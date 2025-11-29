અમારી વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી... શિવકુમાર સાથે બ્રેકફાસ્ટ મીટિંગ બાદ CM સિદ્ધારમૈયાએ શું કહ્યું?
Karnataka News: કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમારે શનિવારે મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાના નિવાસસ્થાને તેમની બ્રેકફાસ્ટ મીટિંગ કરી છે. આ બેઠક એવા સમયે થઈ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે બન્ને નેતાઓને રાજ્યમાં ચાલી રહેલા નેતૃત્વ સંકટનો ઉકેલ લાવવા માટે નવી દિલ્હી બોલાવ્યા છે. આ બેઠકને બન્ને નેતાઓ વચ્ચેનો તણાવ ઘટાડવા અને કથિત સત્તા-વહેંચણીના કરાર પર ચર્ચા કરવાની દિશામાં એક પ્રારંભિક પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે, જેના પર 2023ની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી સહમતિ બની હતી.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હાઈકમાન્ડે પહેલા બન્ને નેતાઓને એકબીજાને મળીને વાતચીત કરવા માટે નિર્દેશ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ અંતિમ નિર્ણય દિલ્હીમાં લેવામાં આવશે. આ મુલાકાત દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખરગે અને રાહુલ ગાંધી સાથે યોજાનારી આગામી મહત્વપૂર્ણ વાતચીત પહેલા થઈ રહી છે.
અમારી વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી
કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા અને ડેપ્યુટી સીએમ ડીકે શિવકુમારે બ્રેકફાસ્ટ મીટિંગ બાદ બેંગલુરુમાં એક જોઈન્ટ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, "અમારી વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી અને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ મતભેદ નહીં હોય... અમારો એજન્ડા 2028ની ચૂંટણી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જરૂરી છે. અમે તેમની ચર્ચા કરી. અમે 2028ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને પાછી લાવવાની પણ ચર્ચા કરી. અમે ચર્ચા કરી કે અમે સાથે મળીને આગળ વધીશું. અમારી વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી અને ભવિષ્યમાં પણ નહીં હોય..."
સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે, "અમે નક્કી કર્યું છે કે હાઇકમાન્ડ જે કહેશે તે અમે સ્વીકારીશું. કાલથી કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં થાય. અત્યારે પણ કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટરોએ કન્ફ્યુઝન ઉભું કર્યું છે." તેમણે કહ્યું કે, "ભાજપ અને જેડીએસને ખોટા આરોપો લગાવવાની આદત છે. ભાજપ અને જેડીએસે કહ્યું છે કે તેઓ નો-કોન્ફિડેન્સ મોશન લાવશે. તેમની પાસે ફક્ત 60 ધારાસભ્યો છે અને જેડીએસ પાસે 18 છે. તેઓ અમારી સંખ્યા સાથે મેળ કરી શકતા નથી. અમારી પાસે 140 ધારાસભ્યો છે. આ બેકાર પ્રયાસ છે. અમે તેમના ખોટા આરોપોનો સામનો કરીશું."
કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે, "જ્યાં સુધી હું જાણું છું, કેટલાક ધારાસભ્યો હાઇકમાન્ડને મળવા ગયા હશે કારણ કે તેઓ મંત્રી બનવા માંગે છે. આનો અર્થ એ નથી કે તેઓ નેતૃત્વની વિરુદ્ધ છે. તેમાંથી કેટલાકે મારી સાથે વાત કરી અને સમજાવ્યું કે તેઓ દિલ્હી કેમ ગયા. હાઇકમાન્ડ જે કહેશે તે અમે સ્વીકારીશું."
ડેપ્યુટી સીએમ ડીકે શિવકુમારે શું કહ્યું?
સીએમ સિદ્ધારમૈયા સાથે નાસ્તાની બેઠક બાદ, કર્ણાટકના ડેપ્યુટી સીએમ ડીકે શિવકુમારે કહ્યું કે, "તમારા બધાના સપોર્ટથી અમે કોંગ્રેસ સરકારને સત્તામાં લાવ્યા છીએ અને અમે વચન મુજબ કામ કરી રહ્યા છીએ. રાજ્યના લોકો તેમનો સંપૂર્ણ ટેકો આપી રહ્યા છે. અમારે તેમની ઇચ્છાઓ પૂરી કરવી છે. અમે તે દિશામાં કામ કરી રહ્યા છીએ... હાઇકમાન્ડ જે પણ કહેશે અમે સ્વીકારીશું અને કોઈ જૂથવાદ નથી. અમે હજુ પણ સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ. મુખ્યમંત્રીએ જે પણ કહ્યુંસ હું CMની સાથે છું. અમે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ..."
સીએમ સિદ્ધારમૈયા સાથે બ્રેકફાસ્ટ મીટિંગ બાદ શિવકુમારે કહ્યું કે, "જ્યાં સુધી લીડરશિપની વાત છે, અમે અમારી પાર્ટી હાઇકમાન્ડનું સન્માન કરીએ છીએ. તેઓ જે કંઈ કહે તે અમારો નિર્ણય છે. અમે પાર્ટીના વફાદાર સૈનિકો રહ્યા છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે, આપણા દેશમાં પાર્ટી મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે." પરંતુ અમને વિશ્વાસ છે કે, કર્ણાટક એક મોટી ભૂમિકા ભજવશે, અમે 2028માં સરકારનું પુનરાવર્તન કરીશું અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલના નેતૃત્વમાં અમે 2029માં પણ આગળ વધીશું...
તેમણે આગળ કહ્યું કે, "અમે સાથે મળીને કામ કર્યું છે. કર્ણાટકના લોકોએ અમને પ્રચંડ બહુમતી આપી છે. કર્ણાટકના લોકોને આપેલા બધા વચનો પૂરા કરવાની અમારી જવાબદારી છે... આજે, અમે 2028ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે અમારી વ્યૂહરચના અને વિપક્ષનો સામનો કેવી રીતે કરવો તેની ચર્ચા કરી. તેઓ ઘણા મુદ્દાઓ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. અમે જવાબ આપવા માટે તૈયાર છીએ..."
