરપ મામલે સરકાર આવી એક્શનમાં.... કેન્દ્ર સરકાર દરેક રાજ્યોના આરોગ્ય સચિવ સાથે આજે કરશે બેઠક.... તો ઉધરસ થાય તો 2 વર્ષ સુધીના બાળકને કપ સિરપ ન આપવા ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ હેલ્થ સર્વિસિસે કર્યો નિર્દેશ....
 

11 બાળકોના મોત બાદ સરકારની નવી એડવાઈઝરી : બે વર્ષના બાળકોને ન પીવડાવો કફ સીરપ

Health Department Advisory : મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં પ્રતિબંધિત કફ સિરપ ખાવાથી બાળકોના મૃત્યુ બાદ, કેન્દ્ર સરકારે એક સલાહકાર જારી કર્યો છે. સરકારે જણાવ્યું છે કે બે વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ઉધરસ અને શરદીની કફ સિરપ આપવું જોઈએ નહીં. આરોગ્ય સેવા મહાનિર્દેશાલય (DGHS) એ બાળરોગ દર્દીઓમાં ઉધરસ અને શરદી માટે કફ સિરપના ઉપયોગ અંગે એક સલાહકાર જારી કર્યો છે.

જો તમારા ઘરે 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનું બાળક હોય, તો તેમને ઉધરસ અને શરદી માટે કફ સિરપ આપતા પહેલા બે વાર વિચારો. કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં જ તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને એક સલાહકાર જારી કર્યો છે, જેમાં તેમને બે વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ઉધરસ અને શરદી માટે કફ સિરપ ન આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય સેવા મહાનિર્દેશાલય (DGHS) દ્વારા જારી કરાયેલ આ સલાહકાર મધ્યપ્રદેશમાં કથિત રીતે દૂષિત કફ સિરપને કારણે બાળકોના મૃત્યુના અહેવાલો વચ્ચે આવ્યો છે.

સરકારે જણાવ્યું હતું કે, "બે વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ઉધરસ અને શરદી માટે કફ સિરપ આપવું જોઈએ નહીં. સામાન્ય રીતે પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે તેમની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. કોઈપણ દવાના ઉપયોગ માટે કાળજીપૂર્વક ક્લિનિકલ મૂલ્યાંકન, નજીકથી દેખરેખ અને યોગ્ય માત્રાનું કડક પાલન, ન્યૂનતમ અસરકારક સમયગાળો અને બહુવિધ દવાઓના સંયોજનોને ટાળવાની જરૂર હોવી જોઈએ. વધુમાં, ડોકટરો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી દવા પદ્ધતિનું પાલન કરવાના મહત્વ વિશે જનતાને જાગૃત કરી શકાય છે."

દરમિયાન, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે દવા નિયંત્રણ અધિકારીઓને મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં ઓછામાં ઓછા નવ બાળકોના મૃત્યુ પછી એકત્રિત કરવામાં આવેલા કફ સિરપના નમૂનાઓમાં કોઈપણ અશુદ્ધિઓ, ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ (DEG) અથવા ઇથિલિન ગ્લાયકોલ (EG), જે કિડનીને નુકસાન પહોંચાડવા માટે જાણીતી છે, ના કોઈ નિશાન મળ્યા નથી. મંત્રાલયે કફ સિરપ અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે, પરંતુ બહુ-શાખાકીય નિષ્ણાત ટીમ પાણી, જંતુના વાહકો અને શ્વસન નમૂનાઓ સહિત મૃત્યુના અન્ય તમામ સંભવિત કારણોની પણ તપાસ કરી રહી છે. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ (NCDC), નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજી (NIV), સેન્ટ્રલ ડ્રગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (CDSCO) અને અન્ય લોકોના પ્રતિનિધિઓની સંયુક્ત ટીમે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી અને રાજ્ય અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં વિવિધ નમૂનાઓ એકત્રિત કર્યા.

બાળકોમાં ઉધરસથી રાહત માટે ઘરેલું ઉપાયો
1. લીંબુના રસને એક ચમચી મધ સાથે ભેળવીને ખાંસીથી રાહત મળે છે.
2. આદુનો રસ ગળાના દુખાવા અને ઉધરસને શાંત કરે છે.
3. તુલસીના પાન ખાવાથી પણ ખાંસીથી રાહત મળે છે.
૪. ગરમ દૂધમાં હળદર નાખી પીવાથી છાતીમાં આરામ મળે છે અને ખાંસીમાં રાહત મળે છે.

તો બીજી તરફ, કેન્દ્રીય આરોગ્ય સચિવ બધા રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે વિડિયો કોન્ફરન્સ યોજશે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય સચિવ બધા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવો/આરોગ્ય સચિવો અને ડ્રગ કંટ્રોલર્સ સાથે ખાંસીની સિરપના ઉપયોગ અને દવાઓની ગુણવત્તા અંગે વિડિયો કોન્ફરન્સ યોજશે. 

